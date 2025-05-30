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США в Совбезе ООН осудили ракетные атаки РФ по Украине

оон,радбез

США осуждают решение России в минувшие выходные осуществить одни из крупнейших ракетных ударов и ударов беспилотниками по Украине с начала войны.

Об этом заявил исполняющий обязанности заместителя постоянного представителя США при ООН Джон Келли, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Такое пренебрежение к человеческой жизни не демонстрирует стремление к миру. Оно должно прекратиться", - сказал дипломат.

Келли подчеркнул, что "альтернатива, продолжение войны, не будет в интересах никого, включая Россию".

"Это будет продолжать вредить экономике России, ее военным ресурсам, национальной безопасности и международной репутации. Дополнительные санкции против России все еще рассматриваются", - заявил представитель США.

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"США выдвинули предложение о немедленном, безусловном и всеобъемлющем прекращении огня. Украина однозначно согласилась, при условии согласия России сделать то же самое. С тех пор мы призываем РФ согласиться на прекращение огня. После телефонного разговора президента Трампа с Путиным 21 мая ожидается, что РФ предоставит перечень условий, в которых в целом изложено ее видение прекращения огня. Мы будем оценивать серьезность намерений России прекратить войну не только по содержанию этого перечня условий, но, что еще важнее, по действиям России", - отметил Келли.

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россия (96057) санкции (11433) США (27061) Совбез ООН (1117)


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що це в лісі сдохло?
а ми думали, вони разом з росією, ізраїлем і зимбабве знову звинуватять Україну, яка намагається збивати мирно летящі ракети і ставить пво в жилих кварталах.
І взагалі, треба ще розібратися чиї то ракети, і чи не Україна то сама себе обстрілює щоб підставити росію і зірати мирні перемовини.
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29.05.2025 23:58 Ответить
якщо 3 роки обсирати Байдена за те, що той не хотів організувати переговори з кацами, то тепер, коли вони вже при владі, то мають цей переговорний трек пройти до кінця, щоб вже самим на власній шкурі остаточно переконатися у тому наскільки цапи є договороздатними. не можуть вони довзолити ху йлу місяцями водити їх за ніс. Байден то все прекрасно розумів, тому навіть не хотів маратись у це болотне гімно. а Чуб думає, що справиться, оскільки він ********** переговорщик, навіть автор своєї брошурки про переговори. тепер у Чуба не буде вибору. далі йому позоритись і позорити свою країну не дозволять у Штатах. після Трійці буде ясно вже остаточно. хоча, ху йло тут теж зіграє і піде на якусь маленьку поступку, а Чуб за це відразу вхопиться і буде знову тиснути на Україну. таке теж можливо. гебіст вміє працювати з такими пацієнтами.
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30.05.2025 00:29 Ответить
*********! Американці відчайдухи .
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30.05.2025 00:01 Ответить
Ми засуджуєм але не називаємо русню агресором при трампі, санкціі при трампі ми не вводимо бо путін разозліться, в G7 ви проти зниженя стель на бочку жижи з расєі, при трампі ви не MAGA, ви стали імпотентами яких ше і кастрували!
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30.05.2025 00:05 Ответить
Американські гіпокрити. На G7 Штати відмовилися вписати у резолюцію зниження верхнього порогу цін на кацапську нафту.
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30.05.2025 00:21 Ответить
 
 