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Новости Переговоры о прекращении огня
2 001 41

Если Россия 2 июня не согласится на прекращение огня, Западом должен быть применен "план Б", - Порошенко

Порошенко во время Черноморского форума по безопасности в Одессе

Петр Порошенко во время Черноморского форума по безопасности в Одессе заявил, что если Россия на переговорах 2 июня не согласится прекратить огонь без каких-либо условий, западные союзники должны объявить о "плане Б".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Чего ждать от 2 июня? Прекращения огня. Без всяких условий", - сказал Порошенко.

"Что произойдет, если 2 июня режим прекращения огня не будет достигнут? Надо будет немедленно, как обещал президент Трамп, иметь "план Б". Что это значит, "план Б"? Неограниченное количество вооружений Украине, в том числе дальнобойных, в том числе ПВО. Немедленно новая резолюция Конгресса, поскольку резолюция Байдена уже завершается. Нужна новая резолюция с открытием бюджетов. Потому что это не расходование и не поддержка Украины. Это инвестиции в глобальную безопасность и, наконец, в безопасность США", - подчеркнул лидер "ЕС".

"Нам нужно прекратить терять территорию, прекратить терять людей и прекратить терять время. Поэтому 2 июня стоит ввести "план Б", если россияне не согласятся подписать перемирие. Это единственный язык, который понимает Путин", - считает Порошенко.

"У нас есть очень узкое, но все же окно возможностей, и оно связано с президентом Трампом. Сообщение о "плане Б" должно быть доставлено сейчас", - сказал Порошенко. Он также призвал усилить санкции против России, чтобы лишить агрессора ресурсов для продолжения войны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Переговоры для Путина - тоже способ ведения войны. Ему нельзя доверять, он профессиональный лжец, - Порошенко

"Я был очень рад сообщению канцлера Германии Мерца о "Северном потоке-2". Но я не понимаю, почему когда закрывают "Северный поток-2", при этом нефтепровод, который символически назывался "Дружба", между Россией и Украиной поставляет в Европу российскую нефть на сумму 21 миллион долларов в день? Это финансирование российских беспилотников, российских ракет. И Украина ведет себя так, будто ничего не произошло. Должна быть украинская инициатива. Поэтому во вторник в парламенте я сделаю это предложение вместе с увеличением финансирования Вооруженных сил Украины", - отметил политик.

"Лучший дипломат Украины - Вооруженные силы Украины. Чем сильнее будут Вооруженные силы, тем успешнее будут дипломатические переговоры. И поэтому сейчас нам нужно больше оружия, нам нужно больше денег и нам нужно больше санкций. Комбинированных, эффективных и сильных", - подчеркнул Порошенко.

Автор: 

Порошенко Петр (19615) Трамп Дональд (5602) переговоры с Россией (1137) прекращения огня (279)


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Порошенко П.О.
У 1989 році, з червоним дипломом закінчив факультет https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD_%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0 міжнародних відносин та міжнародного права https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0 КНУ ім. Шевченка за спеціальністю міжнародні економічні відносини, продовжив навчання в аспірантурі. Під час навчання в університеті займався https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B7%D1%8E%D0%B4%D0%BE дзюдо, здобув звання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F кандидата в майстри спорту. До 1992 року навчався в аспірантурі та працював асистентом кафедри міжнародних економічних відносин Київського університетуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-president.gov.ua-7 [7]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%8C%D1%94-5 [5]. У 2002 році в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%C2%AB%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F%C2%BB Одеській юридичній академії захистив кандидатську дисертацію на тему «Правове регулювання управління державними корпоративними правами в Україні»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-8 [8]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-9 [9]. Автор монографій «Державне управління корпоративними правами в Україні. Теорія формування правовідносин» та низки наукових публікацій. Співавтор підручника «******* міжнародні економічні відносини».
Володіє https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 українською, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 російською, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англійською й https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 румунськоюhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-10 [10] мовами.
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30.05.2025 22:06
+6
2 июня Трампон подарит }{уйлу очередные 2 недели- уже 4-е по счёту.
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30.05.2025 21:48
+5
перекрити нафтопровід? нє?
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30.05.2025 21:53
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Правила форума Совет форумчан
2 июня Трампон подарит }{уйлу очередные 2 недели- уже 4-е по счёту.
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30.05.2025 21:48 Ответить
Б..?більше часу *****?((
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30.05.2025 21:49 Ответить
Зброя! - це до Трампа
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30.05.2025 21:50 Ответить
В оп пдан "б" -нові санкції на Пороха
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30.05.2025 21:52 Ответить
На встрече в Одессе появился и брат Порошенко, которого он "убил в 16 лет".
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30.05.2025 21:52 Ответить
на план Б від Порошенка трампло відповість планом пішлина)(уй. тим паче враховуючи історію з сином Байдена.
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30.05.2025 21:52 Ответить
Спочатку це зробить ОПа.
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30.05.2025 22:01 Ответить
перекрити нафтопровід? нє?
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30.05.2025 21:53 Ответить
Не під силу, просто попісяють проти вітру.
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30.05.2025 21:57 Ответить
Який ще потрібен план?
План не треба було змінювати, тобто прямо і постійно обвинувачувати всіх цих "гарантів- підписантів" Будапештського меморандуму.
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30.05.2025 21:54 Ответить
Увесь Світ бачить, як Трамп єлозить задом перед прутіним, усіляко затягуючи час і зриваючи заходи щодо протидії прутіну, Західним Партнерам!!
Фсбшники грають з трампом …
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30.05.2025 21:55 Ответить
Європа стоїть раком перед ****** і його союзником фашистом трампом. Вже і занепокоєння не висловлюють. Італійка перша полетіла смоктати трампу, ще перед інавгурацією.
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30.05.2025 21:58 Ответить
Умный, аж страшно!
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30.05.2025 21:59 Ответить
Порошенко П.О.
У 1989 році, з червоним дипломом закінчив факультет https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD_%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0 міжнародних відносин та міжнародного права https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0 КНУ ім. Шевченка за спеціальністю міжнародні економічні відносини, продовжив навчання в аспірантурі. Під час навчання в університеті займався https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B7%D1%8E%D0%B4%D0%BE дзюдо, здобув звання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F кандидата в майстри спорту. До 1992 року навчався в аспірантурі та працював асистентом кафедри міжнародних економічних відносин Київського університетуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-president.gov.ua-7 [7]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%8C%D1%94-5 [5]. У 2002 році в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%C2%AB%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F%C2%BB Одеській юридичній академії захистив кандидатську дисертацію на тему «Правове регулювання управління державними корпоративними правами в Україні»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-8 [8]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-9 [9]. Автор монографій «Державне управління корпоративними правами в Україні. Теорія формування правовідносин» та низки наукових публікацій. Співавтор підручника «******* міжнародні економічні відносини».
Володіє https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 українською, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 російською, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англійською й https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 румунськоюhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-10 [10] мовами.
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30.05.2025 22:06 Ответить
Слава Безуглой!
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30.05.2025 22:45 Ответить
слава Арахамии!
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30.05.2025 22:44 Ответить
Треба було не пускати циркову зелупу до влади.
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30.05.2025 22:00 Ответить
73% > 25%
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30.05.2025 22:11 Ответить
Це все популізм і пусті балачки. Совок розвалили ембарго на нафту і газ. А тут не треба, - ЕС купили на 20 мільярдів у параші тільки за 24 рік....
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30.05.2025 22:01 Ответить
Не эмбарго, а десятилетие низких цен на углеводороды в купе с затратами на гонку вооружений. Каждый старт "Бурана" съедал ВВП, как год эмбарго.
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30.05.2025 23:30 Ответить
Б - бепокойство.
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30.05.2025 22:02 Ответить
А план Б - це як утому анекдоті про вкрадений чемодан. Чоловік грізно волає - віддайте чемодан, бо буде те що вчора. Його питають - а що було вчора? А вчора вкрали чемодана і не віддали гади - відповідає чоловік.
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30.05.2025 22:03 Ответить
Скорiше, потрiбен буде "план П.", або "повний П!".
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30.05.2025 22:07 Ответить
кацапи не оприлюднили свій меморандум значить будуть ламати на зустрічі через коліно. Тут один єдиний вихід - виманити путлєра на зустріч позамежі кацапії і арештувати як світового злочинця, а краще вбити.
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30.05.2025 22:08 Ответить
Та там вже план Г ніби йде по порядку: нові 2 тижні трампа. Ну а ****, ну не санкції на пуйла ж накладати, а то ескалація, ядеркою залякає
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30.05.2025 22:10 Ответить
На мій погляд навести лад в Україні тільки в змозі розумна
Людина ,як Петро Олексійович !!
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30.05.2025 22:14 Ответить
Як показала практика, в Україні розум, це навпаки, величезний мінус для політика.
А от хитрість і презирство до лохов, це величезний і зрозумілий для виборців плюс.
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30.05.2025 22:21 Ответить
Узєлєнсково терміново пишуть план перемоги коаліції очікуючих "хужее нє будєт!".
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30.05.2025 22:19 Ответить
Про сильні Збройні Сили говорить політик який так застворював наші повітряні сили, що під час нападу рашистів вони могли тільки імітувати напад на рассійські літаки, щоб якось їх стримувати, ні ракет, ні радарів відповідних не було.
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30.05.2025 22:32 Ответить
То лі теперішній лідор **********, так зебілко?
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30.05.2025 22:48 Ответить
З чого було створювати??? З 170 тисяч грн.в казні, залишених янеком??? А ось питання, хто гундосий закрив ті програми, які при Порошенку були запрчатковані...??? Чому ракетні програми закрили рівно через тиждень, як гнусявка приїхала з оману???
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30.05.2025 23:37 Ответить
План Б від Трампа - санкції проти Порошенка?
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30.05.2025 22:47 Ответить
За що ?!
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30.05.2025 22:55 Ответить
Просто щоб зробити приємне своєму колезі по цеху і братку по разуму зельо...))))
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30.05.2025 23:38 Ответить
Там,справа честі Т. проявити себе відповідним чином,якщо росія відмовиться від припинення вогню 2 червня.Та і вся надія на амер.допомогу,на озброєння від США,які предстравляє на міжнародній арені президент Трамп.
Співпрацювати з ним потрібно,а не бикувати з ним і розвязувати на нього істерію,бо занадто висока ціна.
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30.05.2025 22:54 Ответить
Слушні зауваження та пропозиції, але щось мені підказує,що узеленського на такі ініціативи відреагують ще однією справою проти Порошенка..
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30.05.2025 22:57 Ответить
прости Господи % іді* тів ...дай можливість Петру Порошенко,❤️ та ЗСУ захищати Україну та нас всіх , Господи !!! Збережі Україну !!!
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30.05.2025 23:05 Ответить
Заходом вже застосований план трьох Б - Більше Балаболити Безтолку.
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30.05.2025 23:09 Ответить
Петро Олексійович, тобто, ота припестяна поведінка Трампона, то був "план - А"???
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30.05.2025 23:09 Ответить
Ніт ,ота припистяна поведінка 🤡 зеленського з 19р ,був план А від фсб ...а трамп по життю припистяний від народження ,чим і скористалися в кремлі...а Петро Олексійович ,між цими іді*тами якось рулить ... йому треба допомога ,шоб врятуватися українське суспільство...якось...
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30.05.2025 23:26 Ответить
 
 