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США в ООН: Российские удары привели к бессмысленной гибели людей

ООН

Соединенные Штаты выступили с резкой критикой действий России в Украине во время заседания Совета безопасности ООН.

Об этом пишет Sky News, информирует Цензор.НЕТ.

Временный заместитель постоянного представителя США при ООН Джон Келли заявил, что российские удары повлекли бессмысленную гибель людей, в том числе мирных жителей.

В то же время американский дипломат подчеркнул, что обе стороны имеют шанс достичь длительного мира. "Именно лидеры обеих этих стран должны решить, возможен ли мир. Если обе стороны готовы прекратить войну, Соединенные Штаты полностью поддержат их путь к длительному миру", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина в Совбезе ООН: Мы хотим мира как никто другой, но не любой ценой

Автор: 

США (26743) Совбез ООН (1110) война в Украине (3998)


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Топ комментарии
+5
Є пі'дораси, є пі'дори а є представники США в ООН...
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30.04.2025 14:57
+3
Если ктото захочет трахнуть жену трампа и будет намного моложе трампа, трамп должен уступить, у него нет карт он намного старше оппонента! Вот и вся логика сша в геополитике при трампе!
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30.04.2025 15:10
+1
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30.04.2025 14:59
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Є пі'дораси, є пі'дори а є представники США в ООН...
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30.04.2025 14:57 Ответить
В всьо,?!
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30.04.2025 14:58 Ответить
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30.04.2025 14:59 Ответить
А буває глузда гибель людей?
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30.04.2025 15:01 Ответить
Тимчасовий заступник постійного представника США при ООН Джон Келлі заявив, що російські удари спричинили безглузду загибель людей, зокрема мирних жителів. Джерело: https://censor.net/ua/n3549646...
А що можна знищувати людей з глуздом?
Що вони вживають щоб ляпати отаке???
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30.04.2025 15:01 Ответить
Взагалі то як "лідери обох цих країн можуть вирішити чи можливий мир", якщо рішення про війну приймала лише одна сторона?!
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30.04.2025 15:06 Ответить
Що це як не тиск - прецедент від блд ООН на жертву неофашизму , від країни з владою неофашистів , й шантаж самого ООН - хочеш жити , тоді транслюй фашизм як БОРЦУНІВ ЗА МИР
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30.04.2025 15:06 Ответить
Если ктото захочет трахнуть жену трампа и будет намного моложе трампа, трамп должен уступить, у него нет карт он намного старше оппонента! Вот и вся логика сша в геополитике при трампе!
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30.04.2025 15:10 Ответить
Судя по его отношениям с ****** Трамп куколд.
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30.04.2025 15:20 Ответить
а якщо цей молодик забажає трахнути самого рудого донні?
до прикладу, ***** молодший за рудого донні
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30.04.2025 15:22 Ответить
Якщо Трамп буде в костюмі, то карти в нього будуть. В рукаві. Як і в любого професійного шулера, ким Трамп і є.
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30.04.2025 15:22 Ответить
Недавно голосували на користь росії.

А завтра маятника качне знов на попереднє місце.
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30.04.2025 15:20 Ответить
..чомусь "сильні миру цього" сцяться і сруться сказати прямо Московській *********: припиняй вогонь, виходь з визнаних світом зваконних територій України і цей "кошмар для всіх", війна, одразу завершиться..
але замість цього валютні імпотенти городять плани, один дурніший за другий, постійно надаючи друге дихання, надію, подихаючій недоімперії ***** і заохочуючи кацапів-людожерів "на паслєдній бой, каторИй труднИй самИй"..
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30.04.2025 15:24 Ответить
лідери обох цих країн повинні вирішити

Безмежне і тупе блюзнірство. Ставити на одну дошку керівництво України і кремлівських мерзотників - це завуальоване намагання провину за війну покласти на обидві сторони. Трампісти або зовсім ідіоти, або грають брудну гру на користь кремля.
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30.04.2025 15:27 Ответить
Існування срасії оце безглузда небезпека
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30.04.2025 15:30 Ответить
 
 