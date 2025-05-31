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Новости Обстрелы Запорожской области
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Войска РФ нанесли удар по Орехову: ранен мужчина

Орехов после бомбардировки

83-летний мужчина ранен в результате вражеской атаки на Орехов Запорожской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, сегодня утром россияне нанесли удар по городу. Есть разрушения.

"Получил ранения пожилой мужчина. Он получает необходимую медицинскую помощь", - отмечает председатель ОВА.

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Автор: 

обстрел (27716) Запорожская область (3179) Пологовский район (66) Орехов (9)


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