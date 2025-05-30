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Новини Загибель дельфінів
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Через викид каналізації РФ у Севастополі масово гинуть дельфіни, - Центр нацспротиву

У Чорному морі загинули дельфіни

У Севастопольській бухті масово гинуть дельфіни через злочинну безгосподарність російської окупаційної адміністрації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

За словами представників ЦНС, окупаційні служби міста зливали каналізаційні стоки безпосередньо у море. Забруднення тривало понад добу, що спричинило у тварин сильні болі, блювоту та внутрішні кровотечі.

"Внаслідок цього екосистема Чорного моря знову зазнала непоправної шкоди", - наголошується у повідомленні. Також Центр звернув увагу на те, що це лише один із багатьох прикладів варварського ставлення окупантів до природи Криму. Через відсутність системної екологічної політики, зруйновані очисні споруди та корупцію Чорне море у Криму перетворюється на стічну яму.

ЦНС закликав міжнародні екологічні організації звернути увагу на цей випадок та вимагати відповідальності від колаборантів за екоциди на тимчасово окупованих територіях.

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Автор: 

дельфін (28) Севастополь (556) смерть (6776)


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Топ коментарі
+9
Де москалі там смерть!!!
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30.05.2025 15:11
+7
Рузкій мір - дєльфінам!
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30.05.2025 15:08
+7
Та хЄр вони ложили на ті міжнародні організації! Просто кацапсячих свинособак треба знищити, а тих хто залишится живий відправити за порєбрік.
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30.05.2025 15:14
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Рузкій мір - дєльфінам!
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30.05.2025 15:08 Відповісти
Де москалі там смерть!!!
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30.05.2025 15:11 Відповісти
Та хЄр вони ложили на ті міжнародні організації! Просто кацапсячих свинособак треба знищити, а тих хто залишится живий відправити за порєбрік.
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30.05.2025 15:14 Відповісти
Справедливості для. Ще в українські часи з ялтинських очисних споруд, які знаходяться біля грузового порту, кожну ніч зливали каналізацію в море. Але дельфіни так масово не гинули. Який можна зробити висновок щодо ********* випадку. Що кацапи навіть серуть чимось нелюдським.
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30.05.2025 15:16 Відповісти
Зі дравниці зробили помийку..реліктові ліси повирубували, водоспадам хана, море загидили..води немає, каналізації немає..ото крисчані повернулись у рідну говень..
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30.05.2025 15:19 Відповісти
Дерева вирубались і при нашій владі. Але дійсно, такої прямо ненависті до зелених насаджень я ніколи раніше не бачив. Враження що дерево це особистий ворог кожного кацапа. Все бетонується. Ніякої шпаринки для трави чи куща.
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30.05.2025 15:24 Відповісти
Ну так..я з таким жалем фото іноді розглядаю..бо крім пляжу - ми на екскурсії всюди їздили..а коли на морських були - наше судно зграя афалінів супроводжувала..

А москолота проклята, що не вбила - то ізговнягала..
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30.05.2025 17:49 Відповісти
А я там жив. Допоки кацапня не вирішила це собі забрати.
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30.05.2025 17:54 Відповісти
Да хоть камні с нєба . руссскій мір пріді .
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30.05.2025 16:38 Відповісти
А що значить РФ у Севастополі?
Може України в Севастополі?
Агов поправте поки Служба Божа не прочитала, не дякуйте я з вами
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30.05.2025 15:22 Відповісти
Краще б здохли оті севастопільці яки чекали сруського міру, а не користні та гарні тваринки.
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30.05.2025 15:23 Відповісти
І щось мовчить і Європа і Турція. Де там всі ці зелені організації які за різну херню бучу піднимають, постійно якісь стандарти нові вводять і пошлини? Гниди
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30.05.2025 15:58 Відповісти
Да натравить Гринпис на москалів. Ті швидше ЗСУ звільнять Крим від москалів.
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30.05.2025 16:19 Відповісти
Грінпісу, як і Греті Тумблер глибоко пофігу. Вони гроші, як і ООН, МЧХ, МАГТЕ і т.і. організації, отримують гроші за сліпоту та німоту.
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30.05.2025 17:55 Відповісти
Русскій мір може продукувати лише гімно!
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30.05.2025 16:23 Відповісти
Там семь бухт и все за 250 лет засраны. Купаться в Севастополе опасно.
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30.05.2025 16:29 Відповісти
 
 