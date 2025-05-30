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Новости Гибель дельфинов в Черном море
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Из-за сброса канализации РФ в Севастополе массово гибнут дельфины, - Центр нацсопротивления

В Черном море погибли дельфины

В Севастопольской бухте массово гибнут дельфины из-за преступной бесхозяйственности российской оккупационной администрации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.

По словам представителей ЦНС, оккупационные службы города сливали канализационные стоки непосредственно в море. Загрязнение продолжалось более суток, что вызвало у животных сильные боли, рвоту и внутренние кровотечения.

"В результате экосистема Черного моря снова понесла непоправимый ущерб", - отмечается в сообщении. Также Центр обратил внимание на то, что это лишь один из многих примеров варварского отношения оккупантов к природе Крыма. Из-за отсутствия системной экологической политики, разрушенных очистных сооружений и коррупции Черное море в Крыму превращается в сточную яму.

ЦНС призвал международные экологические организации обратить внимание на этот случай и требовать ответственности от коллаборационистов за экоцид на временно оккупированных территориях.

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дельфин (41) город Севастополь (1762) смерть (9249)


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Рузкій мір - дєльфінам!
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30.05.2025 15:08 Ответить
Де москалі там смерть!!!
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30.05.2025 15:11 Ответить
Та хЄр вони ложили на ті міжнародні організації! Просто кацапсячих свинособак треба знищити, а тих хто залишится живий відправити за порєбрік.
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30.05.2025 15:14 Ответить
Справедливості для. Ще в українські часи з ялтинських очисних споруд, які знаходяться біля грузового порту, кожну ніч зливали каналізацію в море. Але дельфіни так масово не гинули. Який можна зробити висновок щодо ********* випадку. Що кацапи навіть серуть чимось нелюдським.
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30.05.2025 15:16 Ответить
Зі дравниці зробили помийку..реліктові ліси повирубували, водоспадам хана, море загидили..води немає, каналізації немає..ото крисчані повернулись у рідну говень..
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30.05.2025 15:19 Ответить
Дерева вирубались і при нашій владі. Але дійсно, такої прямо ненависті до зелених насаджень я ніколи раніше не бачив. Враження що дерево це особистий ворог кожного кацапа. Все бетонується. Ніякої шпаринки для трави чи куща.
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30.05.2025 15:24 Ответить
А що значить РФ у Севастополі?
Може України в Севастополі?
Агов поправте поки Служба Божа не прочитала, не дякуйте я з вами
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30.05.2025 15:22 Ответить
Краще б здохли оті севастопільці яки чекали сруського міру, а не користні та гарні тваринки.
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30.05.2025 15:23 Ответить
 
 