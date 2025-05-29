За добу війська РФ здійснили 140 обстрілів на Сумщині: є загиблі та поранені

За минулу добу російські війська здійснили 140 обстрілів по 39 населених пунктах Сумської області.

Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

Зранку 28 травня до ранку 29 травня 2025 року під обстріли потрапили 14 територіальних громад, найбільше - у Сумському та Шосткинському районах. Ворог завдав понад 30 ударів керованими авіабомбами (КАБ) та здійснив понад 20 скидань ВОГ з безпілотників.

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Внаслідок атак є загиблі та поранені цивільні. В Есманській громаді загинула 74-річна жінка, у Білопільській - цивільний чоловік та поранена цивільна жінка. У Хотінській громаді раніше було поранено цивільну особу 1950 року народження, а 27 травня - цивільного 1991 року народження у Березівській громаді.

Окупанти також зруйнували та пошкодили об’єкти цивільної інфраструктури: у Середино-Будській громаді пошкоджено приватний будинок і сталося загоряння двох житлових будинків, в Есманській - зруйновано житловий будинок і нежитлові приміщення, у Краснопільській - пошкоджено приватний будинок, у Недригайлівській - нежитлові приміщення, у Білопільській - приватні будинки, у Верхньосироватській - будинок культури, у Шосткинській - нежитлове приміщення.

За добу місцеві органи влади, ДСНС, Нацполіція та громадські організації евакуювали 59 осіб із прикордонних громад.

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