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Враг атакует "Шахедами" с нескольких направлений, - Воздушные силы

шахеди

Враг атакует Украину ударными беспилотниками с нескольких направлений.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Харьковщина - угроза вражеских ударных БпЛА с Луганщины.

Новая группа вражеских БпЛА на севере Херсонщины ➡️ курсом на Николаевщину", - предупреждают в ВС.

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Воздушные силы (2395) воздушная тревога (804) Шахед (1134)


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