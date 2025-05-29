За сутки войска РФ совершили 140 обстрелов в Сумской области: есть погибшие и раненые

За минувшие сутки российские войска совершили 140 обстрелов по 39 населенным пунктам Сумской области.

Об этом сообщила Сумская областная военная администрация, передает Цензор.НЕТ.

С утра 28 мая до утра 29 мая 2025 года под обстрелы попали 14 территориальных громад, больше всего - в Сумском и Шосткинском районах. Враг нанес более 30 ударов управляемыми авиабомбами (КАБ) и совершил более 20 сбрасываний ВОГ с беспилотников.

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В результате атак есть погибшие и раненые гражданские. В Эсманской громаде погибла 74-летняя женщина, в Белопольской - гражданский мужчина и ранена гражданская женщина. В Хотинской громаде ранее было ранено гражданское лицо 1950 года рождения, а 27 мая - гражданский 1991 года рождения в Березовской громаде.

Оккупанты также разрушили и повредили объекты гражданской инфраструктуры: в Середино-Будской громаде поврежден частный дом и произошло возгорание двух жилых домов, в Эсманской - разрушен жилой дом и нежилые помещения, в Краснопольской - поврежден частный дом, в Недригайловской - нежилые помещения, в Белопольской - частные дома, в Верхнесыроватской - дом культуры, в Шосткинской - нежилое помещение.

За сутки местные органы власти, ГСЧС, Нацполиция и общественные организации эвакуировали 59 человек из приграничных громад.

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