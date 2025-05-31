ООН сократит штат на 20% из-за ограниченного финансирования

Организация Объединенных Наций намерена в ближайшее время сократить 20% своего персонала из-за ограниченного финансирования.

Об этом сообщил журналистам представитель ООН Стефан Дюжаррик, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АР.

В частности, по его словам, более 60 подразделений ООН, включая гуманитарные и политические офисы, а также структуры, работающие в сфере поддержки беженцев, гендерного равенства, международной торговли, экологии и развития городов, должны предоставить предложения по сокращению персонала.

Как отмечается, предложения по сокращению персонала должны быть поданы до 13 июня. Их учтут при формировании бюджета на 2026 год, который будет рассмотрен и утвержден Генеральной Ассамблеей в этом году в декабре.

Ожидается, что в частности Всемирная продовольственная программа (ВПП) сократит до 30% своего штата. Глава агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) намерен уменьшить количество работников в штаб-квартире и регионах на 30%, а также сократить половину руководящих должностей. Другие организации, такие как ЮНИСЕФ и Управление гуманитарной помощи ООН, также готовятся к подобным мерам.

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Сокращение персонала является частью цели генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша - достичь сокращения текущего бюджета организации в $3,72 миллиарда на 15%-20%.

Эти сокращения являются частью инициативы по реформированию "ООН-80", начатой Гутеррешем в марте 2025 года, накануне 80-летия ООН, которое будет отмечаться в конце этого года.

Он также подчеркнул, что эти изменения не связаны с сокращением программ иностранной помощи со стороны правительства США.

В прошлом году 152 из 193 стран-членов ООН уплатили свои взносы в полном объеме, включая Китай, но 41 страна, в частности Соединенные Штаты, этого не сделала.