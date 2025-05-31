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Новини Обстріли Запорізької області
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Війська РФ ударили по Оріхову: поранено чоловіка

Оріхів після бомбардування

83-річний чоловік поранений внаслідок ворожої атаки на Оріхів Запорізької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, сьогодні зранку росіяни завдали удару по місту. Є руйнування.

"Дістав поранень літній чоловік. Він отримує необхідну медичну допомогу", - наголошує голова ОВА.

Також читайте: Одна жінка постраждала внаслідок атаки FPV-дрона в Оріхові, - ОВА

Автор: 

обстріл (29037) Запорізька область (3710) Пологівський район (64) Оріхів (9)


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