Войска РФ нанесли удар по Орехову: ранен мужчина

83-летний мужчина ранен в результате вражеской атаки на Орехов Запорожской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, сегодня утром россияне нанесли удар по городу. Есть разрушения.

"Получил ранения пожилой мужчина. Он получает необходимую медицинскую помощь", - отмечает председатель ОВА.

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