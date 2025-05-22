Санду підтвердила свою участь у саміті "Україна - Південно-Східна Європа"

Президентка Молдови Мая Санду провела розмову з президентом України Володимиром Зеленським, під час якої підтвердила свою участь у майбутньому саміті "Україна - Південно-Східна Європа".

Про це Санду написала в соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Завжди приємно поговорити з Володимиром Зеленським. Я підтвердила свою участь у майбутньому саміті Україна - Південно-Східна Європа. Молдова твердо стоїть на боці України - заради миру, свободи та її європейського майбутнього", - написала вона.

Крім того, Санду наголосила, що голос Молдови на підтримку України залишається сильним на всіх багатосторонніх форумах.

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