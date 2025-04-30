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Россия должна понести ответственность за войну против Украины, безнаказанности быть не может, - ЕС в Совбезе ООН

представительница ЕС в Совбезе ООН

Европейский Союз настаивает на необходимости привлечения российского руководства к ответственности за военные преступления против Украины.

Об этом говорится в заявлении ЕС, озвученном на заседании Совета безопасности ООН, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Безнаказанности быть не может. Россия и ее руководство должны понести полную ответственность за ведение агрессивной войны и другие наиболее тяжкие преступления по международному праву", - отмечают в Евросоюзе.

Согласно документу, Украина продемонстрировала свою готовность принять всеобъемлющее и немедленное прекращение огня без предварительных условий. "Вместо того, чтобы ответить взаимностью, Россия активизировала свои безжалостные атаки на гражданское население Украины и гражданскую инфраструктуру, - говорится в заявлении.

Евросоюз призывает Россию продемонстрировать готовность к достижению мира без дальнейших проволочек. Отмечается, что "не может быть никаких переговоров об Украине без Украины, и никаких переговоров, которые влияют на европейскую безопасность, без Европы".

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ЕС уверяет, что "готов и в дальнейшем в полной мере играть свою роль", отметив, что, "к сожалению, прошедшая неделя стала еще одним свидетельством отсутствия интереса России к прекращению огня".

Европейский Союз подтверждает неизменную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и будет поддерживать Украину "столько, сколько потребуется".

Автор: 

Совбез ООН (1110) Евросоюз (17135)


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В мене одне (чисто риторичне) питання: а чому РадБез ООН скликала Франція, у якої немає щоденних обстрілів, атак шахедами, ракетних ударів по цивільній забудові, а не "найвеличніші" (я вже не знаю, кого ставити на 1 місце: дєрьмака чи решту "менеджерів", бо ЗЕ! там взагалі десятий нуль після коми).
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30.04.2025 19:00 Ответить
в даному випадку це добре, що ще хтось, крім України скликає Радбез на підтримку України. було би ще краще, якби це зробив не тільки ЄС, а й, наприклад, Аргентина, ПАР, Бразилія, Саудівська Аравія, Індія, Індонезія, Мексика та інші потужні країни планети. і ось тут робота Єрмаків має полягати саме в цьому, у роботі з тими країнами, щоб заручитися їхньою хоча би дипломатичною підтримкою. і коли кацапів будуть реально підтримувати КНДР, Еритрея і Нікарагуа, а сьогодні то вже без Сирії, а Україну буде підтримувати не тільки Європа з Канадою, проте і весь притомний світ, то кацапів це боляче зачепить по вялічію..
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30.04.2025 19:16 Ответить
Правильна заява, та вчасно.
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30.04.2025 19:02 Ответить
Дякую, давно так не сміявся. Ледь живота не порвав від потужності цієї заяви.
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30.04.2025 19:08 Ответить
Если не будет восстановлена справедливость, и не будет наказан агрессор, война никогда не

закончится, она только будет расползаться по всему миру и охватывать всё больше и больше

стран.
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30.04.2025 19:13 Ответить
"....Про це йдеться в заяві ЄС, озвученій на засіданні Ради безпеки ООН..." - а в раді безпеки ООн постійний член рашка....
Кому озвучували?
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30.04.2025 19:21 Ответить
підтримуватиме Україну "стільки, скільки буде потрібно".

Буде потрібно кому? Євросоюзу, щоб переозброїтись?
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30.04.2025 19:22 Ответить
Європейський Союз наполягає на необхідності притягнення російського керівництва до відповідальності за воєнні злочини проти України Джерело: https://censor.net/ua/n3549721
- то які проблєми ?! Все , що має кацапня знаходиться в Європі - зааренштуйте маєтки і банківські рахунки путінських еліт . Депортуйте , в Рашку , їх діточок , жінок і коханок , а головне - припиніть закупівлю кацапських енергоносіїв ... і все дуже швидко закінчиться !
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30.04.2025 19:27 Ответить
 
 