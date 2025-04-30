Россия должна понести ответственность за войну против Украины, безнаказанности быть не может, - ЕС в Совбезе ООН

Европейский Союз настаивает на необходимости привлечения российского руководства к ответственности за военные преступления против Украины.

Об этом говорится в заявлении ЕС, озвученном на заседании Совета безопасности ООН, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Безнаказанности быть не может. Россия и ее руководство должны понести полную ответственность за ведение агрессивной войны и другие наиболее тяжкие преступления по международному праву", - отмечают в Евросоюзе.

Согласно документу, Украина продемонстрировала свою готовность принять всеобъемлющее и немедленное прекращение огня без предварительных условий. "Вместо того, чтобы ответить взаимностью, Россия активизировала свои безжалостные атаки на гражданское население Украины и гражданскую инфраструктуру, - говорится в заявлении.

Евросоюз призывает Россию продемонстрировать готовность к достижению мира без дальнейших проволочек. Отмечается, что "не может быть никаких переговоров об Украине без Украины, и никаких переговоров, которые влияют на европейскую безопасность, без Европы".

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ЕС уверяет, что "готов и в дальнейшем в полной мере играть свою роль", отметив, что, "к сожалению, прошедшая неделя стала еще одним свидетельством отсутствия интереса России к прекращению огня".

Европейский Союз подтверждает неизменную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и будет поддерживать Украину "столько, сколько потребуется".