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Новости ВСУ взяли в плен оккупантов на Курщине
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Украинские десантники взяли в плен группу российских военных на Курщине. ВИДЕО

Воины-десантники Вооруженных сил Украины совместно со смежными подразделениями снова захватили группу военнослужащих РФ на Курском направлении.

Об этом сообщило Управление коммуникаций командования Десантно-штурмовых войск, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно сообщению, пленные россияне рассказали о негуманном обращении, психологическом давлении и угрозах, которые применялись к ним в их подразделениях на территории России.

В ДШВ отметили, что украинская сторона предоставила пленным необходимую медицинскую и психологическую помощь. Эти российские военные могут быть использованы для дальнейшего обмена на украинских пленных.

Смотрите также: ССО взяли в плен 14 российских оккупантов на Курщине, среди них - трое офицеров. ФОТО

Автор: 

армия РФ (19603) плен (2629) Курск (1140)


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Топ комментарии
+11
Це якісь бомжі, алкоголіки, краще б вони здохли на росії. Але нічого ми їх підлікуєм, зуби вставим, відгодуєм, а червоний хрест прослідкує, щоб руских виродків не ображали
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31.05.2025 11:38
+8
Ребята... Какие они, нахер, ребята? Эти ребята , может, час назад расстреляли кого-то. Тянут их из малых городов... Та у этого быдла на роже написано, что они сами попросились и за баблом приехали..
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31.05.2025 11:55
+6
3,14дари працювать не хотіли і пішли вбивать українців за гроші. Пока паРашу не стерти в ноль, а хробаків і їх пуголовків не витравлять в ноль спокою на прланеті Земля не буде.
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31.05.2025 11:58
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ху#ло сказало,що "курщіну-асвабаділі".
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31.05.2025 11:31 Ответить
Це якісь бомжі, алкоголіки, краще б вони здохли на росії. Але нічого ми їх підлікуєм, зуби вставим, відгодуєм, а червоний хрест прослідкує, щоб руских виродків не ображали
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31.05.2025 11:38 Ответить
старший матрос и десантник в одном лице?
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31.05.2025 11:43 Ответить
Старший матрос это не должность\специальность, а звание = ефрейтор по-сухопутному. Десантник, это принадлежность к роду войск, как например танкист или артиллерист.
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31.05.2025 12:03 Ответить
может у тебя в Испании не имеет разницы, но годы своей службы старшие матросы, статейные старшины, главные и корабельные это море! ефрейтора, сержанты и просто старшины это суша! как СТАРШИЙ МАТРОС МОЖЕТ БЫТЬ ДЕСАНТНИКОМ! объясни мне ТОРЕАДОР!
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31.05.2025 13:55 Ответить
Морська піхота...
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31.05.2025 12:07 Ответить
Ребята... Какие они, нахер, ребята? Эти ребята , может, час назад расстреляли кого-то. Тянут их из малых городов... Та у этого быдла на роже написано, что они сами попросились и за баблом приехали..
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31.05.2025 11:55 Ответить
3,14дари працювать не хотіли і пішли вбивать українців за гроші. Пока паРашу не стерти в ноль, а хробаків і їх пуголовків не витравлять в ноль спокою на прланеті Земля не буде.
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31.05.2025 11:58 Ответить
свинособаки..
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31.05.2025 12:01 Ответить
Рєбята.парні,мужикі....Ну-ну....Кавою хоч пригостили,сигаретами?
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31.05.2025 12:07 Ответить
«Конечно, желающих много, вся Россия повалила. Четыре миллиона (около 45 тыс. $) платят сразу, ещё по 50 тысяч в течением девяти месяцев. В Москве таких не было условий, было в два раза меньше. Сейчас все в Самару поехали. Все общежития заняты, сейчас расселяют в Тольятти», - рассказал вербовщик. Повышенные выплаты получают не только контрактники, но и вербовщики.
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31.05.2025 12:20 Ответить
Наслухалися, дурні орки, отих московитів, дугіних та голову комітету Держдуми Картаполова та телєка, от і в халепу попали!!
Іх чекають, уже 970.000 орків в канаві!
Слава Захисникам України!

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31.05.2025 12:50 Ответить
Хтось звернув увагу - на багатьох наш піксель - WTF ?!
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31.05.2025 13:05 Ответить
Два рази перещивився, ні на одному немає пікселя. На двох мультикам. Все інше кацапьке болото, навіть медузи немає.
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31.05.2025 14:18 Ответить
Мєлєшин і Якілов в пікселі - останній праворуч стоїть на останніх сикундах добре видно
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31.05.2025 15:09 Ответить
Зима?
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31.05.2025 13:18 Ответить
І шо?
Кацапи дременули від Сум?
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31.05.2025 13:57 Ответить
 
 