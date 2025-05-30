Якщо Росія 2 червня не погодиться на припинення вогню, Заходом має бути застосований план Б, - Порошенко
Петро Порошенко під час Чорноморського безпекового форуму в Одесі заявив, що якщо Росія на переговорах 2 червня не погодиться припинити вогонь без будь-яких умов, західні союзники мають оголосити про "план Б".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
"Чого чекати від 2 червня? Припинення вогню. Без жодних умов", – сказав Порошенко.
"Що станеться, якщо 2 червня режим припинення вогню не буде досягнуто? Треба буде негайно, як обіцяв президент Трамп, мати план Б. Що це означає, план Б? Необмежена кількість озброєнь Україні, в тому числі далекобійних, в тому числі ППО. Негайно нова резолюція Конгресу, оскільки резолюція Байдена вже завершується. Потрібна нова резолюція з відкриттям бюджетів. Тому що це не витрачання і не підтримка України. Це інвестиції у глобальну безпеку та, зрештою, у безпеку США", – наголосив лідер "ЄС".
"Нам потрібно припинити втрачати територію, припинити втрачати людей і припинити втрачати час. Тому 2 червня варто запровадити план Б, якщо росіяни не погодяться підписати перемир’я. Це єдина мова, яку розуміє путін", – вважає Порошенко.
"У нас є дуже вузьке, але все ж вікно можливостей, і воно пов’язане з президентом Трампом. Повідомлення про план Б має бути доставлене зараз", – сказав Порошенко. Він також закликав посилити санкції проти Росії, щоб позбавити агресора ресурсів для продовження війни.
"Я був дуже радий повідомленню канцлера Німеччини Мерца про "Північний потік-2". Але я не розумію, чому коли закривають "Північний потік-2", при цьому нафтопровід, який символічно називався "Дружба", між Росією та Україною постачає в Європу російську нафту на суму 21 мільйон доларів на день? Це фінансування російських безпілотників, російських ракет. І Україна поводиться так, ніби нічого не сталося. Має бути українська ініціатива. Тому у вівторок в парламенті я зроблю цю пропозицію разом зі збільшенням фінансування Збройних Сил України", – зазначив політик .
"Найкращий дипломат України – Збройні Сили України. Чим сильнішими будуть Збройні Сили, тим успішнішими будуть дипломатичні переговори. І тому зараз нам потрібно більше зброї, нам потрібно більше грошей і нам потрібно більше санкцій. Комбінованих, ефективних і сильних", – наголосив Порошенко.
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План не треба було змінювати, тобто прямо і постійно обвинувачувати всіх цих "гарантів- підписантів" Будапештського меморандуму.
Фсбшники грають з трампом …
У 1989 році, з червоним дипломом закінчив факультет https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD_%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0 міжнародних відносин та міжнародного права https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0 КНУ ім. Шевченка за спеціальністю міжнародні економічні відносини, продовжив навчання в аспірантурі. Під час навчання в університеті займався https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B7%D1%8E%D0%B4%D0%BE дзюдо, здобув звання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F кандидата в майстри спорту. До 1992 року навчався в аспірантурі та працював асистентом кафедри міжнародних економічних відносин Київського університетуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-president.gov.ua-7 [7]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%8C%D1%94-5 [5]. У 2002 році в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%C2%AB%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F%C2%BB Одеській юридичній академії захистив кандидатську дисертацію на тему «Правове регулювання управління державними корпоративними правами в Україні»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-8 [8]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-9 [9]. Автор монографій «Державне управління корпоративними правами в Україні. Теорія формування правовідносин» та низки наукових публікацій. Співавтор підручника «******* міжнародні економічні відносини».
Володіє https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 українською, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 російською, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англійською й https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 румунськоюhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-10 [10] мовами.
Людина ,як Петро Олексійович !!
А от хитрість і презирство до лохов, це величезний і зрозумілий для виборців плюс.