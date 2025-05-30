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Новини Ситуація в Чорному морі
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Росіяни розбирають на металобрухт старі кораблі та корвети в окупованому Криму, - ВМС

металобрухт

У Криму російські окупанти продовжують масово розбирати старі кораблі та корвети на металобрухт для подальшого продажу металу.

Про це повідомив речник ВМС ЗСУ капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук у телеефірі, інформує Цензор.НЕТ.

"Це процес, який теж триває фактично постійно. У них були такі цікаві випадки, коли "одинички", які вже були фактично списано, вони повернули до строю. Але не слід забувати, що це такий бізнес. Корабель - це велика кількість металу, і причому це метали різні там, не тільки чорний метал. І тому, звісно, є там черга з компаній, які хочуть утилізувати цей матеріал, цей метал. Тому що це великі гроші, це десятки тонн сировини, є відповідні договори", - зазначив Плетенчук.

Він підкреслив, що ці роботи проводять не лише в межах Чорноморського флоту РФ, а на вищому рівні - в самій структурі ЗС РФ. Це планові заходи, що мають на меті отримання прибутку від утилізації старих суден.

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ВМС (1396) Крим (14183) Чорне море (1678) металобрухт (415)


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Іщо харашо би сабірать макулатуру, сажать дєрєвья і пєрєводіть старушек чєрєз дорогу!
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30.05.2025 15:17 Відповісти
Ну просто юні піонери! А взагалі новина від МФФ ні про що.
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30.05.2025 15:28 Відповісти
Ну розбирають,і шо?В усьому світі так роблять зі старими кораблями.В чому сенс цієї новини.?
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30.05.2025 15:18 Відповісти
В любому випадку це більш екологічно ніж залишати ці старі судна гнити біля причалів, отруюючи воду моря.
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30.05.2025 15:19 Відповісти
ироди, та виведіть ви їх в море, дайте нашим дронам потренуватися...
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30.05.2025 15:20 Відповісти
А про українські військові кораблі капітан третього рангу нічого не хоче розповісти? І про підводні човни теж немає що сказати?
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30.05.2025 15:41 Відповісти
А що він може розповісти про баблішко в власній кишені.
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30.05.2025 16:17 Відповісти
 
 