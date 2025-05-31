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Новости Обстрелы Сумщины
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Войска РФ нанесли ракетные удары по Недригайловской громаде на Сумщине: ранен человек

Атака шахидов на Сумскую область 29 мая 2025 года

В ночь на 31 мая 2025 года враг нанес ракетные удары по территории Недригайловской громады на Сумщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОВА.

Как отмечается, есть повреждения в жилом секторе, разрушены складские помещения.

"По меньшей мере, один человек пострадал - ему оказали медицинскую помощь на месте", - говорится в сообщении.

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Последствия атаки пока уточняются.

Автор: 

обстрел (27716) Сумская область (3282) Роменский район (6) Недригайлов (1)


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Трумп - пустопорожня балаболка та мародер, а трупін - типове ***** недоімперії Сосія..
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31.05.2025 09:21 Ответить
 
 