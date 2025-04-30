США в ООН: Російські удари спричинили безглузду загибель людей
Сполучені Штати виступили з різкою критикою дій Росії в Україні під час засідання Ради безпеки ООН.
Про це пише Sky News, інформує Цензор.НЕТ.
Тимчасовий заступник постійного представника США при ООН Джон Келлі заявив, що російські удари спричинили безглузду загибель людей, зокрема мирних жителів.
Водночас американський дипломат наголосив, що обидві сторони мають шанс досягти тривалого миру. "Саме лідери обох цих країн повинні вирішити, чи можливий мир. Якщо обидві сторони готові припинити війну, Сполучені Штати повністю підтримають їхній шлях до тривалого миру", - додав він.
Топ коментарі
+5 Andrew Moon
показати весь коментар30.04.2025 14:57
+3 Сергей Муляр #484800
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+1 Wild MadDog
показати весь коментар30.04.2025 14:59
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А що можна знищувати людей з глуздом?
Що вони вживають щоб ляпати отаке???
до прикладу, ***** молодший за рудого донні
А завтра маятника качне знов на попереднє місце.
але замість цього валютні імпотенти городять плани, один дурніший за другий, постійно надаючи друге дихання, надію, подихаючій недоімперії ***** і заохочуючи кацапів-людожерів "на паслєдній бой, каторИй труднИй самИй"..
Безмежне і тупе блюзнірство. Ставити на одну дошку керівництво України і кремлівських мерзотників - це завуальоване намагання провину за війну покласти на обидві сторони. Трампісти або зовсім ідіоти, або грають брудну гру на користь кремля.