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Новости Награждение военных ВСУ
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Зеленский наградил государственными наградами 865 военных

Зеленский и премьер Албании Эди Рама провели телефонный разговор

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами 865 военнослужащих.

Об этом говорится в указах №357/2025 и №358/2025, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается в документах, награды вручают за личное мужество, проявленное при защите суверенитета и территориальной целостности Украины, и за самоотверженное выполнение воинского долга.

В частности, защитники получили ордена "Хрест бойових заслуг", "За мужність" I, II и III степеней, Богдана Хмельницкого I, II и III степеней, а также Данила Галицкого. Также вручены медали "За військову службу Україні", "Захиснику Вітчизни" и "За врятоване життя".

Также смотрите: Зеленский вручил государственные награды бойцам ССО и родным погибших воинов. ФОТОрепортаж

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Зеленский Владимир (20782) награда (1814) военнослужащие (6178)


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хлопці, дівчата воювали
командири робили подання
хтось готував доки
дуже приємно, цар!!!!
відзначив майже 1000 військових!!!
а він знає за які досягнення,
звісно ж ні!
то през відзначив чи держава відзначила???
на скільки я розумію, чиновник може вручити щось або від імені держави
або як громадянин, з від себе та з власної кішені.
наприклад я сплатив податки а през дав їх моїм батькам в рахунок пенсії...
то хто дав прибавку до пенсії, я чи він???
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31.05.2025 12:16 Ответить
Раніш ЦН писав, із ни- посмертно. Зараз не написав. Чому? Зайдіть за посиланням на укази і ви побачите, що майже всі- посмертно.
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31.05.2025 12:42 Ответить
А скільки тисяч поклали своє життя без нагород?
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31.05.2025 13:10 Ответить
Нагороди даються за перемоги.За особисту мужність,яку хтось назвав ямою,у яку людина попадає через необережність можна теж нагороди дати,але і при цьому теж потрібна перемога.Чому ж тоді тепер,коли ми відступаємо президент роздає нагороди?Тому що світло від них падає і на нього,такого скромного,неголеного,розсудливого,щовечоро розповідаючого нам про геройство...
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31.05.2025 13:32 Ответить
 
 