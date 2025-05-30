США в Совбезе ООН осудили ракетные атаки РФ по Украине

США осуждают решение России в минувшие выходные осуществить одни из крупнейших ракетных ударов и ударов беспилотниками по Украине с начала войны.

Об этом заявил исполняющий обязанности заместителя постоянного представителя США при ООН Джон Келли, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Такое пренебрежение к человеческой жизни не демонстрирует стремление к миру. Оно должно прекратиться", - сказал дипломат.

Келли подчеркнул, что "альтернатива, продолжение войны, не будет в интересах никого, включая Россию".

"Это будет продолжать вредить экономике России, ее военным ресурсам, национальной безопасности и международной репутации. Дополнительные санкции против России все еще рассматриваются", - заявил представитель США.

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"США выдвинули предложение о немедленном, безусловном и всеобъемлющем прекращении огня. Украина однозначно согласилась, при условии согласия России сделать то же самое. С тех пор мы призываем РФ согласиться на прекращение огня. После телефонного разговора президента Трампа с Путиным 21 мая ожидается, что РФ предоставит перечень условий, в которых в целом изложено ее видение прекращения огня. Мы будем оценивать серьезность намерений России прекратить войну не только по содержанию этого перечня условий, но, что еще важнее, по действиям России", - отметил Келли.