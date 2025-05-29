США на Радбезі ООН засудили ракетні атаки РФ по Україні

США засуджують рішення Росії минулими вихідними здійснити одні з найбільших ракетних ударів та ударів безпілотниками по Україні з початку війни.

Про це заявив виконуючий обов'язки заступника постійного представника США при ООН Джон Келлі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Така зневага до людського життя не демонструє прагнення до миру. Вона має припинитися", - сказав дипломат.

Келлі підкреслив, що "альтернатива, продовження війни, не буде в інтересах нікого, включаючи Росію".

"Це продовжуватиме шкодити економіці Росії, її військовим ресурсам, національній безпеці та міжнародній репутації. Додаткові санкції проти Росії все ще розглядаються", - заявив представник США.

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"США висунули пропозицію щодо негайного, безумовного та всеохоплюючого припинення вогню. Україна однозначно погодилася, за умови згоди Росії зробити те саме. Відтоді ми закликаємо РФ погодитися на припинення вогню. Після телефонної розмови президента Трампа з Путіним 21 травня очікується, що РФ надасть перелік умов, в яких загалом викладено її бачення припинення вогню. Ми будемо оцінювати серйозність намірів Росії припинити війну не лише за змістом цього переліку умов, але, що ще важливіше, за діями Росії", - зазначив Келлі.