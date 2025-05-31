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Новости Реформы ООН
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ООН сократит штат на 20% из-за ограниченного финансирования

ООН

Организация Объединенных Наций намерена в ближайшее время сократить 20% своего персонала из-за ограниченного финансирования.

Об этом сообщил журналистам представитель ООН Стефан Дюжаррик, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АР.

В частности, по его словам, более 60 подразделений ООН, включая гуманитарные и политические офисы, а также структуры, работающие в сфере поддержки беженцев, гендерного равенства, международной торговли, экологии и развития городов, должны предоставить предложения по сокращению персонала.

Как отмечается, предложения по сокращению персонала должны быть поданы до 13 июня. Их учтут при формировании бюджета на 2026 год, который будет рассмотрен и утвержден Генеральной Ассамблеей в этом году в декабре.

Ожидается, что в частности Всемирная продовольственная программа (ВПП) сократит до 30% своего штата. Глава агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) намерен уменьшить количество работников в штаб-квартире и регионах на 30%, а также сократить половину руководящих должностей. Другие организации, такие как ЮНИСЕФ и Управление гуманитарной помощи ООН, также готовятся к подобным мерам.

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Сокращение персонала является частью цели генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша - достичь сокращения текущего бюджета организации в $3,72 миллиарда на 15%-20%.

Эти сокращения являются частью инициативы по реформированию "ООН-80", начатой Гутеррешем в марте 2025 года, накануне 80-летия ООН, которое будет отмечаться в конце этого года.

Он также подчеркнул, что эти изменения не связаны с сокращением программ иностранной помощи со стороны правительства США.

В прошлом году 152 из 193 стран-членов ООН уплатили свои взносы в полном объеме, включая Китай, но 41 страна, в частности Соединенные Штаты, этого не сделала.

Автор: 

ООН (4187) сокращение (312) финансирование (1807)


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Топ комментарии
+16
А чи не краще його взагалі закрити? Від них всеодно жодної користі. А виражати занепокоєність і стурбованість можна і без грошей платників податків
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31.05.2025 11:52
+12
Пора розпустити цю шарашкину контору...
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31.05.2025 11:49
+6
не зупиняйтесь, дайош всі 100%
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31.05.2025 11:57
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Пора розпустити цю шарашкину контору...
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31.05.2025 11:49 Ответить
А чи не краще його взагалі закрити? Від них всеодно жодної користі. А виражати занепокоєність і стурбованість можна і без грошей платників податків
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31.05.2025 11:52 Ответить
А що для вас користь? ООН не поліція, а майданчик де різні держави можуть зустрітися і щось обговорити. Не буде ООН, доведеться замість неї іншу подібно організацію створювати.
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31.05.2025 12:14 Ответить
головне що там в генеральних
не буде кацапів нах...
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31.05.2025 12:31 Ответить
Ну не буде і що далі? Росія просто проігнорує будь яке рішення, яке її не влаштовує. Як в принципі робить будь-яка незалежна держава по відношенню до рішень міжнародних інституцій, якщо ці рішення йдуть у розріз із їхньою політикою.
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31.05.2025 12:49 Ответить
ну а от що буває далі то показує таки сама історія.
А історія то погана нянька і зла училка
Запитайте у громадянина шилькгрубера
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31.05.2025 13:08 Ответить
А так кацапія не ігнорує ? Мало того що ігнорує та ще й просуває свї хотелки в Радбезі ООН
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31.05.2025 13:59 Ответить
ООН це майданчик для розпилу великих грошей. ООН плювати на табори біженців Судану де щодня люди мруть з голоду. Вони пилять гроші на "палестинських біженцях", де голоду немає.
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31.05.2025 12:33 Ответить
Обійдеться циганське весілля без марцепанів. Нехай спілкуються через Zoom спілкуються. Так стурбованість буде коштувати набагато дешевше
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31.05.2025 12:51 Ответить
не зупиняйтесь, дайош всі 100%
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31.05.2025 11:57 Ответить
Краще хай порнуху знімають - тоді хоч ніхто дармоїдами не назве.
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31.05.2025 11:58 Ответить
Я думаю в геях з вʼялими пісюнами мало хто зацікавлений 😅
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31.05.2025 12:12 Ответить
а може він і не до вас підкатує?))
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31.05.2025 12:30 Ответить
Организация Обеспокоенных Наций оказалась еще более никчемной, чем Лига Наций.
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31.05.2025 12:03 Ответить
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31.05.2025 12:04 Ответить
Жах, порадьте їм хтось стати прокурвами-інвалідами у країні мрій зебіленського чи змінити стать вареника у гендерній рівності.
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31.05.2025 12:09 Ответить
Ага.
Значить що розпустити вже вказували?
А чому б іще не перевірити законність
усіх коштів і усіх тих хто там працював?
Але перед тим як просто дати підсрачника.
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31.05.2025 12:29 Ответить
З цієї оони користі ніякої .
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31.05.2025 12:37 Ответить
Ой горе то какое а то что 75% денег уходило на содержание этих дармоедов раньше никого не волновало?
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31.05.2025 12:50 Ответить
Давно пора распустить. Раздать всем странам в мире ядерное оружие и все. Никаких войн уже не будет. Или же если будут то только один раз.
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31.05.2025 12:50 Ответить
Якби і на 80 відсотків скоротили нічого б поганого не сталося.
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31.05.2025 14:11 Ответить
Навіщо це лайНОО взагалі існує? Ліга хоч саморозпустилася у свій час, усвідомивши свою імпотенцію, а ці грантожери досі імітують якусь діяльність. Ні честі, ні совісті.
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31.05.2025 14:29 Ответить
Ще й ВООз нахєр розженіть ...
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31.05.2025 14:57 Ответить
Та хоч всіх мавп там хай скоротять. Цей зоопарк вже всім набрид
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31.05.2025 15:06 Ответить
 
 