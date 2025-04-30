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Новини Чистки Маска Департамент Ілона Маска
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Департамент Маска виявив величезні розтрати і шахрайство. DOGE врятував США мільярди, - Трамп

Ілон Маск

Американський президент Дональд Трамп похвалив департамент Ілона Маска DOGE за виявлення численних фактів шахрайства. Справи передано до Міністерства юстиції для судового розгляду.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне", про це Трамп сказав в інтерв’ю ABC, коментуючи роботу DOGE під керівництвом мільярдера Ілона Маска, який уповноважений боротися з "марнотратством і шахрайством" у федеральному уряді.

Ведучий АВС Моран запитав президента, чи не зайшов DOGE, який, зокрема, скоротив іноземні продовольчі програми і медичні дослідження, "занадто далеко, занадто швидко, занадто нерозважливо".

Трамп відповів "ні", заявивши, що DOGE врятував країні мільярди.

"Ми також виявили величезні розтрати, шахрайство та зловживання, як ви знаєте. Ми виявили багато шахрайства. Було багато шахрайства. Відбувалися шахрайські дії, і ми поклали цьому край, і ці люди будуть страждати…", - запевнив Трамп.

Також читайте: Трамп планує переглянути деякі рішення Маска та DOGE

Відповідаючи на кілька запитань про те, чи були передані справи про шахрайство до Міністерства юстиції, Трамп сказав: "Були? Так, були".

"Отже, були звернення щодо шахрайства в результаті роботи DOGE?" - запитав Моран у Трампа.

Трамп відповів: "Звичайно, були".

Автор: 

скорочення (212) Маск Ілон (650) Трамп Дональд (5740)


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Топ коментарі
+9
Маск схожий на саакшвілі з його офісом простих рішень
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30.04.2025 09:28
+8
Маск схожий на кацапського ********-нациста Мільчакова.
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30.04.2025 09:33
+6
а венс кричить що сама корумпована Україна
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30.04.2025 09:29
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30.04.2025 09:26 Відповісти
Маск схожий на саакшвілі з його офісом простих рішень
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30.04.2025 09:28 Відповісти
Маск схожий на кацапського ********-нациста Мільчакова.
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30.04.2025 09:33 Відповісти
Сын-наркоман горе в семье. И это относится не только к этим двум торчкам.
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30.04.2025 09:38 Відповісти
а венс кричить що сама корумпована Україна
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30.04.2025 09:29 Відповісти
Да нет он не прав ! Венс.
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30.04.2025 09:31 Відповісти
Нууу, не те, щоб сама корумпована , до США Трампа їй дуже далеко, але зелень старається. До речі "рибак рибака зріт іздалєка" і "Тримафте злодія" найголосніше кричить такий самий злодій.
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30.04.2025 09:37 Відповісти
Навіщо взагалі цитувати шизофреничну маячню хворої на голову людини,яка хотіла би бути римським Папою,скажіть,адекватна людина може про таке мріяти?
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30.04.2025 09:32 Відповісти
Тобі би маск дав стільки покурити, теж би про таке мріяв. А хворому трампу треба тільки понюхати, а дурі і своїй вистачить
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30.04.2025 09:43 Відповісти
Я не по тім справам,а про таке мріяти...в мене тяжка контузія,до мене вночі буває "приходять миші й пропонують мені купити квитки в кінотеатр",але папа римський -це вже занадто.
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30.04.2025 09:56 Відповісти
Нехай краще розповість які збитки він спричинив власній економіці і це ще тільки початок.
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30.04.2025 09:32 Відповісти
У власній тільки прибуток, а вот державі......це друге діло
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30.04.2025 09:44 Відповісти
Попри так звану "економію", затіяну Маском витрати США зросли на 220 млрд. доларів за перші 100 днів Трампа. 😊
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30.04.2025 09:34 Відповісти
Брехло патлате.
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30.04.2025 09:34 Відповісти
Я так розумію що трампанутий і масканутий покурили і зрозуміли, що в першу каденцію трамт тупо крав, а тепер масканутий вирішив, що красти буде він, але для цього потрібно звинуватити усіх в зловживаннях. Переходьте на бояришнік не так буде глючить
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30.04.2025 09:38 Відповісти
Весь Конгрес, який затверджує держбюджет - шахраї?
Ісусік - також?
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30.04.2025 09:39 Відповісти
А хто виявив шахраїв? Прокурори-інваліди? Обидвох - на електричне крісло - потім розберетесь. 😃
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30.04.2025 09:44 Відповісти
Шахрай -міжнародник бореться з шахрайством- це як хвойда за цнотливість.
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30.04.2025 09:48 Відповісти
А що дивує?
Зараз такі тренди.
Лідер правої адг вайдель виступає за традиційні цінності, але живе з жінкою.
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30.04.2025 09:58 Відповісти
Олігарх виявив шахрайство, ліл.
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30.04.2025 09:50 Відповісти
Ось що буває, коли охлос обирає собою керувати старого мудака-нарциса.
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30.04.2025 09:51 Відповісти
Брехня в яку не повірять.
Казав би, що врятували трильйони, то може б і повірили.
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30.04.2025 09:52 Відповісти
Особливо «зберегли гроші», група осіб, на гойдалках акцій на Біржах, знаючи виступи старого Трампа, коли готували його до балачок на камери ЗМІ!!??
Заощадили собі, млн дол грошенят з цієї АФЕРИ століття!!
За один тільки день, економіка США втратила 3.1 триліона доларів, від аферистичних дій, групи осіб із старим Трампом!!
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30.04.2025 09:57 Відповісти
Тоді чому ініціюють імпічмент Трампа ? якщо так все гарно ,як Трамп розповідає
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30.04.2025 10:00 Відповісти
Все як у путлера,знищили п'ять українських армій,млн танків...
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30.04.2025 10:01 Відповісти
А ще DOGE на чолі з Ілоном Маском провели титанічну роботу, і масштабно скоротили персонал SEC. Той SEC, що є Комісією з цінних паперів і бірж США, та проводить роботу за контролем над ринками цінних паперів. Той SEC, що мав би зацікавитись потенційним шахрайством здійсненим Трампом в рамках власної криптовалюти, потенційним шахрайством з інсайдерською торгівлею друзів та спонсорів Трампа, потенційним шахрайством самого Маска з акціями Tesla та X .
Але....дані про це в Міністерство юстиції ніхто не передасть, по крайній мірі найближчі 4 роки.
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30.04.2025 10:02 Відповісти
ЕЩе бы, сам не похвалишь себя ни кто не похвалит.
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30.04.2025 10:05 Відповісти
DOGE врятував США мільярди, - 350 млрд . Трамп
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30.04.2025 10:06 Відповісти
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30.04.2025 10:13 Відповісти
 
 