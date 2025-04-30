Трамп планирует пересмотреть некоторые решения Маска и DOGE

Президент США Дональд Трамп может пересмотреть некоторые решения Департамента эффективности правительства (DOGE) американского миллиардера Илона Маска.

Об этом он заявил в интервью ABC, передает Цензор.НЕТ.

В то же время лидер США высоко оценил деятельность Департамента. По его словам, DOGE сэкономил 150 миллиардов долларов.

"Были некоторые вещи, о которых я услышал, и я их отменил, как вы знаете. Есть вещи, которые я сейчас рассматриваю возможность отменить. Но в целом мы сэкономили сотни миллиардов долларов", - сказал Трамп.

По данным СМИ, в мае заканчивается статус специального госслужащего главы Департамента эффективности правительства (DOGE) Илона Маска, и он готов уйти из правительства Дональда Трампа, потому что устал от "неприятных и неэтичных нападок" со стороны политических левых.

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