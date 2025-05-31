Зеленский наградил государственными наградами 865 военных

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами 865 военнослужащих.

Об этом говорится в указах №357/2025 и №358/2025, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается в документах, награды вручают за личное мужество, проявленное при защите суверенитета и территориальной целостности Украины, и за самоотверженное выполнение воинского долга.

В частности, защитники получили ордена "Хрест бойових заслуг", "За мужність" I, II и III степеней, Богдана Хмельницкого I, II и III степеней, а также Данила Галицкого. Также вручены медали "За військову службу Україні", "Захиснику Вітчизни" и "За врятоване життя".

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