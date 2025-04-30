Росія має понести відповідальність за війну проти України, безкарності бути не може, - ЄС в Радбезі ООН

Європейський Союз наполягає на необхідності притягнення російського керівництва до відповідальності за воєнні злочини проти України.

Про це йдеться в заяві ЄС, озвученій на засіданні Ради безпеки ООН, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Безкарності бути не може. Росія і її керівництво мають понести повну відповідальність за ведення агресивної війни та інші найбільш тяжкі злочини за міжнародним правом", – наголошують у Євросоюзі.

Згідно з документом, Україна продемонструвала свою готовність прийняти всеосяжне й негайне припинення вогню без попередніх умов. "Замість того, щоб відповісти взаємністю, Росія активізувала свої безжальні атаки на цивільне населення України й цивільну інфраструктуру, – ідеться в заяві.

Євросоюз закликає Росію продемонструвати готовність до досягнення миру без подальших зволікань. Зазначається, що "не може бути жодних переговорів про Україну без України, і жодних переговорів, які впливають на європейську безпеку, без Європи".

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ЄС запевняє, що "готовий і надалі повною мірою відігравати свою роль", зауваживши, що, "на жаль, минулий тиждень став ще одним свідченням відсутності інтересу Росії до припинення вогню".

Європейський Союз підтверджує незмінну підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів і підтримуватиме Україну "стільки, скільки буде потрібно".