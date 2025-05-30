Если Россия 2 июня не согласится на прекращение огня, Западом должен быть применен "план Б", - Порошенко
Петр Порошенко во время Черноморского форума по безопасности в Одессе заявил, что если Россия на переговорах 2 июня не согласится прекратить огонь без каких-либо условий, западные союзники должны объявить о "плане Б".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
"Чего ждать от 2 июня? Прекращения огня. Без всяких условий", - сказал Порошенко.
"Что произойдет, если 2 июня режим прекращения огня не будет достигнут? Надо будет немедленно, как обещал президент Трамп, иметь "план Б". Что это значит, "план Б"? Неограниченное количество вооружений Украине, в том числе дальнобойных, в том числе ПВО. Немедленно новая резолюция Конгресса, поскольку резолюция Байдена уже завершается. Нужна новая резолюция с открытием бюджетов. Потому что это не расходование и не поддержка Украины. Это инвестиции в глобальную безопасность и, наконец, в безопасность США", - подчеркнул лидер "ЕС".
"Нам нужно прекратить терять территорию, прекратить терять людей и прекратить терять время. Поэтому 2 июня стоит ввести "план Б", если россияне не согласятся подписать перемирие. Это единственный язык, который понимает Путин", - считает Порошенко.
"У нас есть очень узкое, но все же окно возможностей, и оно связано с президентом Трампом. Сообщение о "плане Б" должно быть доставлено сейчас", - сказал Порошенко. Он также призвал усилить санкции против России, чтобы лишить агрессора ресурсов для продолжения войны.
"Я был очень рад сообщению канцлера Германии Мерца о "Северном потоке-2". Но я не понимаю, почему когда закрывают "Северный поток-2", при этом нефтепровод, который символически назывался "Дружба", между Россией и Украиной поставляет в Европу российскую нефть на сумму 21 миллион долларов в день? Это финансирование российских беспилотников, российских ракет. И Украина ведет себя так, будто ничего не произошло. Должна быть украинская инициатива. Поэтому во вторник в парламенте я сделаю это предложение вместе с увеличением финансирования Вооруженных сил Украины", - отметил политик.
"Лучший дипломат Украины - Вооруженные силы Украины. Чем сильнее будут Вооруженные силы, тем успешнее будут дипломатические переговоры. И поэтому сейчас нам нужно больше оружия, нам нужно больше денег и нам нужно больше санкций. Комбинированных, эффективных и сильных", - подчеркнул Порошенко.
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План не треба було змінювати, тобто прямо і постійно обвинувачувати всіх цих "гарантів- підписантів" Будапештського меморандуму.
Фсбшники грають з трампом …
У 1989 році, з червоним дипломом закінчив факультет https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD_%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0 міжнародних відносин та міжнародного права https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0 КНУ ім. Шевченка за спеціальністю міжнародні економічні відносини, продовжив навчання в аспірантурі. Під час навчання в університеті займався https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B7%D1%8E%D0%B4%D0%BE дзюдо, здобув звання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F кандидата в майстри спорту. До 1992 року навчався в аспірантурі та працював асистентом кафедри міжнародних економічних відносин Київського університетуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-president.gov.ua-7 [7]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%8C%D1%94-5 [5]. У 2002 році в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%C2%AB%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F%C2%BB Одеській юридичній академії захистив кандидатську дисертацію на тему «Правове регулювання управління державними корпоративними правами в Україні»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-8 [8]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-9 [9]. Автор монографій «Державне управління корпоративними правами в Україні. Теорія формування правовідносин» та низки наукових публікацій. Співавтор підручника «******* міжнародні економічні відносини».
Володіє https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 українською, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 російською, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англійською й https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 румунськоюhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-10 [10] мовами.
Людина ,як Петро Олексійович !!
А от хитрість і презирство до лохов, це величезний і зрозумілий для виборців плюс.
Співпрацювати з ним потрібно,а не бикувати з ним і розвязувати на нього істерію,бо занадто висока ціна.