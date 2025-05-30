Якщо Росія 2 червня не погодиться на припинення вогню, Заходом має бути застосований план Б, - Порошенко

Петро Порошенко під час Чорноморського безпекового форуму в Одесі заявив, що якщо Росія на переговорах 2 червня не погодиться припинити вогонь без будь-яких умов, західні союзники мають оголосити про "план Б".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Чого чекати від 2 червня? Припинення вогню. Без жодних умов", – сказав Порошенко.

"Що станеться, якщо 2 червня режим припинення вогню не буде досягнуто? Треба буде негайно, як обіцяв президент Трамп, мати план Б. Що це означає, план Б? Необмежена кількість озброєнь Україні, в тому числі далекобійних, в тому числі ППО. Негайно нова резолюція Конгресу, оскільки резолюція Байдена вже завершується. Потрібна нова резолюція з відкриттям бюджетів. Тому що це не витрачання і не підтримка України. Це інвестиції у глобальну безпеку та, зрештою, у безпеку США", – наголосив лідер "ЄС".

"Нам потрібно припинити втрачати територію, припинити втрачати людей і припинити втрачати час. Тому 2 червня варто запровадити план Б, якщо росіяни не погодяться підписати перемир’я. Це єдина мова, яку розуміє путін", – вважає Порошенко.

"У нас є дуже вузьке, але все ж вікно можливостей, і воно пов’язане з президентом Трампом. Повідомлення про план Б має бути доставлене зараз", – сказав Порошенко. Він також закликав посилити санкції проти Росії, щоб позбавити агресора ресурсів для продовження війни.

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"Я був дуже радий повідомленню канцлера Німеччини Мерца про "Північний потік-2". Але я не розумію, чому коли закривають "Північний потік-2", при цьому нафтопровід, який символічно називався "Дружба", між Росією та Україною постачає в Європу російську нафту на суму 21 мільйон доларів на день? Це фінансування російських безпілотників, російських ракет. І Україна поводиться так, ніби нічого не сталося. Має бути українська ініціатива. Тому у вівторок в парламенті я зроблю цю пропозицію разом зі збільшенням фінансування Збройних Сил України", – зазначив політик .

"Найкращий дипломат України – Збройні Сили України. Чим сильнішими будуть Збройні Сили, тим успішнішими будуть дипломатичні переговори. І тому зараз нам потрібно більше зброї, нам потрібно більше грошей і нам потрібно більше санкцій. Комбінованих, ефективних і сильних", – наголосив Порошенко.