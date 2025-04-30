Трамп планує переглянути деякі рішення Маска та DOGE

Президент США Дональд Трамп може переглянути деякі рішення Департаменту ефективності уряду (DOGE) американського мільярдера Ілона Маска.

Про це він заявив в інтерв'ю ABC, передає Цензор.НЕТ.

Водночас лідер США високо оцінив діяльність Департаменту. За його словами, DOGE заощадив 150 мільярдів доларів.

"Були деякі речі, про які я почув, і я їх скасував, як ви знаєте. Є речі, які я зараз розглядаю можливість скасувати. Але загалом ми зекономили сотні мільярдів доларів", - сказав Трамп.

За даними ЗМІ, у травні закінчується статус спеціального держслужбовця очільника Департаменту ефективності уряду (DOGE) Ілона Маска, і він готовий піти з уряду Дональда Трампа, бо втомився від "неприємних і неетичних нападок" з боку політичних лівих.

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