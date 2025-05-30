Премьер Болгарии Желязков подтвердил свое участие в саммите Украина - Юго-Восточная Европа, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Болгарии Росеном Желязковым.

Об этом Зеленский сообщил в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Пригласил принять участие в саммите Украина - Юго-Восточная Европа. Это важное мероприятие, на котором мы будем говорить о безопасности всего нашего региона, в том числе и безопасности Черного моря, восстановлении Украины после окончания войны и нашем сотрудничестве во многих различных сферах", - говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что премьер-министр подтвердил свое участие.

"Будет высокий уровень представительства стран на саммите. Спасибо", - добавил президент.

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