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Рашисты ударили по Краматорску ФАБ-250 с управляемым модулем: есть разрушения

Краматорск после удара дронов

Войска РФ атаковали с применением ФАБ-250 Краматорск Донецкой области.

Об этом сообщил в фейсбуке городской голова Краматорска Александр Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Поздно ночью 30 мая россияне ударили по территории одного из неработающих промышленных предприятий города ФАБ-250 с управляемым модулем.

К счастью, обошлось без пострадавших, но есть разрушения", - отметил он.

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Больше информации на эту минуту не известно.

Автор: 

Краматорськ (2300) Донецкая область (9946) Краматорский район (340)


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Да, важко, коли у зеленого банкрута немає ППО.
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31.05.2025 09:25 Ответить
Зеленський, з групою осіб в урядовому кварталі та тимошенчихою, ніяк не можуть оговтатися, від знищення їх подєльніка, портнова в сонячній Іспанії!! А прутін, ще й КАБи кидає на Мирних Українців!!!
І відповісти немає чим йому! Асфальтом, хіба що …??
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31.05.2025 09:36 Ответить
Де наші каби, ракети, балістика?
Чому хусіти в лаптях в своїх норах з гуманітарних водопровідних труб Газі, роблять все це а ми ні???????????
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31.05.2025 09:38 Ответить
На https://suspilne.media/amp/sumy/ Сумщинірозпочали ремонт дороги на маршруті Суми - Лебедин. Для цього виділили 60 млн грн із резервного фонду держбюджету.

Про це https://t.me/Sumy_news_ODA/35896?single повідомилив ОВА.
"Ця дорога не ремонтувалася майже 20 років і перебувала в критичному стані. Ділянка має стратегічне логістичне значення, важлива для евакуаційних маршрутів і з'єднання громад. Начальник Сумської ОВА Олег Григоров ініціював виділення додаткового фінансування в сумі 60 млн грн із резервного фонду держбюджету на відновлення траси державного значення Т-19-09", - повідомили в адміністрації

І знов з легендою полегшення для народу...покидати свої домівки(
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31.05.2025 09:41 Ответить
 
 