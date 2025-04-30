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Новини Термінове засідання Радбезу ООН
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США в ООН: Російські удари спричинили безглузду загибель людей

ООН

Сполучені Штати виступили з різкою критикою дій Росії в Україні під час засідання Ради безпеки ООН.

Про це пише Sky News, інформує Цензор.НЕТ.

Тимчасовий заступник постійного представника США при ООН Джон Келлі заявив, що російські удари спричинили безглузду загибель людей, зокрема мирних жителів.

Водночас американський дипломат наголосив, що обидві сторони мають шанс досягти тривалого миру. "Саме лідери обох цих країн повинні вирішити, чи можливий мир. Якщо обидві сторони готові припинити війну, Сполучені Штати повністю підтримають їхній шлях до тривалого миру", - додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна в Радбезі ООН: Ми хочемо миру як ніхто інший, але не за будь-яку ціну

Автор: 

США (22925) Радбез ООН (854) війна в Україні (4032)


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Топ коментарі
+5
Є пі'дораси, є пі'дори а є представники США в ООН...
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30.04.2025 14:57
+3
Если ктото захочет трахнуть жену трампа и будет намного моложе трампа, трамп должен уступить, у него нет карт он намного старше оппонента! Вот и вся логика сша в геополитике при трампе!
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30.04.2025 15:10
+1
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30.04.2025 14:59
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Є пі'дораси, є пі'дори а є представники США в ООН...
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30.04.2025 14:57 Відповісти
В всьо,?!
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30.04.2025 14:58 Відповісти
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30.04.2025 14:59 Відповісти
А буває глузда гибель людей?
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30.04.2025 15:01 Відповісти
Тимчасовий заступник постійного представника США при ООН Джон Келлі заявив, що російські удари спричинили безглузду загибель людей, зокрема мирних жителів. Джерело: https://censor.net/ua/n3549646...
А що можна знищувати людей з глуздом?
Що вони вживають щоб ляпати отаке???
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30.04.2025 15:01 Відповісти
Взагалі то як "лідери обох цих країн можуть вирішити чи можливий мир", якщо рішення про війну приймала лише одна сторона?!
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30.04.2025 15:06 Відповісти
Що це як не тиск - прецедент від блд ООН на жертву неофашизму , від країни з владою неофашистів , й шантаж самого ООН - хочеш жити , тоді транслюй фашизм як БОРЦУНІВ ЗА МИР
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30.04.2025 15:06 Відповісти
Если ктото захочет трахнуть жену трампа и будет намного моложе трампа, трамп должен уступить, у него нет карт он намного старше оппонента! Вот и вся логика сша в геополитике при трампе!
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30.04.2025 15:10 Відповісти
Судя по его отношениям с ****** Трамп куколд.
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30.04.2025 15:20 Відповісти
а якщо цей молодик забажає трахнути самого рудого донні?
до прикладу, ***** молодший за рудого донні
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30.04.2025 15:22 Відповісти
Якщо Трамп буде в костюмі, то карти в нього будуть. В рукаві. Як і в любого професійного шулера, ким Трамп і є.
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30.04.2025 15:22 Відповісти
Недавно голосували на користь росії.

А завтра маятника качне знов на попереднє місце.
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30.04.2025 15:20 Відповісти
..чомусь "сильні миру цього" сцяться і сруться сказати прямо Московській *********: припиняй вогонь, виходь з визнаних світом зваконних територій України і цей "кошмар для всіх", війна, одразу завершиться..
але замість цього валютні імпотенти городять плани, один дурніший за другий, постійно надаючи друге дихання, надію, подихаючій недоімперії ***** і заохочуючи кацапів-людожерів "на паслєдній бой, каторИй труднИй самИй"..
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30.04.2025 15:24 Відповісти
лідери обох цих країн повинні вирішити

Безмежне і тупе блюзнірство. Ставити на одну дошку керівництво України і кремлівських мерзотників - це завуальоване намагання провину за війну покласти на обидві сторони. Трампісти або зовсім ідіоти, або грають брудну гру на користь кремля.
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30.04.2025 15:27 Відповісти
Існування срасії оце безглузда небезпека
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30.04.2025 15:30 Відповісти
 
 