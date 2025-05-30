Росіяни розбирають на металобрухт старі кораблі та корвети в окупованому Криму, - ВМС

У Криму російські окупанти продовжують масово розбирати старі кораблі та корвети на металобрухт для подальшого продажу металу.

Про це повідомив речник ВМС ЗСУ капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук у телеефірі, інформує Цензор.НЕТ.

"Це процес, який теж триває фактично постійно. У них були такі цікаві випадки, коли "одинички", які вже були фактично списано, вони повернули до строю. Але не слід забувати, що це такий бізнес. Корабель - це велика кількість металу, і причому це метали різні там, не тільки чорний метал. І тому, звісно, є там черга з компаній, які хочуть утилізувати цей матеріал, цей метал. Тому що це великі гроші, це десятки тонн сировини, є відповідні договори", - зазначив Плетенчук.

Він підкреслив, що ці роботи проводять не лише в межах Чорноморського флоту РФ, а на вищому рівні - в самій структурі ЗС РФ. Це планові заходи, що мають на меті отримання прибутку від утилізації старих суден.

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