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Новости Ситуация в Черном море
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Россияне разбирают на металлолом старые корабли и корветы в Крыму, - ВМС

металобрухт

В Крыму российские оккупанты продолжают массово разбирать старые корабли и корветы на металлолом для дальнейшей продажи металла.

Об этом сообщил представитель ВМС ВСУ капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук в телеэфире, информирует Цензор.НЕТ.

"Это процесс, который тоже продолжается фактически постоянно. У них были такие интересные случаи, когда "единички", которые уже были фактически списаны, они вернули в строй. Но не следует забывать, что это такой бизнес. Корабль - это большое количество металла, и, причем, это разные металлы, не только черный металл. И поэтому, конечно, есть очередь из компаний, которые хотят утилизировать этот материал, этот металл. Потому что это - большие деньги, это десятки тонн сырья, есть соответствующие договоры", - отметил Плетенчук.

Он подчеркнул, что эти работы проводятся не только в пределах Черноморского флота РФ, а на высшем уровне - в самой структуре ВС РФ. Это плановые мероприятия, имеющие целью получение прибыли от утилизации старых судов.

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ВМС (1478) Крым (26419) Черное море (1487) металлолом (190)


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Іщо харашо би сабірать макулатуру, сажать дєрєвья і пєрєводіть старушек чєрєз дорогу!
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30.05.2025 15:17 Ответить
Ну просто юні піонери! А взагалі новина від МФФ ні про що.
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30.05.2025 15:28 Ответить
Ну розбирають,і шо?В усьому світі так роблять зі старими кораблями.В чому сенс цієї новини.?
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30.05.2025 15:18 Ответить
В любому випадку це більш екологічно ніж залишати ці старі судна гнити біля причалів, отруюючи воду моря.
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30.05.2025 15:19 Ответить
ироди, та виведіть ви їх в море, дайте нашим дронам потренуватися...
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30.05.2025 15:20 Ответить
А про українські військові кораблі капітан третього рангу нічого не хоче розповісти? І про підводні човни теж немає що сказати?
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30.05.2025 15:41 Ответить
 
 