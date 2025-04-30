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Новости Чистки Маска Департамент Илона Маска DOGE
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Департамент Маска выявил огромные растраты и мошенничество. DOGE спас США миллиарды, - Трамп

Ілон Маск

Американский президент Дональд Трамп похвалил департамент Илона Маска DOGE за выявление многочисленных фактов мошенничества. Дела переданы в Министерство юстиции для судебного разбирательства.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне", об этом Трамп сказал в интервью ABC, комментируя работу DOGE под руководством миллиардера Илона Маска, который уполномочен бороться с "расточительством и мошенничеством" в федеральном правительстве.

Ведущий АВС Моран спросил президента, не зашел ли DOGE, который, в частности, сократил иностранные продовольственные программы и медицинские исследования, "слишком далеко, слишком быстро, слишком безрассудно".

Трамп ответил "нет", заявив, что DOGE спас стране миллиарды.

"Мы также обнаружили огромные растраты, мошенничество и злоупотребления, как вы знаете. Мы обнаружили много мошенничества. Было много мошенничества. Происходили мошеннические действия, и мы положили этому конец, и эти люди будут страдать..." - заверил Трамп.

Также читайте: Трамп планирует пересмотреть некоторые решения Маска и DOGE

Отвечая на несколько вопросов о том, были ли переданы дела о мошенничестве в Министерство юстиции, Трамп сказал: "Были? Да, были".

"Итак, были ли обращения относительно мошенничества в результате работы DOGE?" - спросил Моран у Трампа.

Трамп ответил: "Конечно, были".

Автор: 

сокращение (310) Маск Илон (228) Трамп Дональд (5320)


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Топ комментарии
+15
Маск схожий на кацапського ********-нациста Мільчакова.
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30.04.2025 09:33
+11
Маск схожий на саакшвілі з його офісом простих рішень
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30.04.2025 09:28
+10
а венс кричить що сама корумпована Україна
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30.04.2025 09:29
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30.04.2025 09:26 Ответить
Маск схожий на саакшвілі з його офісом простих рішень
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30.04.2025 09:28 Ответить
Маск схожий на кацапського ********-нациста Мільчакова.
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30.04.2025 09:33 Ответить
Сын-наркоман горе в семье. И это относится не только к этим двум торчкам.
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30.04.2025 09:38 Ответить
а венс кричить що сама корумпована Україна
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30.04.2025 09:29 Ответить
Да нет он не прав ! Венс.
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30.04.2025 09:31 Ответить
Нууу, не те, щоб сама корумпована , до США Трампа їй дуже далеко, але зелень старається. До речі "рибак рибака зріт іздалєка" і "Тримафте злодія" найголосніше кричить такий самий злодій.
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30.04.2025 09:37 Ответить
Навіщо взагалі цитувати шизофреничну маячню хворої на голову людини,яка хотіла би бути римським Папою,скажіть,адекватна людина може про таке мріяти?
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30.04.2025 09:32 Ответить
Тобі би маск дав стільки покурити, теж би про таке мріяв. А хворому трампу треба тільки понюхати, а дурі і своїй вистачить
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30.04.2025 09:43 Ответить
Нехай краще розповість які збитки він спричинив власній економіці і це ще тільки початок.
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30.04.2025 09:32 Ответить
У власній тільки прибуток, а вот державі......це друге діло
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30.04.2025 09:44 Ответить
Попри так звану "економію", затіяну Маском витрати США зросли на 220 млрд. доларів за перші 100 днів Трампа. 😊
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30.04.2025 09:34 Ответить
А 7 трильйонів втрат від падіння цін акцій за один день???????
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30.04.2025 10:52 Ответить
Є таке. Але це біржа. Це втрати, а не витрати. Маск працював саме над зменшенням витрат. Ьіржа соже піднятися, а витрати - то витрати.
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30.04.2025 11:02 Ответить
Брехло патлате.
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30.04.2025 09:34 Ответить
Я так розумію що трампанутий і масканутий покурили і зрозуміли, що в першу каденцію трамт тупо крав, а тепер масканутий вирішив, що красти буде він, але для цього потрібно звинуватити усіх в зловживаннях. Переходьте на бояришнік не так буде глючить
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30.04.2025 09:38 Ответить
Весь Конгрес, який затверджує держбюджет - шахраї?
Ісусік - також?
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30.04.2025 09:39 Ответить
А хто виявив шахраїв? Прокурори-інваліди? Обидвох - на електричне крісло - потім розберетесь. 😃
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30.04.2025 09:44 Ответить
Шахрай -міжнародник бореться з шахрайством- це як хвойда за цнотливість.
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30.04.2025 09:48 Ответить
А що дивує?
Зараз такі тренди.
Лідер правої адг вайдель виступає за традиційні цінності, але живе з жінкою.
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30.04.2025 09:58 Ответить
Олігарх виявив шахрайство, ліл.
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30.04.2025 09:50 Ответить
Ось що буває, коли охлос обирає собою керувати старого мудака-нарциса.
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30.04.2025 09:51 Ответить
Брехня в яку не повірять.
Казав би, що врятували трильйони, то може б і повірили.
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30.04.2025 09:52 Ответить
Особливо «зберегли гроші», група осіб, на гойдалках акцій на Біржах, знаючи виступи старого Трампа, коли готували його до балачок на камери ЗМІ!!??
Заощадили собі, млн дол грошенят з цієї АФЕРИ століття!!
За один тільки день, економіка США втратила 3.1 триліона доларів, від аферистичних дій, групи осіб із старим Трампом!!
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30.04.2025 09:57 Ответить
Як вже коментували вище, слід розрізняти втрати від коливань курсів на біржах і вИтрати бюджету США. Втрати та виграші учасників фондових ринків - корисні і необхідні в ринковій економіці. Витрати бюджету країни через шахрайство, корупцію та безвідповідальність - злочин проти людей, коштами яких наповнюються державні бюджети.
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30.04.2025 11:29 Ответить
Тоді чому ініціюють імпічмент Трампа ? якщо так все гарно ,як Трамп розповідає
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30.04.2025 10:00 Ответить
Все як у путлера,знищили п'ять українських армій,млн танків...
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30.04.2025 10:01 Ответить
А ще DOGE на чолі з Ілоном Маском провели титанічну роботу, і масштабно скоротили персонал SEC. Той SEC, що є Комісією з цінних паперів і бірж США, та проводить роботу за контролем над ринками цінних паперів. Той SEC, що мав би зацікавитись потенційним шахрайством здійсненим Трампом в рамках власної криптовалюти, потенційним шахрайством з інсайдерською торгівлею друзів та спонсорів Трампа, потенційним шахрайством самого Маска з акціями Tesla та X .
Але....дані про це в Міністерство юстиції ніхто не передасть, по крайній мірі найближчі 4 роки.
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30.04.2025 10:02 Ответить
ЕЩе бы, сам не похвалишь себя ни кто не похвалит.
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30.04.2025 10:05 Ответить
DOGE врятував США мільярди, - 350 млрд . Трамп
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30.04.2025 10:06 Ответить
А можливо й всі 500, все залежить від того, яку "угоду" підпише зеленський
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30.04.2025 10:37 Ответить
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30.04.2025 10:13 Ответить
В Штатах мабуть такі ж рятівники як у нас, хай покажуть де ті врятовані лярди, певно там де й наші?
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30.04.2025 10:29 Ответить
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30.04.2025 10:44 Ответить
Трамп: Ми заощадили сотні мільярдів доларів Репортер: Але ж спочатку обіцяли 2 трильйони. Потім стало 1 трильйон, тепер - 150 мільярдів і цифра продовжує зменшуватись. Трамп: DOGE виявили багато шахрайства. Репортер: Шахрайство - це злочин, але жодного звернення до Міністерства юстицій не було. Трамп: Ти ж цього не знаєш, чи не так? Звідки тобі відомо?
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30.04.2025 11:03 Ответить
Заощадили десятки мільярдів.Із звільненням тільки податківців втратять тіж десятки мільярдів від не отримання податків.Про втрату 3-х трильйонів доларів на біржі мова не йде,для тромпа це копійки.
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30.04.2025 11:36 Ответить
Щось занадто ми занурюємося у внутрішні справи США нехай на своїй кухні як хочуть хазяйнують! А Трампа хоч вселенським папою обрати ,начхати!
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30.04.2025 11:45 Ответить
 
 