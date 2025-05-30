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Новини Переговори про припинення вогню
1 128 27

Якщо Росія 2 червня не погодиться на припинення вогню, Заходом має бути застосований план Б, - Порошенко

Порошенко під час Чорноморського безпекового форуму в Одесі

Петро Порошенко під час Чорноморського безпекового форуму в Одесі заявив, що якщо Росія на переговорах 2 червня не погодиться припинити вогонь без будь-яких умов, західні союзники мають оголосити про "план Б".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Чого чекати від 2 червня? Припинення вогню. Без жодних умов", – сказав Порошенко.

"Що станеться, якщо 2 червня режим припинення вогню не буде досягнуто? Треба буде негайно, як обіцяв президент Трамп, мати план Б. Що це означає, план Б? Необмежена кількість озброєнь Україні, в тому числі далекобійних, в тому числі ППО. Негайно нова резолюція Конгресу, оскільки резолюція Байдена вже завершується. Потрібна нова резолюція з відкриттям бюджетів. Тому що це не витрачання і не підтримка України. Це інвестиції у глобальну безпеку та, зрештою, у безпеку США", – наголосив лідер "ЄС".

"Нам потрібно припинити втрачати територію, припинити втрачати людей і припинити втрачати час. Тому 2 червня варто запровадити план Б, якщо росіяни не погодяться підписати перемир’я. Це єдина мова, яку розуміє путін", – вважає Порошенко.

"У нас є дуже вузьке, але все ж вікно можливостей, і воно пов’язане з президентом Трампом. Повідомлення про план Б має бути доставлене зараз", – сказав Порошенко. Він також закликав посилити санкції проти Росії, щоб позбавити агресора ресурсів для продовження війни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Переговори для Путіна - теж спосіб ведення війни. Йому не можна довіряти, він професійний брехун, - Порошенко

"Я був дуже радий повідомленню канцлера Німеччини Мерца про "Північний потік-2". Але я не розумію, чому коли закривають "Північний потік-2", при цьому нафтопровід, який символічно називався "Дружба", між Росією та Україною постачає в Європу російську нафту на суму 21 мільйон доларів на день? Це фінансування російських безпілотників, російських ракет. І Україна поводиться так, ніби нічого не сталося. Має бути українська ініціатива. Тому у вівторок в парламенті я зроблю цю пропозицію разом зі збільшенням фінансування Збройних Сил України", – зазначив політик .

"Найкращий дипломат України – Збройні Сили України. Чим сильнішими будуть Збройні Сили, тим успішнішими будуть дипломатичні переговори. І тому зараз нам потрібно більше зброї, нам потрібно більше грошей і нам потрібно більше санкцій. Комбінованих, ефективних і сильних", – наголосив Порошенко.

Автор: 

Порошенко Петро (15190) Трамп Дональд (6054) переговори з Росією (1251) припинення вогню (278)


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Топ коментарі
+5
2 июня Трампон подарит }{уйлу очередные 2 недели- уже 4-е по счёту.
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30.05.2025 21:48
+3
перекрити нафтопровід? нє?
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30.05.2025 21:53
+3
Порошенко П.О.
У 1989 році, з червоним дипломом закінчив факультет https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD_%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0 міжнародних відносин та міжнародного права https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0 КНУ ім. Шевченка за спеціальністю міжнародні економічні відносини, продовжив навчання в аспірантурі. Під час навчання в університеті займався https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B7%D1%8E%D0%B4%D0%BE дзюдо, здобув звання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F кандидата в майстри спорту. До 1992 року навчався в аспірантурі та працював асистентом кафедри міжнародних економічних відносин Київського університетуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-president.gov.ua-7 [7]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%8C%D1%94-5 [5]. У 2002 році в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%C2%AB%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F%C2%BB Одеській юридичній академії захистив кандидатську дисертацію на тему «Правове регулювання управління державними корпоративними правами в Україні»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-8 [8]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-9 [9]. Автор монографій «Державне управління корпоративними правами в Україні. Теорія формування правовідносин» та низки наукових публікацій. Співавтор підручника «******* міжнародні економічні відносини».
Володіє https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 українською, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 російською, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англійською й https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 румунськоюhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-10 [10] мовами.
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30.05.2025 22:06
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2 июня Трампон подарит }{уйлу очередные 2 недели- уже 4-е по счёту.
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30.05.2025 21:48 Відповісти
Б..?більше часу *****?((
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30.05.2025 21:49 Відповісти
Зброя! - це до Трампа
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30.05.2025 21:50 Відповісти
В оп пдан "б" -нові санкції на Пороха
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30.05.2025 21:52 Відповісти
На встрече в Одессе появился и брат Порошенко, которого он "убил в 16 лет".
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30.05.2025 21:52 Відповісти
на план Б від Порошенка трампло відповість планом пішлина)(уй. тим паче враховуючи історію з сином Байдена.
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30.05.2025 21:52 Відповісти
Спочатку це зробить ОПа.
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30.05.2025 22:01 Відповісти
перекрити нафтопровід? нє?
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30.05.2025 21:53 Відповісти
Не під силу, просто попісяють проти вітру.
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30.05.2025 21:57 Відповісти
Який ще потрібен план?
План не треба було змінювати, тобто прямо і постійно обвинувачувати всіх цих "гарантів- підписантів" Будапештського меморандуму.
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30.05.2025 21:54 Відповісти
Увесь Світ бачить, як Трамп єлозить задом перед прутіним, усіляко затягуючи час і зриваючи заходи щодо протидії прутіну, Західним Партнерам!!
Фсбшники грають з трампом …
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30.05.2025 21:55 Відповісти
Європа стоїть раком перед ****** і його союзником фашистом трампом. Вже і занепокоєння не висловлюють. Італійка перша полетіла смоктати трампу, ще перед інавгурацією.
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30.05.2025 21:58 Відповісти
Умный, аж страшно!
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30.05.2025 21:59 Відповісти
Порошенко П.О.
У 1989 році, з червоним дипломом закінчив факультет https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD_%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0 міжнародних відносин та міжнародного права https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0 КНУ ім. Шевченка за спеціальністю міжнародні економічні відносини, продовжив навчання в аспірантурі. Під час навчання в університеті займався https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B7%D1%8E%D0%B4%D0%BE дзюдо, здобув звання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F кандидата в майстри спорту. До 1992 року навчався в аспірантурі та працював асистентом кафедри міжнародних економічних відносин Київського університетуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-president.gov.ua-7 [7]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%8C%D1%94-5 [5]. У 2002 році в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%C2%AB%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F%C2%BB Одеській юридичній академії захистив кандидатську дисертацію на тему «Правове регулювання управління державними корпоративними правами в Україні»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-8 [8]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-9 [9]. Автор монографій «Державне управління корпоративними правами в Україні. Теорія формування правовідносин» та низки наукових публікацій. Співавтор підручника «******* міжнародні економічні відносини».
Володіє https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 українською, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 російською, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англійською й https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 румунськоюhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-10 [10] мовами.
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30.05.2025 22:06 Відповісти
Треба було не пускати циркову зелупу до влади.
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30.05.2025 22:00 Відповісти
73% > 25%
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30.05.2025 22:11 Відповісти
Це все популізм і пусті балачки. Совок розвалили ембарго на нафту і газ. А тут не треба, - ЕС купили на 20 мільярдів у параші тільки за 24 рік....
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30.05.2025 22:01 Відповісти
Б - бепокойство.
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30.05.2025 22:02 Відповісти
А план Б - це як утому анекдоті про вкрадений чемодан. Чоловік грізно волає - віддайте чемодан, бо буде те що вчора. Його питають - а що було вчора? А вчора вкрали чемодана і не віддали гади - відповідає чоловік.
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30.05.2025 22:03 Відповісти
Скорiше, потрiбен буде "план П.", або "повний П!".
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30.05.2025 22:07 Відповісти
кацапи не оприлюднили свій меморандум значить будуть ламати на зустрічі через коліно. Тут один єдиний вихід - виманити путлєра на зустріч позамежі кацапії і арештувати як світового злочинця, а краще вбити.
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30.05.2025 22:08 Відповісти
Та там вже план Г ніби йде по порядку: нові 2 тижні трампа. Ну а ****, ну не санкції на пуйла ж накладати, а то ескалація, ядеркою залякає
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30.05.2025 22:10 Відповісти
На мій погляд навести лад в Україні тільки в змозі розумна
Людина ,як Петро Олексійович !!
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30.05.2025 22:14 Відповісти
Як показала практика, в Україні розум, це навпаки, величезний мінус для політика.
А от хитрість і презирство до лохов, це величезний і зрозумілий для виборців плюс.
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30.05.2025 22:21 Відповісти
Узєлєнсково терміново пишуть план перемоги коаліції очікуючих "хужее нє будєт!".
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30.05.2025 22:19 Відповісти
Про сильні Збройні Сили говорить політик який так застворював наші повітряні сили, що під час нападу рашистів вони могли тільки імітувати напад на рассійські літаки, щоб якось їх стримувати, ні ракет, ні радарів відповідних не було.
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30.05.2025 22:32 Відповісти
 
 