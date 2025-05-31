Враг атакует "Шахедами" с нескольких направлений, - Воздушные силы

Враг атакует Украину ударными беспилотниками с нескольких направлений.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Харьковщина - угроза вражеских ударных БпЛА с Луганщины.

Новая группа вражеских БпЛА на севере Херсонщины ➡️ курсом на Николаевщину", - предупреждают в ВС.

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