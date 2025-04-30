Трамп планує переглянути деякі рішення Маска та DOGE
Президент США Дональд Трамп може переглянути деякі рішення Департаменту ефективності уряду (DOGE) американського мільярдера Ілона Маска.
Про це він заявив в інтерв'ю ABC, передає Цензор.НЕТ.
Водночас лідер США високо оцінив діяльність Департаменту. За його словами, DOGE заощадив 150 мільярдів доларів.
"Були деякі речі, про які я почув, і я їх скасував, як ви знаєте. Є речі, які я зараз розглядаю можливість скасувати. Але загалом ми зекономили сотні мільярдів доларів", - сказав Трамп.
За даними ЗМІ, у травні закінчується статус спеціального держслужбовця очільника Департаменту ефективності уряду (DOGE) Ілона Маска, і він готовий піти з уряду Дональда Трампа, бо втомився від "неприємних і неетичних нападок" з боку політичних лівих.
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Аудит та слідство покажуть, що ви "зекономили".
Колишні співробітники USAID та гуманітарні організації попереджають, що скорочення ролі агентства може зашкодити національним інтересам США, а Китай та інші конкуренти заповнять вакуум у країнах, що розвиваються.
Слабаки???
А втім, боротьба Дональда Трампа з системою державної влади США виходить за межі реорганізації державних структур.
Критики кажуть, що він намагається підважити принципи американської системи стримувань та противаг, а отже, - основу демократії.
Через кілька тижнів після інавгурації Трампа його віцепрезидент Джей Ді Венс написав у Х, що «суддям не дозволено контролювати» владу виконавчої гілки влади.
Виконавча гілка в США - це уряд на чолі із безпосередньо президентом. Допис Венса збурив суспільство, адже насправді саме контроль влади - одне з головних завдань американських судів. Вони можуть скасувати будь-яке рішення уряду чи парламенту.
І саме це один із принципів, який уже понад 200 років лежить у серці американської демократії.
У своїй діяльності Трамп оперує виконавчими указами. Це директива, підписана президентом, яка дає розпорядження уряду вжити конкретних заходів, щоб забезпечити «сумлінне виконання законів».
Такі укази не потребують схвалення Конгресу, але можуть бути оскаржені в суді.
За перші 100 днів свого другого президентства Трамп підписав 124 таких укази. Джо Байден за всю свою 4-річну каденцію - 162, Барак Обама за дві каденції - 277, а Джордж Буш - 291.
Американські суди вже визнають деякі рішення адміністрації Трампа повністю чи частково незаконними. Наприклад, про закриття USAID або медіа. Але це тільки перша інстанція.
Остаточне рішення в будь-яких суперечках у США ухвалює Верховний суд. А там більшість - за консерваторами.
Чи довго це протримається?
Розумні аналітики кажуть, що диктатура починається не з абсурдних наказів і навіть не з керування обома палатами Конгресу, а саме з ігнорування президентом рішення судів. І поки що до цього діло не дійшло (поки є тільки один прецедент - з видворенням до Сальватору людини з легальним дозвілом на проживання, але там процес ще триває).
Але...
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