Війська РФ ударили ракетами по Недригайлівській громаді Сумщини: поранено людину

У ніч на 31 травня 2025 року ворог завдав ракетних ударів по території Недригайлівської громади на Сумщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

Як зазначається, є пошкодження у житловому секторі, зруйновані складські приміщення.

"Щонайменше одна людина постраждала - їй надали медичну допомогу на місці", - йдеться у повідомленні.

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Наслідки атаки наразі уточнюються.