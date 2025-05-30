Ворог атакує "шахедами" з кількох напрямків, - Повітряні сили
Ворог атакує Україну ударними безпілотниками з кількох напрямків.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"Харківщина - загроза ворожих ударних БпЛА з Луганщини.
Нова група ворожих БпЛА на півночі Херсонщини ➡️ курсом на Миколаївщину", - попереджають у ПС.
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