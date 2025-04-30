Департамент Маска выявил огромные растраты и мошенничество. DOGE спас США миллиарды, - Трамп
Американский президент Дональд Трамп похвалил департамент Илона Маска DOGE за выявление многочисленных фактов мошенничества. Дела переданы в Министерство юстиции для судебного разбирательства.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне", об этом Трамп сказал в интервью ABC, комментируя работу DOGE под руководством миллиардера Илона Маска, который уполномочен бороться с "расточительством и мошенничеством" в федеральном правительстве.
Ведущий АВС Моран спросил президента, не зашел ли DOGE, который, в частности, сократил иностранные продовольственные программы и медицинские исследования, "слишком далеко, слишком быстро, слишком безрассудно".
Трамп ответил "нет", заявив, что DOGE спас стране миллиарды.
"Мы также обнаружили огромные растраты, мошенничество и злоупотребления, как вы знаете. Мы обнаружили много мошенничества. Было много мошенничества. Происходили мошеннические действия, и мы положили этому конец, и эти люди будут страдать..." - заверил Трамп.
Отвечая на несколько вопросов о том, были ли переданы дела о мошенничестве в Министерство юстиции, Трамп сказал: "Были? Да, были".
"Итак, были ли обращения относительно мошенничества в результате работы DOGE?" - спросил Моран у Трампа.
Трамп ответил: "Конечно, были".
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Ісусік - також?
Зараз такі тренди.
Лідер правої адг вайдель виступає за традиційні цінності, але живе з жінкою.
Казав би, що врятували трильйони, то може б і повірили.
Заощадили собі, млн дол грошенят з цієї АФЕРИ століття!!
За один тільки день, економіка США втратила 3.1 триліона доларів, від аферистичних дій, групи осіб із старим Трампом!!
Але....дані про це в Міністерство юстиції ніхто не передасть, по крайній мірі найближчі 4 роки.