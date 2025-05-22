РУС
Санду подтвердила свое участие в саммите "Украина - Юго-Восточная Европа"

Санду примет участие в саммите

Президент Молдовы Майя Санду провела разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которого подтвердила свое участие в предстоящем саммите "Украина - Юго-Восточная Европа".

Об этом Санду написала в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Всегда приятно поговорить с Владимиром Зеленским. Я подтвердила свое участие в предстоящем саммите Украина - Юго-Восточная Европа. Молдова твердо стоит на стороне Украины - ради мира, свободы и ее европейского будущего", - написала она.

Кроме того, Санду подчеркнула, что голос Молдовы в поддержку Украины остается сильным на всех многосторонних форумах.

А саміт миру вже не канає?
22.05.2025 14:01 Ответить
Завжди приємно поговорити з Володимиром Зеленським, i дайте грошей!
22.05.2025 14:01 Ответить
Респект Санду! Респект Молдові!
22.05.2025 14:54 Ответить
 
 