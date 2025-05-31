Рашисти вдарили по Краматорську ФАБ-250 із керованим модулем: є руйнування

Війська РФ атакували із застосуванням ФАБ-250 Краматорськ Донецької області.

Про це повідомив у фейсбуку міський голова Краматорська Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Пізно вночі 30 травня росіяни вдарили по території одного з непрацюючих промислових підприємств міста ФАБ-250 з керованим модулем.

На щастя, обійшлось без постраждалих, але є руйнування", - зазначив він.

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