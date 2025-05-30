Через викид каналізації РФ у Севастополі масово гинуть дельфіни, - Центр нацспротиву

У Севастопольській бухті масово гинуть дельфіни через злочинну безгосподарність російської окупаційної адміністрації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

За словами представників ЦНС, окупаційні служби міста зливали каналізаційні стоки безпосередньо у море. Забруднення тривало понад добу, що спричинило у тварин сильні болі, блювоту та внутрішні кровотечі.

"Внаслідок цього екосистема Чорного моря знову зазнала непоправної шкоди", - наголошується у повідомленні. Також Центр звернув увагу на те, що це лише один із багатьох прикладів варварського ставлення окупантів до природи Криму. Через відсутність системної екологічної політики, зруйновані очисні споруди та корупцію Чорне море у Криму перетворюється на стічну яму.

ЦНС закликав міжнародні екологічні організації звернути увагу на цей випадок та вимагати відповідальності від колаборантів за екоциди на тимчасово окупованих територіях.

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