Війська РФ ударили по Оріхову: поранено чоловіка
83-річний чоловік поранений внаслідок ворожої атаки на Оріхів Запорізької області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, сьогодні зранку росіяни завдали удару по місту. Є руйнування.
"Дістав поранень літній чоловік. Він отримує необхідну медичну допомогу", - наголошує голова ОВА.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
✘
✘
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль