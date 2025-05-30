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Прем’єр Болгарії Желязков підтвердив свою участь у саміті Україна - Південно-Східна Європа, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Болгарії Росеном Желязковим.
Про це Зеленський повідомив у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
"Запросив узяти участь у саміті Україна – Південно-Східна Європа. Це важливий захід, на якому ми говоритимемо про безпеку всього нашого регіону, зокрема й безпеку Чорного моря, відновлення України після закінчення війни та нашу співпрацю в багатьох різних сферах", - йдеться в повідомленні.
Зеленський зазначив, що прем'єр-міністр підтвердив свою участь.
"Буде високий рівень представництва країн на саміті. Дякую", - додав президент.
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