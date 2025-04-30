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Новини Департамент Ілона Маска
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Трамп планує переглянути деякі рішення Маска та DOGE

Дональд Трамп перевірить рішення Маска в DOGE

Президент США Дональд Трамп може переглянути деякі рішення Департаменту ефективності уряду (DOGE) американського мільярдера Ілона Маска.

Про це він заявив в інтерв'ю ABC, передає Цензор.НЕТ.

Водночас лідер США високо оцінив діяльність Департаменту. За його словами, DOGE заощадив 150 мільярдів доларів.

"Були деякі речі, про які я почув, і я їх скасував, як ви знаєте. Є речі, які я зараз розглядаю можливість скасувати. Але загалом ми зекономили сотні мільярдів доларів", - сказав Трамп.

За даними ЗМІ, у травні закінчується статус спеціального держслужбовця очільника Департаменту ефективності уряду (DOGE) Ілона Маска, і він готовий піти з уряду Дональда Трампа, бо втомився від "неприємних і неетичних нападок" з боку політичних лівих.

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Автор: 

США (22925) Маск Ілон (650) Трамп Дональд (5740)


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Топ коментарі
+7
ми зекономили сотні мільярдів доларів

Аудит та слідство покажуть, що ви "зекономили".
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30.04.2025 08:36
+5
А скільки Америка втратила через твої дурні заяви укази...
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30.04.2025 08:35
+4
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30.04.2025 08:45
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Та розжени їх усіх нах - ще більше зекономиш
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30.04.2025 08:35 Відповісти
А скільки Америка втратила через твої дурні заяви укази...
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30.04.2025 08:35 Відповісти
ми зекономили сотні мільярдів доларів

Аудит та слідство покажуть, що ви "зекономили".
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30.04.2025 08:36 Відповісти
Маск, особливо не розбираючи, намагається демонтувати всі ті установи, які сам вважає зайвими. Наприклад, Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), яке виконувало гуманітарні програми в десятках країн світу в Центральній та Південній Африці, Азії, на Близькому Сході, Латинській Америці та в країнах Карибського басейну, а також у Європі. Це відомство підпорядковується Державному департаменту, і в березні Маск заявив, що офіційно закриває 83% програм Агентства.

Колишні співробітники USAID та гуманітарні організації попереджають, що скорочення ролі агентства може зашкодити національним інтересам США, а Китай та інші конкуренти заповнять вакуум у країнах, що розвиваються.
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30.04.2025 08:43 Відповісти
"Особливо не розбираючись.."? 😊 Та він чудово родбирається! Тому і усуває перепони і запобіжники, які не дозволяють Трампу і йому узурпувати владу.
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30.04.2025 09:27 Відповісти
Як це піти, що це значить втомився???
Слабаки???
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30.04.2025 08:43 Відповісти
Не можуть два дебіла бути разом, а тут їх декілька. Ось трампонутий і скорочує конкурентів. Хай як пухляк з кндр, кулеметом попрацює
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30.04.2025 08:44 Відповісти
Пухляк Ин свого дядюшку розстріляв з РПГ.
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30.04.2025 09:07 Відповісти
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30.04.2025 08:45 Відповісти
Radio France internationale


А втім, боротьба Дональда Трампа з системою державної влади США виходить за межі реорганізації державних структур.
Критики кажуть, що він намагається підважити принципи американської системи стримувань та противаг, а отже, - основу демократії.
Через кілька тижнів після інавгурації Трампа його віцепрезидент Джей Ді Венс написав у Х, що «суддям не дозволено контролювати» владу виконавчої гілки влади.
Виконавча гілка в США - це уряд на чолі із безпосередньо президентом. Допис Венса збурив суспільство, адже насправді саме контроль влади - одне з головних завдань американських судів. Вони можуть скасувати будь-яке рішення уряду чи парламенту.

І саме це один із принципів, який уже понад 200 років лежить у серці американської демократії.
У своїй діяльності Трамп оперує виконавчими указами. Це директива, підписана президентом, яка дає розпорядження уряду вжити конкретних заходів, щоб забезпечити «сумлінне виконання законів».
Такі укази не потребують схвалення Конгресу, але можуть бути оскаржені в суді.
За перші 100 днів свого другого президентства Трамп підписав 124 таких укази. Джо Байден за всю свою 4-річну каденцію - 162, Барак Обама за дві каденції - 277, а Джордж Буш - 291.

Американські суди вже визнають деякі рішення адміністрації Трампа повністю чи частково незаконними. Наприклад, про закриття USAID або медіа. Але це тільки перша інстанція.
Остаточне рішення в будь-яких суперечках у США ухвалює Верховний суд. А там більшість - за консерваторами.
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30.04.2025 08:49 Відповісти
А там більшість - назначена Трампом.
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30.04.2025 08:56 Відповісти
Так. Але, окрім одного ідіотського рішення, у якому трамп не може бути покараний за свої дії, поки він президент, інші рішення Верховного суду поки що на боці Америки та здорового глузду.
Чи довго це протримається?
Розумні аналітики кажуть, що диктатура починається не з абсурдних наказів і навіть не з керування обома палатами Конгресу, а саме з ігнорування президентом рішення судів. І поки що до цього діло не дійшло (поки є тільки один прецедент - з видворенням до Сальватору людини з легальним дозвілом на проживання, але там процес ще триває).
Але...
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30.04.2025 09:43 Відповісти
Трамп втілює совковий лозунг "пятилетку за три года" по- американськи...😁
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30.04.2025 09:04 Відповісти
Можна зекономити ще більше ,розігнати ЦРУ та ФБР...наслідки не забаряться...😁
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30.04.2025 09:07 Відповісти
*шановні* американці! У вас там медицина взагалі є? Хіба вам не видно, що при владі моральний виродок лише з однією коміркою пам'яті, що працює по принципу *остання отримана інформація стирає всю попередню*? Іншими словами, довбень пам' ятає тільки те, що йому насцяли у вуха останнім. Це просто дикість якась.
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30.04.2025 09:12 Відповісти
коли маск на марс летить ?
точна дата
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30.04.2025 09:18 Відповісти
І зекономлені сотні мільярдів доларів ми вклали в мою інфраструктуру для гольфу + додали ще стільки ж.
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30.04.2025 09:23 Відповісти
 
 