Войска РФ нанесли ракетные удары по Недригайловской громаде на Сумщине: ранен человек

В ночь на 31 мая 2025 года враг нанес ракетные удары по территории Недригайловской громады на Сумщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОВА.

Как отмечается, есть повреждения в жилом секторе, разрушены складские помещения.

"По меньшей мере, один человек пострадал - ему оказали медицинскую помощь на месте", - говорится в сообщении.

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Последствия атаки пока уточняются.