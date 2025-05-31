Рашисты ударили по Краматорску ФАБ-250 с управляемым модулем: есть разрушения
Войска РФ атаковали с применением ФАБ-250 Краматорск Донецкой области.
Об этом сообщил в фейсбуке городской голова Краматорска Александр Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.
"Поздно ночью 30 мая россияне ударили по территории одного из неработающих промышленных предприятий города ФАБ-250 с управляемым модулем.
К счастью, обошлось без пострадавших, но есть разрушения", - отметил он.
Больше информации на эту минуту не известно.
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І відповісти немає чим йому! Асфальтом, хіба що …??
Чому хусіти в лаптях в своїх норах з гуманітарних водопровідних труб Газі, роблять все це а ми ні???????????
Про це https://t.me/Sumy_news_ODA/35896?single повідомилив ОВА.
"Ця дорога не ремонтувалася майже 20 років і перебувала в критичному стані. Ділянка має стратегічне логістичне значення, важлива для евакуаційних маршрутів і з'єднання громад. Начальник Сумської ОВА Олег Григоров ініціював виділення додаткового фінансування в сумі 60 млн грн із резервного фонду держбюджету на відновлення траси державного значення Т-19-09", - повідомили в адміністрації
І знов з легендою полегшення для народу...покидати свої домівки(