Рашисти вдарили по Краматорську ФАБ-250 із керованим модулем: є руйнування
Війська РФ атакували із застосуванням ФАБ-250 Краматорськ Донецької області.
Про це повідомив у фейсбуку міський голова Краматорська Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
"Пізно вночі 30 травня росіяни вдарили по території одного з непрацюючих промислових підприємств міста ФАБ-250 з керованим модулем.
На щастя, обійшлось без постраждалих, але є руйнування", - зазначив він.
Більше інформації на цю хвилину невідомо.
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І відповісти немає чим йому! Асфальтом, хіба що …??
Чому хусіти в лаптях в своїх норах з гуманітарних водопровідних труб Газі, роблять все це а ми ні???????????
Про це https://t.me/Sumy_news_ODA/35896?single повідомилив ОВА.
"Ця дорога не ремонтувалася майже 20 років і перебувала в критичному стані. Ділянка має стратегічне логістичне значення, важлива для евакуаційних маршрутів і з'єднання громад. Начальник Сумської ОВА Олег Григоров ініціював виділення додаткового фінансування в сумі 60 млн грн із резервного фонду держбюджету на відновлення траси державного значення Т-19-09", - повідомили в адміністрації
І знов з легендою полегшення для народу...покидати свої домівки(