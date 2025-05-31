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Рашисти вдарили по Краматорську ФАБ-250 із керованим модулем: є руйнування

Краматорськ після удуру дронами

Війська РФ атакували із застосуванням ФАБ-250 Краматорськ Донецької області.

Про це повідомив у фейсбуку міський голова Краматорська Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Пізно вночі 30 травня росіяни вдарили по території одного з непрацюючих промислових підприємств міста ФАБ-250 з керованим модулем.

На щастя, обійшлось без постраждалих, але є руйнування", - зазначив він.

Також читайте: Доба на Донеччині: російські загарбники вбили одну людину, ще 12 зазнали поранень. ФОТОрепортаж

Більше інформації на цю хвилину невідомо.

Автор: 

Краматорськ (678) Донецька область (8761) Краматорський район (345)


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Да, важко, коли у зеленого банкрута немає ППО.
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31.05.2025 09:25 Відповісти
Зеленський, з групою осіб в урядовому кварталі та тимошенчихою, ніяк не можуть оговтатися, від знищення їх подєльніка, портнова в сонячній Іспанії!! А прутін, ще й КАБи кидає на Мирних Українців!!!
І відповісти немає чим йому! Асфальтом, хіба що …??
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31.05.2025 09:36 Відповісти
Де наші каби, ракети, балістика?
Чому хусіти в лаптях в своїх норах з гуманітарних водопровідних труб Газі, роблять все це а ми ні???????????
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31.05.2025 09:38 Відповісти
На https://suspilne.media/amp/sumy/ Сумщинірозпочали ремонт дороги на маршруті Суми - Лебедин. Для цього виділили 60 млн грн із резервного фонду держбюджету.

Про це https://t.me/Sumy_news_ODA/35896?single повідомилив ОВА.
"Ця дорога не ремонтувалася майже 20 років і перебувала в критичному стані. Ділянка має стратегічне логістичне значення, важлива для евакуаційних маршрутів і з'єднання громад. Начальник Сумської ОВА Олег Григоров ініціював виділення додаткового фінансування в сумі 60 млн грн із резервного фонду держбюджету на відновлення траси державного значення Т-19-09", - повідомили в адміністрації

І знов з легендою полегшення для народу...покидати свої домівки(
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31.05.2025 09:41 Відповісти
 
 