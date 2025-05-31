Враг обстрелял Херсон: погиб мужчина

Из-за российской агрессии погиб еще один житель Херсона.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, ночью оккупанты обстреляли Днепровский район города. В результате удара смертельные ранения получил 66-летний мужчина.

Обстрелы Херсонщины за сутки

По данным ОВА, за минувшие сутки под вражеским дроновым террором, артиллерийскими обстрелами и авиаударами находились Антоновка, Берислав, Велетенское, Веселое, Гавриловка, Днепровское, Дудчаны, Змиевка, Качкаровка, Кизомыс, Камышаны, Костырка, Михайловка, Никольское, Николаевка, Монастырское, Надднепрянское, Новорайск, Нововоронцовка, Осокоровка, Понятовка, Приозерное, Приднепровское, Правдино, Садовое, Софиевка, Токаревка, Тягинка, Черешенки, Широкая Балка и город Херсон.

"Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре, жилых кварталах населенных пунктов области, в частности - повредили частный дом. Также оккупанты повредили газопровод, гаражи и частные автомобили", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один человек погиб в результате российского обстрела Херсона

Также отмечается, что из-за российской агрессии 3 человека погибли, еще 10 - получили ранения.

Во время ночной дроновой атаки Силы противовоздушной обороны над территорией нашей области уничтожили 3 Shahed-131/136.