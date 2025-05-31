Зеленський відзначив державними нагородами 865 військових
Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 865 військовослужбовців.
Про це йдеться в указах №357/2025 та №358/2025, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається у документах, нагороди вручають за особисту мужність, виявлену під час захисту суверенітету і територіальної цілісності України, та за самовіддане виконання військового обов'язку.
Зокрема, оборонці отримали ордени "Хрест бойових заслуг", "За мужність" І, ІІ і ІІІ ступенів, Богдана Хмельницького І, ІІ і ІІІ ступенів, а також Данила Галицького. Також вручені медалі "За військову службу Україні", "Захиснику Вітчизни" та "За врятоване життя".
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командири робили подання
хтось готував доки
дуже приємно, цар!!!!
відзначив майже 1000 військових!!!
а він знає за які досягнення,
звісно ж ні!
то през відзначив чи держава відзначила???
на скільки я розумію, чиновник може вручити щось або від імені держави
або як громадянин, з від себе та з власної кішені.
наприклад я сплатив податки а през дав їх моїм батькам в рахунок пенсії...
то хто дав прибавку до пенсії, я чи він???