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Росія має понести відповідальність за війну проти України, безкарності бути не може, - ЄС в Радбезі ООН

представниця ЄС в Радбезі ООН

Європейський Союз наполягає на необхідності притягнення російського керівництва до відповідальності за воєнні злочини проти України.

Про це йдеться в заяві ЄС, озвученій на засіданні Ради безпеки ООН, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Безкарності бути не може. Росія і її керівництво мають понести повну відповідальність за ведення агресивної війни та інші найбільш тяжкі злочини за міжнародним правом", – наголошують у Євросоюзі.

Згідно з документом, Україна продемонструвала свою готовність прийняти всеосяжне й негайне припинення вогню без попередніх умов. "Замість того, щоб відповісти взаємністю, Росія активізувала свої безжальні атаки на цивільне населення України й цивільну інфраструктуру, – ідеться в заяві.

Євросоюз закликає Росію продемонструвати готовність до досягнення миру без подальших зволікань. Зазначається, що "не може бути жодних переговорів про Україну без України, і жодних переговорів, які впливають на європейську безпеку, без Європи".

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ЄС запевняє, що "готовий і надалі повною мірою відігравати свою роль", зауваживши, що, "на жаль, минулий тиждень став ще одним свідченням відсутності інтересу Росії до припинення вогню".

Європейський Союз підтверджує незмінну підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів і підтримуватиме Україну "стільки, скільки буде потрібно".

Автор: 

Радбез ООН (854) Євросоюз (13431)


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В мене одне (чисто риторичне) питання: а чому РадБез ООН скликала Франція, у якої немає щоденних обстрілів, атак шахедами, ракетних ударів по цивільній забудові, а не "найвеличніші" (я вже не знаю, кого ставити на 1 місце: дєрьмака чи решту "менеджерів", бо ЗЕ! там взагалі десятий нуль після коми).
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30.04.2025 19:00 Відповісти
в даному випадку це добре, що ще хтось, крім України скликає Радбез на підтримку України. було би ще краще, якби це зробив не тільки ЄС, а й, наприклад, Аргентина, ПАР, Бразилія, Саудівська Аравія, Індія, Індонезія, Мексика та інші потужні країни планети. і ось тут робота Єрмаків має полягати саме в цьому, у роботі з тими країнами, щоб заручитися їхньою хоча би дипломатичною підтримкою. і коли кацапів будуть реально підтримувати КНДР, Еритрея і Нікарагуа, а сьогодні то вже без Сирії, а Україну буде підтримувати не тільки Європа з Канадою, проте і весь притомний світ, то кацапів це боляче зачепить по вялічію..
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30.04.2025 19:16 Відповісти
Правильна заява, та вчасно.
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30.04.2025 19:02 Відповісти
Дякую, давно так не сміявся. Ледь живота не порвав від потужності цієї заяви.
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30.04.2025 19:08 Відповісти
Если не будет восстановлена справедливость, и не будет наказан агрессор, война никогда не

закончится, она только будет расползаться по всему миру и охватывать всё больше и больше

стран.
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30.04.2025 19:13 Відповісти
"....Про це йдеться в заяві ЄС, озвученій на засіданні Ради безпеки ООН..." - а в раді безпеки ООн постійний член рашка....
Кому озвучували?
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30.04.2025 19:21 Відповісти
підтримуватиме Україну "стільки, скільки буде потрібно".

Буде потрібно кому? Євросоюзу, щоб переозброїтись?
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30.04.2025 19:22 Відповісти
Європейський Союз наполягає на необхідності притягнення російського керівництва до відповідальності за воєнні злочини проти України Джерело: https://censor.net/ua/n3549721
- то які проблєми ?! Все , що має кацапня знаходиться в Європі - зааренштуйте маєтки і банківські рахунки путінських еліт . Депортуйте , в Рашку , їх діточок , жінок і коханок , а головне - припиніть закупівлю кацапських енергоносіїв ... і все дуже швидко закінчиться !
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30.04.2025 19:27 Відповісти
 
 