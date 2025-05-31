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Новини Відзначення нагородами військових ЗСУ
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Зеленський відзначив державними нагородами 865 військових

Зеленський та прем’єр Албанії Еді Рама провела телефонну розмову

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 865 військовослужбовців. 

Про це йдеться в указах №357/2025 та №358/2025, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається у документах, нагороди вручають за особисту мужність, виявлену під час захисту суверенітету і територіальної цілісності України, та за самовіддане виконання військового обов'язку.

Зокрема, оборонці отримали ордени "Хрест бойових заслуг", "За мужність" І, ІІ і ІІІ ступенів, Богдана Хмельницького І, ІІ і ІІІ ступенів, а також Данила Галицького. Також вручені медалі "За військову службу Україні", "Захиснику Вітчизни" та "За врятоване життя".

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Зеленський Володимир (24263) нагорода (1276) військовослужбовці (4803)


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хлопці, дівчата воювали
командири робили подання
хтось готував доки
дуже приємно, цар!!!!
відзначив майже 1000 військових!!!
а він знає за які досягнення,
звісно ж ні!
то през відзначив чи держава відзначила???
на скільки я розумію, чиновник може вручити щось або від імені держави
або як громадянин, з від себе та з власної кішені.
наприклад я сплатив податки а през дав їх моїм батькам в рахунок пенсії...
то хто дав прибавку до пенсії, я чи він???
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31.05.2025 12:16 Відповісти
Раніш ЦН писав, із ни- посмертно. Зараз не написав. Чому? Зайдіть за посиланням на укази і ви побачите, що майже всі- посмертно.
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31.05.2025 12:42 Відповісти
А скільки тисяч поклали своє життя без нагород?
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31.05.2025 13:10 Відповісти
 
 