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США на Радбезі ООН засудили ракетні атаки РФ по Україні

оон,радбез

США засуджують рішення Росії минулими вихідними здійснити одні з найбільших ракетних ударів та ударів безпілотниками по Україні з початку війни.

Про це заявив виконуючий обов'язки заступника постійного представника США при ООН Джон Келлі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Така зневага до людського життя не демонструє прагнення до миру. Вона має припинитися", - сказав дипломат.

Келлі підкреслив, що "альтернатива, продовження війни, не буде в інтересах нікого, включаючи Росію".

"Це продовжуватиме шкодити економіці Росії, її військовим ресурсам, національній безпеці та міжнародній репутації. Додаткові санкції проти Росії все ще розглядаються", - заявив представник США.

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"США висунули пропозицію щодо негайного, безумовного та всеохоплюючого припинення вогню. Україна однозначно погодилася, за умови згоди Росії зробити те саме. Відтоді ми закликаємо РФ погодитися на припинення вогню. Після телефонної розмови президента Трампа з Путіним 21 травня очікується, що РФ надасть перелік умов, в яких загалом викладено її бачення припинення вогню. Ми будемо оцінювати серйозність намірів Росії припинити війну не лише за змістом цього переліку умов, але, що ще важливіше, за діями Росії", - зазначив Келлі.

Автор: 

росія (65883) санкції (12058) США (23310) Радбез ООН (863)


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що це в лісі сдохло?
а ми думали, вони разом з росією, ізраїлем і зимбабве знову звинуватять Україну, яка намагається збивати мирно летящі ракети і ставить пво в жилих кварталах.
І взагалі, треба ще розібратися чиї то ракети, і чи не Україна то сама себе обстрілює щоб підставити росію і зірати мирні перемовини.
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29.05.2025 23:58 Відповісти
якщо 3 роки обсирати Байдена за те, що той не хотів організувати переговори з кацами, то тепер, коли вони вже при владі, то мають цей переговорний трек пройти до кінця, щоб вже самим на власній шкурі остаточно переконатися у тому наскільки цапи є договороздатними. не можуть вони довзолити ху йлу місяцями водити їх за ніс. Байден то все прекрасно розумів, тому навіть не хотів маратись у це болотне гімно. а Чуб думає, що справиться, оскільки він ********** переговорщик, навіть автор своєї брошурки про переговори. тепер у Чуба не буде вибору. далі йому позоритись і позорити свою країну не дозволять у Штатах. після Трійці буде ясно вже остаточно. хоча, ху йло тут теж зіграє і піде на якусь маленьку поступку, а Чуб за це відразу вхопиться і буде знову тиснути на Україну. таке теж можливо. гебіст вміє працювати з такими пацієнтами.
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30.05.2025 00:29 Відповісти
*********! Американці відчайдухи .
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30.05.2025 00:01 Відповісти
Ми засуджуєм але не називаємо русню агресором при трампі, санкціі при трампі ми не вводимо бо путін разозліться, в G7 ви проти зниженя стель на бочку жижи з расєі, при трампі ви не MAGA, ви стали імпотентами яких ше і кастрували!
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30.05.2025 00:05 Відповісти
Американські гіпокрити. На G7 Штати відмовилися вписати у резолюцію зниження верхнього порогу цін на кацапську нафту.
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30.05.2025 00:21 Відповісти
 
 