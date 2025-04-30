США в ООН: Российские удары привели к бессмысленной гибели людей
Соединенные Штаты выступили с резкой критикой действий России в Украине во время заседания Совета безопасности ООН.
Об этом пишет Sky News, информирует Цензор.НЕТ.
Временный заместитель постоянного представителя США при ООН Джон Келли заявил, что российские удары повлекли бессмысленную гибель людей, в том числе мирных жителей.
В то же время американский дипломат подчеркнул, что обе стороны имеют шанс достичь длительного мира. "Именно лидеры обеих этих стран должны решить, возможен ли мир. Если обе стороны готовы прекратить войну, Соединенные Штаты полностью поддержат их путь к длительному миру", - добавил он.
Топ комментарии
+5 Andrew Moon
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+3 Сергей Муляр #484800
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+1 Wild MadDog
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А що можна знищувати людей з глуздом?
Що вони вживають щоб ляпати отаке???
до прикладу, ***** молодший за рудого донні
А завтра маятника качне знов на попереднє місце.
але замість цього валютні імпотенти городять плани, один дурніший за другий, постійно надаючи друге дихання, надію, подихаючій недоімперії ***** і заохочуючи кацапів-людожерів "на паслєдній бой, каторИй труднИй самИй"..
Безмежне і тупе блюзнірство. Ставити на одну дошку керівництво України і кремлівських мерзотників - це завуальоване намагання провину за війну покласти на обидві сторони. Трампісти або зовсім ідіоти, або грають брудну гру на користь кремля.