Если РФ решит продолжить войну, мы рассмотрим возможность отказа от переговорных усилий, - США в Совбезе ООН

Если Россия решит продолжать войну против Украины, Соединенным Штатам придется рассмотреть возможность отказа от своих переговорных усилий по миру.

Об этом заявил исполняющий обязанности заместителя постоянного представителя США при ООН Джон Келли во время заседания Совбеза ООН в четверг, 29 мая, передает "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Если Россия примет неправильное решение продолжать эту катастрофическую войну, Соединенным Штатам придется рассмотреть возможность отказа от наших переговорных усилий для прекращения этого конфликта. Чтобы было понятно, делая это, мы не откажемся от наших принципов или наших друзей. Скорее, мы признаем отказ России сотрудничать с нами для достижения желаемого результата",- заявил дипломат.

Келли подчеркнул, что если Россия и Украина действительно заинтересованы в мире, США будут сотрудничать с обеими сторонами, с европейскими партнерами и с ООН, чтобы помочь достичь этой цели, начиная с содержательного прекращения огня.

"Но мы будем настаивать на том, чтобы обсуждение мирных вопросов обеими сторонами проводилось добросовестно", - сказал представитель США в Совбезе.

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Он также добавил, что российский диктатор Владимир Путин должен принять мирное соглашение.

"Соглашение, которое предлагается сейчас, является наилучшим возможным результатом для России. Президент Путин должен заключить соглашение",- сказал Келли.

Дипломат заявил, что США призывают "как Россию, так и Украину принять сложное, историческое решение стремиться к миру".

"Если одна сторона окажется неспособной или не желает этого сделать, она будет нести ответственность за последствия", - добавил Келли.

Ранее сообщалось, что в четверг, 29 мая, Совет Безопасности ООН проведет заседание, чтобы обсудить ситуацию с безопасностью в контексте полномасштабной агрессии России. Заседание созывается по запросу Украины.

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