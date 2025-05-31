307 0
Війська РФ ударили ракетами по Недригайлівській громаді Сумщини: поранено людину
У ніч на 31 травня 2025 року ворог завдав ракетних ударів по території Недригайлівської громади на Сумщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.
Як зазначається, є пошкодження у житловому секторі, зруйновані складські приміщення.
"Щонайменше одна людина постраждала - їй надали медичну допомогу на місці", - йдеться у повідомленні.
Наслідки атаки наразі уточнюються.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль