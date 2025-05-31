Украинские десантники взяли в плен группу российских военных на Курщине. ВИДЕО
Воины-десантники Вооруженных сил Украины совместно со смежными подразделениями снова захватили группу военнослужащих РФ на Курском направлении.
Об этом сообщило Управление коммуникаций командования Десантно-штурмовых войск, информирует Цензор.НЕТ.
Согласно сообщению, пленные россияне рассказали о негуманном обращении, психологическом давлении и угрозах, которые применялись к ним в их подразделениях на территории России.
В ДШВ отметили, что украинская сторона предоставила пленным необходимую медицинскую и психологическую помощь. Эти российские военные могут быть использованы для дальнейшего обмена на украинских пленных.
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