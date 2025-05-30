Если Россия 2 июня не согласится на прекращение огня, Западом должен быть применен "план Б", - Порошенко

Петр Порошенко во время Черноморского форума по безопасности в Одессе заявил, что если Россия на переговорах 2 июня не согласится прекратить огонь без каких-либо условий, западные союзники должны объявить о "плане Б".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Чего ждать от 2 июня? Прекращения огня. Без всяких условий", - сказал Порошенко.

"Что произойдет, если 2 июня режим прекращения огня не будет достигнут? Надо будет немедленно, как обещал президент Трамп, иметь "план Б". Что это значит, "план Б"? Неограниченное количество вооружений Украине, в том числе дальнобойных, в том числе ПВО. Немедленно новая резолюция Конгресса, поскольку резолюция Байдена уже завершается. Нужна новая резолюция с открытием бюджетов. Потому что это не расходование и не поддержка Украины. Это инвестиции в глобальную безопасность и, наконец, в безопасность США", - подчеркнул лидер "ЕС".

"Нам нужно прекратить терять территорию, прекратить терять людей и прекратить терять время. Поэтому 2 июня стоит ввести "план Б", если россияне не согласятся подписать перемирие. Это единственный язык, который понимает Путин", - считает Порошенко.

"У нас есть очень узкое, но все же окно возможностей, и оно связано с президентом Трампом. Сообщение о "плане Б" должно быть доставлено сейчас", - сказал Порошенко. Он также призвал усилить санкции против России, чтобы лишить агрессора ресурсов для продолжения войны.

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"Я был очень рад сообщению канцлера Германии Мерца о "Северном потоке-2". Но я не понимаю, почему когда закрывают "Северный поток-2", при этом нефтепровод, который символически назывался "Дружба", между Россией и Украиной поставляет в Европу российскую нефть на сумму 21 миллион долларов в день? Это финансирование российских беспилотников, российских ракет. И Украина ведет себя так, будто ничего не произошло. Должна быть украинская инициатива. Поэтому во вторник в парламенте я сделаю это предложение вместе с увеличением финансирования Вооруженных сил Украины", - отметил политик.

"Лучший дипломат Украины - Вооруженные силы Украины. Чем сильнее будут Вооруженные силы, тем успешнее будут дипломатические переговоры. И поэтому сейчас нам нужно больше оружия, нам нужно больше денег и нам нужно больше санкций. Комбинированных, эффективных и сильных", - подчеркнул Порошенко.