Ворог обстріляв Херсон: загинув чоловік

Через російську агресію загинув ще один житель Херсона.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, вночі окупанти обстріляли Дніпровський район міста. Внаслідок удару смертельні поранення дістав 66-річний чоловік.

Обстріли Херсонщини за добу:

За даними ОВА, минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували Антонівка, Берислав, Велетенське, Веселе, Гаврилівка, Дніпровське, Дудчани, Зміївка, Качкарівка, Кізомис, Комишани, Костирка, Михайлівка, Микільське, Миколаївка, Монастирське, Наддніпрянське, Новорайськ, Нововоронцовка, Осокорівка, Понятівка, Приозерне, Придніпровське, Правдине, Садове, Софіївка, Токарівка, Тягинка, Черешеньки, Широка Балка та місто Херсон.

"російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили приватний будинок. Також окупанти понівечили газопровід, гаражі та приватні автомобілі", - йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що через російську агресію 3 людини загинули, ще 10 - дістали поранення.

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