Враг атакует "Шахедами" с нескольких направлений, - Воздушные силы
Враг атакует Украину ударными беспилотниками с нескольких направлений.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"Харьковщина - угроза вражеских ударных БпЛА с Луганщины.
Новая группа вражеских БпЛА на севере Херсонщины ➡️ курсом на Николаевщину", - предупреждают в ВС.
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