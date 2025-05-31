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Войска РФ нанесли ракетные удары по Недригайловской громаде на Сумщине: ранен человек
В ночь на 31 мая 2025 года враг нанес ракетные удары по территории Недригайловской громады на Сумщине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОВА.
Как отмечается, есть повреждения в жилом секторе, разрушены складские помещения.
"По меньшей мере, один человек пострадал - ему оказали медицинскую помощь на месте", - говорится в сообщении.
Последствия атаки пока уточняются.
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igor koval #550777
показать весь комментарий31.05.2025 09:21 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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