Из-за сброса канализации РФ в Севастополе массово гибнут дельфины, - Центр нацсопротивления
В Севастопольской бухте массово гибнут дельфины из-за преступной бесхозяйственности российской оккупационной администрации.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.
По словам представителей ЦНС, оккупационные службы города сливали канализационные стоки непосредственно в море. Загрязнение продолжалось более суток, что вызвало у животных сильные боли, рвоту и внутренние кровотечения.
"В результате экосистема Черного моря снова понесла непоправимый ущерб", - отмечается в сообщении. Также Центр обратил внимание на то, что это лишь один из многих примеров варварского отношения оккупантов к природе Крыма. Из-за отсутствия системной экологической политики, разрушенных очистных сооружений и коррупции Черное море в Крыму превращается в сточную яму.
ЦНС призвал международные экологические организации обратить внимание на этот случай и требовать ответственности от коллаборационистов за экоцид на временно оккупированных территориях.
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Може України в Севастополі?
Агов поправте поки Служба Божа не прочитала, не дякуйте я з вами