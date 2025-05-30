УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9787 відвідувачів онлайн
Новини Підтримка України
165 1

Прем’єр Болгарії Желязков підтвердив свою участь у саміті Україна - Південно-Східна Європа, - Зеленський

Зеленський запросив прем’єра Болгарії Желязкова на саміт Україна - Південно-Східна Європа

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Болгарії Росеном Желязковим.

Про це Зеленський повідомив у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Запросив узяти участь у саміті Україна – Південно-Східна Європа. Це важливий захід, на якому ми говоритимемо про безпеку всього нашого регіону, зокрема й безпеку Чорного моря, відновлення України після закінчення війни та нашу співпрацю в багатьох різних сферах", - йдеться в повідомленні.

Зеленський зазначив, що прем'єр-міністр підтвердив свою участь.

"Буде високий рівень представництва країн на саміті. Дякую", - додав президент.

Також читайте: Санду підтвердила свою участь у саміті "Україна - Південно-Східна Європа"

Автор: 

Болгарія (786) Зеленський Володимир (24253) саміт (784)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вра!
Теперка фсьо буде чікі-пукі!
показати весь коментар
30.05.2025 16:34 Відповісти
 
 