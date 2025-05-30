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Новости Мирные переговоры
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Если РФ решит продолжить войну, мы рассмотрим возможность отказа от переговорных усилий, - США в Совбезе ООН

США пригрозили выходом из переговоров, если РФ не будет стремиться к миру

Если Россия решит продолжать войну против Украины, Соединенным Штатам придется рассмотреть возможность отказа от своих переговорных усилий по миру.

Об этом заявил исполняющий обязанности заместителя постоянного представителя США при ООН Джон Келли во время заседания Совбеза ООН в четверг, 29 мая, передает "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Если Россия примет неправильное решение продолжать эту катастрофическую войну, Соединенным Штатам придется рассмотреть возможность отказа от наших переговорных усилий для прекращения этого конфликта. Чтобы было понятно, делая это, мы не откажемся от наших принципов или наших друзей. Скорее, мы признаем отказ России сотрудничать с нами для достижения желаемого результата",- заявил дипломат.

Келли подчеркнул, что если Россия и Украина действительно заинтересованы в мире, США будут сотрудничать с обеими сторонами, с европейскими партнерами и с ООН, чтобы помочь достичь этой цели, начиная с содержательного прекращения огня.

"Но мы будем настаивать на том, чтобы обсуждение мирных вопросов обеими сторонами проводилось добросовестно", - сказал представитель США в Совбезе.

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Он также добавил, что российский диктатор Владимир Путин должен принять мирное соглашение.

"Соглашение, которое предлагается сейчас, является наилучшим возможным результатом для России. Президент Путин должен заключить соглашение",- сказал Келли.

Дипломат заявил, что США призывают "как Россию, так и Украину принять сложное, историческое решение стремиться к миру".

"Если одна сторона окажется неспособной или не желает этого сделать, она будет нести ответственность за последствия", - добавил Келли.

Ранее сообщалось, что в четверг, 29 мая, Совет Безопасности ООН проведет заседание, чтобы обсудить ситуацию с безопасностью в контексте полномасштабной агрессии России. Заседание созывается по запросу Украины.

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Автор: 

переговоры (5060) россия (96074) США (27073) Совбез ООН (1117)


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Топ комментарии
+23
БЛ це який безкінечний сором але уже навіть не іспанський а бог зна шо
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30.05.2025 00:06
+16
Да може зразу сядете на бутилку. Навіщо глядачів морити очікуванням
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30.05.2025 00:06
+16
"Якщо війна буде продовжуватись, ми відмовимось від подальших заяв про нашу глибоку стурбованість".
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30.05.2025 00:06
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ультиматум графіні графу:

Коль не приедешь ты к утру,
Отдамся кучеру Петру...

в чому сенс погроз?

що Грейт Америка обісралась і не може дати лад гопніку ?

.
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30.05.2025 00:36 Ответить
У цьому Світі ВСЕ вироджуєтся. Ос наприклад, наші пращюри обирали собі гетманів з найрозумнійших, найдосвідчений та найкращих людей, з часом планка знижувалась бо все біль людей бажало халяви, і от минули часи і у нас обрали у гетмани з роду шинкарів поца який до цього ще і працював все своє життя блазнем тут і шутом на Московії.
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30.05.2025 08:18 Ответить
Продовжу, бо відволікли. Так ось, у США таж сама картина і зараз ми бачимо як у колишньому оплоті демократії, прогресу, фінансовій стабільності тощо, обрали тупого самозакоханного шестиразового банкрута якого батько хабарем відмазав від призову до армії під час війни і визнаного судом налогового шахрай на посаду президента. Також ми з вам є свідками повного виродження як республіканців сша так і демократів. До речи, в ФНР вже підняте питання повернення 1/3 золотого запасу, який сберигаєтся у сша до Фатерлянду, бо німці бачать як безсоромно наживаєтся Трамп з родиною та ресрубліканці на аф'рах з тарифами на біржі, итому розуміють шо Додік може пошуткувати і 1250 тон німецького золота у Федеральному резервному банку Нью-Йорка можуть розчинитись у повітрі.
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30.05.2025 08:58 Ответить
БЛ це який безкінечний сором але уже навіть не іспанський а бог зна шо
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30.05.2025 00:06 Ответить
Да може зразу сядете на бутилку. Навіщо глядачів морити очікуванням
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30.05.2025 00:06 Ответить
не треба нічого гарного від команди Тампона очікувати, треба полагатися на себе
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30.05.2025 00:18 Ответить
на що іменно конкретніше можно поцікавитися??на що?що у нас є?ну крім зубожілого знекровленого населення,розіжертої влади і її прихвостнів,та вбитої економіки та промисловості???
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30.05.2025 00:23 Ответить
Ще є Патужність та н
Незламність
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30.05.2025 08:16 Ответить
"Якщо війна буде продовжуватись, ми відмовимось від подальших заяв про нашу глибоку стурбованість".
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30.05.2025 00:06 Ответить
Так вони вже й відмовилися. Після останніх масованих ударів по Києву та України мовчали мов риби, поки Зеленський не тикнув їх рилом у лайно
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30.05.2025 07:09 Ответить
Тоб то ви пернете у калюжу!
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30.05.2025 00:06 Ответить
бла-бла-бла.
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30.05.2025 00:07 Ответить
Свіжий ботик. Банкової чи рашистів - то вже деталі.
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30.05.2025 00:26 Ответить
Напугали ёжика голою сракою
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30.05.2025 00:07 Ответить
Як ще можна здогадатись, що рашка як зазвичай обрала війну, що вона з цими мирними перемовинами просто розводила лохів й насміхалась з мирних зусиль…, кацапи вважають всіх, хто вірить, що путін хоче миру, клінічними ідіотами, яких можна вічно годувати обіцянками…
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30.05.2025 00:08 Ответить
ви бл#ть якщо виходите - то йдіть. вже третій раз рудий дебілоїд дає маньяку 2 неділі
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30.05.2025 00:09 Ответить
до речі,отой клюб ,,стурбованобажаючоохочих,, розсипеться через годину після оголошення виходом сша з допомоги
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30.05.2025 00:30 Ответить
Не сси в трусси,сси в памперссси,не розвалиться
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30.05.2025 08:46 Ответить
Я одного не розумію, про які вобще угоди може йти річ. Цей же самий Тампон після любих скаже що якщо ***** порушить мирну домовленості то він знову ж таки вийде з цих угод і скаже робіть що хочете. Це в черговий раз доказує що не тільки Сосія а і сша недоговороздатні. І краще собаку під сраку поцілувати ніж щось з цими дебілами щось підписати
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30.05.2025 00:12 Ответить
Цей раз троха інакше, тут сенат починає тиснути, бо на сенаторів республіканців утому ж числі, тиснят їх виборці, кажучі прямо шо це якесь позорисько, а не ковбой в сідлі! А цього ігнорувати в сша не вийде, шо шо, а вертикаль та структура влади там працює як тра, це не сосія де без царя все може розсипатися, і краіна також!
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30.05.2025 00:21 Ответить
Це все , на що здатен цей мерзенний самозакоханий брехливий піздун.
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30.05.2025 00:15 Ответить
А ***** насрати. Воно знає що трампони нікчемні паяци і часу у кацапів двадцять разів по "два тижні" мінімум.
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30.05.2025 00:16 Ответить
Брехлива піздота.
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30.05.2025 00:16 Ответить
Як потужно всратися за 24 години і півроку це жувати.
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30.05.2025 00:17 Ответить
Та йдіть ви вже нах...
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30.05.2025 00:19 Ответить
ну все, зараз від ху йла щось передадуть Україні в Стамбулі якусь подачку невеличку, щоб Чуб санкції не вводив. наприклад, не будуть говорити про 6 областей. можуть навіть не говорити про всі 4 області в адміністративних кордонах. можуть навіть погодитися на лінію заморозки. це якщо крапля здорового глузду переважить їхнє вялічіє..
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30.05.2025 00:19 Ответить
Не сподівайтесь, про то що всім в кремлі надали наказ готовитися до самих страшних санкцій (ембарго), але гнути до останього лінію партіі вже писали на передодні першоі зустрічі у Стамбулі в квітні, а тепер мені здається вони взагалі впевнені шо ніяких санкцій, не то шо ембарго не буде!
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30.05.2025 00:26 Ответить
буде видно. вони можуть бути впевнені собі у чому завгодно. вони були впевнені, що Київ за 3 дні. а вийшло он як.
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30.05.2025 00:34 Ответить
Буде цікаво, якщо РФ зараз у якості меморандуму згенерує папірець лише з двома словами "Повна *****", а Трамп зробить вигляд, що це мирна пропозиція.
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30.05.2025 00:25 Ответить
Это лишь показатель что Трамп П.зд.Y.н - cколько было слов, сколько пафоса, напышенный ИндюК
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30.05.2025 00:27 Ответить
Дуже "потужна" заява, достойна того, в що рудий клоун перетворив США...
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30.05.2025 00:27 Ответить
Угу, якшо нас пошлют на ***, ми розвернемося та підемо!
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30.05.2025 00:28 Ответить
воно нема нічого неочікуваного в цій заяві ...але для мене ця дичина ,як можно було взагалі вірити і думати шо США нам друзі ? Після розброєння України , та очікування коли русня нападе на мирних та роботящих українців ? Приховуючи свої амбіції. геополітичного переросподілу світу ? Захід знає і амеріканці , шо Україна це теріторія всесвітьнього скарбу, який кожна сусіднья держава хоче відкусити, та проковтнути ...
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30.05.2025 00:29 Ответить
Оце Америка! Оце потужно !!! Аж розпирає від гордощів ! ( тьфу, *** )
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30.05.2025 00:32 Ответить
"Угода, яка пропонується зараз, є найкращим можливим результатом для Росії. Президент Путін повинен укласти угоду",- сказав Келлі.
В перекладі на людську так.
Захоплене лишається за аґресором навіки. Покарання за злочини не буде. Буде скасування санкцій, бізнес і велика вісімка. Олімпіади й чемпіонати.
Україні - жодного НАТО. Росмова й церква - то саме собою. "Скасування дискримінаційних законів" - так це вже звучить. Буде під соусом прав людини. Бо хто ж проти прав людини в країні, за яку вирішують інші?
Зруйнований обрубок, не здатний утримувати велику армію, буде віддавати останнє за "угодою про копалини". І транспортувати російський газ до ЄС, вірогідно через американську прокладку. І купувати електроенергію з окупованої ЗАЕС, знов таки можливо через американську прокладку. Інвестицій інших, ніж колоніальні, не буде, бо "угода про копалини". І відсутність НАТО. Бо хто при здоровому глузді вкладатиме туди, де післязавтра знов війна чи прильоти?
Такі умови "угоди", і дійсно вони "є найкращим можливим результатом для Росії". Не посперечаєшся. На ці умови куйла вмовляють, закликають і навіть обережно погрожують, якщо не погодиться. Він дасть себе вмовити. Заради миру й гуманізму. Виторгує ще ряд руйнівних для України пунктів. Може, право затверджувати українські підручники з історії. Чи резиденцію в Лаврі собі. Медведчука - головою Конституційного суду, смотрящим. Шось таке, для душі. І погодиться. Аби не лилася кров.
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30.05.2025 00:45 Ответить
Ты ещё забыл написать что вернут 300 миллиардов рашке ещё, чтоб она через пару лет уже всю Украину захватила
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30.05.2025 00:55 Ответить
Виглядає як заохочення пуйла до подальшої агресії.
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30.05.2025 01:18 Ответить
Перекладаю:
Якщо ви продовжите війну, ми не будемо вам заважати.
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30.05.2025 01:23 Ответить
Угоду про рідкоземельні мінерали підписали, все можна зйобуватись. Розкрутили лохів на 500ярдів зелені - і бувайте здорові..
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30.05.2025 01:33 Ответить
Дурноваті піндоси
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30.05.2025 01:55 Ответить
американці слабаки, будуть згадувати свої звитяги з фільмів про рембо), новий світовий "жандарм" КНР та його посіпаки....
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30.05.2025 02:08 Ответить
Так вони і обрали війну!
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30.05.2025 04:11 Ответить
Мабуть Путін злякається, і вирішить припинити.
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30.05.2025 04:39 Ответить
Трамп дає добро рашці
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30.05.2025 07:28 Ответить
Трамп на такому гачку у пуйла що зірватися не зможе кдб працювало з іноземцями добре тож або з вікна випав або серцевий напад або сором і тюрма ні один не зірвався
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30.05.2025 07:30 Ответить
ви ще ногами потупайте, ідіоти
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30.05.2025 07:32 Ответить
Оце трумп налякав засРашку!
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30.05.2025 08:12 Ответить
 
 