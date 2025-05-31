Войска РФ нанесли удар по Орехову: ранен мужчина
83-летний мужчина ранен в результате вражеской атаки на Орехов Запорожской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, сегодня утром россияне нанесли удар по городу. Есть разрушения.
"Получил ранения пожилой мужчина. Он получает необходимую медицинскую помощь", - отмечает председатель ОВА.
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