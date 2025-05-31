Зеленський відзначив державними нагородами 865 військових

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 865 військовослужбовців.

Про це йдеться в указах №357/2025 та №358/2025, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається у документах, нагороди вручають за особисту мужність, виявлену під час захисту суверенітету і територіальної цілісності України, та за самовіддане виконання військового обов'язку.

Зокрема, оборонці отримали ордени "Хрест бойових заслуг", "За мужність" І, ІІ і ІІІ ступенів, Богдана Хмельницького І, ІІ і ІІІ ступенів, а також Данила Галицького. Також вручені медалі "За військову службу Україні", "Захиснику Вітчизни" та "За врятоване життя".

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