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Новини Обстріли Сумщини
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Війська РФ ударили ракетами по Недригайлівській громаді Сумщини: поранено людину

Атака шахедів на Сумщину 29 травня 2025 року

У ніч на 31 травня 2025 року ворог завдав ракетних ударів по території Недригайлівської громади на Сумщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

Як зазначається, є пошкодження у житловому секторі, зруйновані складські приміщення.

"Щонайменше одна людина постраждала - їй надали медичну допомогу на місці", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: За добу війська РФ здійснили 140 обстрілів на Сумщині: є загиблі та поранені

Наслідки атаки наразі уточнюються.

Автор: 

обстріл (29037) Сумська область (3831) Роменський район (6) Недригайлів (1)


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