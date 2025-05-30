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Ворог атакує "шахедами" з кількох напрямків, - Повітряні сили

шахеди

Ворог атакує Україну ударними безпілотниками з кількох напрямків.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Харківщина - загроза ворожих ударних БпЛА з Луганщини.

Нова група ворожих БпЛА на півночі Херсонщини ➡️ курсом на Миколаївщину", - попереджають у ПС.

Також читайте: РФ випустила 90 БпЛА та дві балістики: знешкоджено 56 "шахедів". ІНФОГРАФІКА

Автор: 

Повітряні сили (2735) повітряна тривога (932) Шахед (1136)


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