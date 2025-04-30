Департамент Маска виявив величезні розтрати і шахрайство. DOGE врятував США мільярди, - Трамп
Американський президент Дональд Трамп похвалив департамент Ілона Маска DOGE за виявлення численних фактів шахрайства. Справи передано до Міністерства юстиції для судового розгляду.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне", про це Трамп сказав в інтерв’ю ABC, коментуючи роботу DOGE під керівництвом мільярдера Ілона Маска, який уповноважений боротися з "марнотратством і шахрайством" у федеральному уряді.
Ведучий АВС Моран запитав президента, чи не зайшов DOGE, який, зокрема, скоротив іноземні продовольчі програми і медичні дослідження, "занадто далеко, занадто швидко, занадто нерозважливо".
Трамп відповів "ні", заявивши, що DOGE врятував країні мільярди.
"Ми також виявили величезні розтрати, шахрайство та зловживання, як ви знаєте. Ми виявили багато шахрайства. Було багато шахрайства. Відбувалися шахрайські дії, і ми поклали цьому край, і ці люди будуть страждати…", - запевнив Трамп.
Відповідаючи на кілька запитань про те, чи були передані справи про шахрайство до Міністерства юстиції, Трамп сказав: "Були? Так, були".
"Отже, були звернення щодо шахрайства в результаті роботи DOGE?" - запитав Моран у Трампа.
Трамп відповів: "Звичайно, були".
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Ісусік - також?
Зараз такі тренди.
Лідер правої адг вайдель виступає за традиційні цінності, але живе з жінкою.
Казав би, що врятували трильйони, то може б і повірили.
Заощадили собі, млн дол грошенят з цієї АФЕРИ століття!!
За один тільки день, економіка США втратила 3.1 триліона доларів, від аферистичних дій, групи осіб із старим Трампом!!
Але....дані про це в Міністерство юстиції ніхто не передасть, по крайній мірі найближчі 4 роки.