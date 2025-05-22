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Новини Підтримка України
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Санду підтвердила свою участь у саміті "Україна - Південно-Східна Європа"

Санду візьме участь у саміті

Президентка Молдови Мая Санду провела розмову з президентом України Володимиром Зеленським, під час якої підтвердила свою участь у майбутньому саміті "Україна - Південно-Східна Європа".

Про це Санду написала в соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Завжди приємно поговорити з Володимиром Зеленським. Я підтвердила свою участь у майбутньому саміті Україна - Південно-Східна Європа. Молдова твердо стоїть на боці України - заради миру, свободи та її європейського майбутнього", - написала вона.

Крім того, Санду наголосила, що голос Молдови на підтримку України залишається сильним на всіх багатосторонніх форумах.

Також дивіться: Зеленський провів зустріч із Санду: Обговорили євроінтеграцію та гібридну війну РФ. ВIДЕО

Санду

Автор: 

Європа (1869) саміт (779) Мая Санду (259)


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А саміт миру вже не канає?
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22.05.2025 14:01 Відповісти
Завжди приємно поговорити з Володимиром Зеленським, i дайте грошей!
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22.05.2025 14:01 Відповісти
Респект Санду! Респект Молдові!
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22.05.2025 14:54 Відповісти
 
 