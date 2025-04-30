США в ООН: Российские удары привели к бессмысленной гибели людей

Соединенные Штаты выступили с резкой критикой действий России в Украине во время заседания Совета безопасности ООН.

Об этом пишет Sky News, информирует Цензор.НЕТ.

Временный заместитель постоянного представителя США при ООН Джон Келли заявил, что российские удары повлекли бессмысленную гибель людей, в том числе мирных жителей.

В то же время американский дипломат подчеркнул, что обе стороны имеют шанс достичь длительного мира. "Именно лидеры обеих этих стран должны решить, возможен ли мир. Если обе стороны готовы прекратить войну, Соединенные Штаты полностью поддержат их путь к длительному миру", - добавил он.

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