Прем’єр Болгарії Желязков підтвердив свою участь у саміті Україна - Південно-Східна Європа, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Болгарії Росеном Желязковим.

Про це Зеленський повідомив у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Запросив узяти участь у саміті Україна – Південно-Східна Європа. Це важливий захід, на якому ми говоритимемо про безпеку всього нашого регіону, зокрема й безпеку Чорного моря, відновлення України після закінчення війни та нашу співпрацю в багатьох різних сферах", - йдеться в повідомленні.

Зеленський зазначив, що прем'єр-міністр підтвердив свою участь.

"Буде високий рівень представництва країн на саміті. Дякую", - додав президент.

Також читайте: Санду підтвердила свою участь у саміті "Україна - Південно-Східна Європа"