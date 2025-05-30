Если РФ решит продолжить войну, мы рассмотрим возможность отказа от переговорных усилий, - США в Совбезе ООН
Если Россия решит продолжать войну против Украины, Соединенным Штатам придется рассмотреть возможность отказа от своих переговорных усилий по миру.
Об этом заявил исполняющий обязанности заместителя постоянного представителя США при ООН Джон Келли во время заседания Совбеза ООН в четверг, 29 мая, передает "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
"Если Россия примет неправильное решение продолжать эту катастрофическую войну, Соединенным Штатам придется рассмотреть возможность отказа от наших переговорных усилий для прекращения этого конфликта. Чтобы было понятно, делая это, мы не откажемся от наших принципов или наших друзей. Скорее, мы признаем отказ России сотрудничать с нами для достижения желаемого результата",- заявил дипломат.
Келли подчеркнул, что если Россия и Украина действительно заинтересованы в мире, США будут сотрудничать с обеими сторонами, с европейскими партнерами и с ООН, чтобы помочь достичь этой цели, начиная с содержательного прекращения огня.
"Но мы будем настаивать на том, чтобы обсуждение мирных вопросов обеими сторонами проводилось добросовестно", - сказал представитель США в Совбезе.
Он также добавил, что российский диктатор Владимир Путин должен принять мирное соглашение.
"Соглашение, которое предлагается сейчас, является наилучшим возможным результатом для России. Президент Путин должен заключить соглашение",- сказал Келли.
Дипломат заявил, что США призывают "как Россию, так и Украину принять сложное, историческое решение стремиться к миру".
"Если одна сторона окажется неспособной или не желает этого сделать, она будет нести ответственность за последствия", - добавил Келли.
Ранее сообщалось, что в четверг, 29 мая, Совет Безопасности ООН проведет заседание, чтобы обсудить ситуацию с безопасностью в контексте полномасштабной агрессии России. Заседание созывается по запросу Украины.
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Коль не приедешь ты к утру,
Отдамся кучеру Петру...
в чому сенс погроз?
що Грейт Америка обісралась і не може дати лад гопніку ?
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Незламність
В перекладі на людську так.
Захоплене лишається за аґресором навіки. Покарання за злочини не буде. Буде скасування санкцій, бізнес і велика вісімка. Олімпіади й чемпіонати.
Україні - жодного НАТО. Росмова й церква - то саме собою. "Скасування дискримінаційних законів" - так це вже звучить. Буде під соусом прав людини. Бо хто ж проти прав людини в країні, за яку вирішують інші?
Зруйнований обрубок, не здатний утримувати велику армію, буде віддавати останнє за "угодою про копалини". І транспортувати російський газ до ЄС, вірогідно через американську прокладку. І купувати електроенергію з окупованої ЗАЕС, знов таки можливо через американську прокладку. Інвестицій інших, ніж колоніальні, не буде, бо "угода про копалини". І відсутність НАТО. Бо хто при здоровому глузді вкладатиме туди, де післязавтра знов війна чи прильоти?
Такі умови "угоди", і дійсно вони "є найкращим можливим результатом для Росії". Не посперечаєшся. На ці умови куйла вмовляють, закликають і навіть обережно погрожують, якщо не погодиться. Він дасть себе вмовити. Заради миру й гуманізму. Виторгує ще ряд руйнівних для України пунктів. Може, право затверджувати українські підручники з історії. Чи резиденцію в Лаврі собі. Медведчука - головою Конституційного суду, смотрящим. Шось таке, для душі. І погодиться. Аби не лилася кров.
Якщо ви продовжите війну, ми не будемо вам заважати.