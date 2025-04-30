США в ООН: Російські удари спричинили безглузду загибель людей

Сполучені Штати виступили з різкою критикою дій Росії в Україні під час засідання Ради безпеки ООН.

Про це пише Sky News, інформує Цензор.НЕТ.

Тимчасовий заступник постійного представника США при ООН Джон Келлі заявив, що російські удари спричинили безглузду загибель людей, зокрема мирних жителів.

Водночас американський дипломат наголосив, що обидві сторони мають шанс досягти тривалого миру. "Саме лідери обох цих країн повинні вирішити, чи можливий мир. Якщо обидві сторони готові припинити війну, Сполучені Штати повністю підтримають їхній шлях до тривалого миру", - додав він.

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