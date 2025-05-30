Россияне разбирают на металлолом старые корабли и корветы в Крыму, - ВМС
В Крыму российские оккупанты продолжают массово разбирать старые корабли и корветы на металлолом для дальнейшей продажи металла.
Об этом сообщил представитель ВМС ВСУ капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук в телеэфире, информирует Цензор.НЕТ.
"Это процесс, который тоже продолжается фактически постоянно. У них были такие интересные случаи, когда "единички", которые уже были фактически списаны, они вернули в строй. Но не следует забывать, что это такой бизнес. Корабль - это большое количество металла, и, причем, это разные металлы, не только черный металл. И поэтому, конечно, есть очередь из компаний, которые хотят утилизировать этот материал, этот металл. Потому что это - большие деньги, это десятки тонн сырья, есть соответствующие договоры", - отметил Плетенчук.
Он подчеркнул, что эти работы проводятся не только в пределах Черноморского флота РФ, а на высшем уровне - в самой структуре ВС РФ. Это плановые мероприятия, имеющие целью получение прибыли от утилизации старых судов.
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