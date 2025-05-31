Зеленский наградил государственными наградами 865 военных
Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами 865 военнослужащих.
Об этом говорится в указах №357/2025 и №358/2025, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается в документах, награды вручают за личное мужество, проявленное при защите суверенитета и территориальной целостности Украины, и за самоотверженное выполнение воинского долга.
В частности, защитники получили ордена "Хрест бойових заслуг", "За мужність" I, II и III степеней, Богдана Хмельницкого I, II и III степеней, а также Данила Галицкого. Также вручены медали "За військову службу Україні", "Захиснику Вітчизни" и "За врятоване життя".
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командири робили подання
хтось готував доки
дуже приємно, цар!!!!
відзначив майже 1000 військових!!!
а він знає за які досягнення,
звісно ж ні!
то през відзначив чи держава відзначила???
на скільки я розумію, чиновник може вручити щось або від імені держави
або як громадянин, з від себе та з власної кішені.
наприклад я сплатив податки а през дав їх моїм батькам в рахунок пенсії...
то хто дав прибавку до пенсії, я чи він???