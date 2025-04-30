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Новости Департамент Илона Маска DOGE
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Трамп планирует пересмотреть некоторые решения Маска и DOGE

Дональд Трамп проверит решение Маска в DOGE

Президент США Дональд Трамп может пересмотреть некоторые решения Департамента эффективности правительства (DOGE) американского миллиардера Илона Маска.

Об этом он заявил в интервью ABC, передает Цензор.НЕТ.

В то же время лидер США высоко оценил деятельность Департамента. По его словам, DOGE сэкономил 150 миллиардов долларов.

"Были некоторые вещи, о которых я услышал, и я их отменил, как вы знаете. Есть вещи, которые я сейчас рассматриваю возможность отменить. Но в целом мы сэкономили сотни миллиардов долларов", - сказал Трамп.

По данным СМИ, в мае заканчивается статус специального госслужащего главы Департамента эффективности правительства (DOGE) Илона Маска, и он готов уйти из правительства Дональда Трампа, потому что устал от "неприятных и неэтичных нападок" со стороны политических левых.

Также читайте: Связи с Маском и злоупотребление ИИ стали главными угрозами для репутации в 2025 году, - исследование. ПЕРЕЧЕНЬ

Автор: 

США (26743) Маск Илон (228) Трамп Дональд (5320)


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Топ комментарии
+7
ми зекономили сотні мільярдів доларів

Аудит та слідство покажуть, що ви "зекономили".
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30.04.2025 08:36
+6
Radio France internationale


А втім, боротьба Дональда Трампа з системою державної влади США виходить за межі реорганізації державних структур.
Критики кажуть, що він намагається підважити принципи американської системи стримувань та противаг, а отже, - основу демократії.
Через кілька тижнів після інавгурації Трампа його віцепрезидент Джей Ді Венс написав у Х, що «суддям не дозволено контролювати» владу виконавчої гілки влади.
Виконавча гілка в США - це уряд на чолі із безпосередньо президентом. Допис Венса збурив суспільство, адже насправді саме контроль влади - одне з головних завдань американських судів. Вони можуть скасувати будь-яке рішення уряду чи парламенту.

І саме це один із принципів, який уже понад 200 років лежить у серці американської демократії.
У своїй діяльності Трамп оперує виконавчими указами. Це директива, підписана президентом, яка дає розпорядження уряду вжити конкретних заходів, щоб забезпечити «сумлінне виконання законів».
Такі укази не потребують схвалення Конгресу, але можуть бути оскаржені в суді.
За перші 100 днів свого другого президентства Трамп підписав 124 таких укази. Джо Байден за всю свою 4-річну каденцію - 162, Барак Обама за дві каденції - 277, а Джордж Буш - 291.

Американські суди вже визнають деякі рішення адміністрації Трампа повністю чи частково незаконними. Наприклад, про закриття USAID або медіа. Але це тільки перша інстанція.
Остаточне рішення в будь-яких суперечках у США ухвалює Верховний суд. А там більшість - за консерваторами.
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30.04.2025 08:49
+5
А скільки Америка втратила через твої дурні заяви укази...
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30.04.2025 08:35
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Правила форума Совет форумчан
Та розжени їх усіх нах - ще більше зекономиш
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30.04.2025 08:35 Ответить
А скільки Америка втратила через твої дурні заяви укази...
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30.04.2025 08:35 Ответить
ми зекономили сотні мільярдів доларів

Аудит та слідство покажуть, що ви "зекономили".
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30.04.2025 08:36 Ответить
Маск, особливо не розбираючи, намагається демонтувати всі ті установи, які сам вважає зайвими. Наприклад, Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), яке виконувало гуманітарні програми в десятках країн світу в Центральній та Південній Африці, Азії, на Близькому Сході, Латинській Америці та в країнах Карибського басейну, а також у Європі. Це відомство підпорядковується Державному департаменту, і в березні Маск заявив, що офіційно закриває 83% програм Агентства.

Колишні співробітники USAID та гуманітарні організації попереджають, що скорочення ролі агентства може зашкодити національним інтересам США, а Китай та інші конкуренти заповнять вакуум у країнах, що розвиваються.
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30.04.2025 08:43 Ответить
"Особливо не розбираючись.."? 😊 Та він чудово родбирається! Тому і усуває перепони і запобіжники, які не дозволяють Трампу і йому узурпувати владу.
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30.04.2025 09:27 Ответить
Як це піти, що це значить втомився???
Слабаки???
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30.04.2025 08:43 Ответить
Не можуть два дебіла бути разом, а тут їх декілька. Ось трампонутий і скорочує конкурентів. Хай як пухляк з кндр, кулеметом попрацює
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30.04.2025 08:44 Ответить
Пухляк Ин свого дядюшку розстріляв з РПГ.
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30.04.2025 09:07 Ответить
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30.04.2025 08:45 Ответить
Radio France internationale


А втім, боротьба Дональда Трампа з системою державної влади США виходить за межі реорганізації державних структур.
Критики кажуть, що він намагається підважити принципи американської системи стримувань та противаг, а отже, - основу демократії.
Через кілька тижнів після інавгурації Трампа його віцепрезидент Джей Ді Венс написав у Х, що «суддям не дозволено контролювати» владу виконавчої гілки влади.
Виконавча гілка в США - це уряд на чолі із безпосередньо президентом. Допис Венса збурив суспільство, адже насправді саме контроль влади - одне з головних завдань американських судів. Вони можуть скасувати будь-яке рішення уряду чи парламенту.

І саме це один із принципів, який уже понад 200 років лежить у серці американської демократії.
У своїй діяльності Трамп оперує виконавчими указами. Це директива, підписана президентом, яка дає розпорядження уряду вжити конкретних заходів, щоб забезпечити «сумлінне виконання законів».
Такі укази не потребують схвалення Конгресу, але можуть бути оскаржені в суді.
За перші 100 днів свого другого президентства Трамп підписав 124 таких укази. Джо Байден за всю свою 4-річну каденцію - 162, Барак Обама за дві каденції - 277, а Джордж Буш - 291.

Американські суди вже визнають деякі рішення адміністрації Трампа повністю чи частково незаконними. Наприклад, про закриття USAID або медіа. Але це тільки перша інстанція.
Остаточне рішення в будь-яких суперечках у США ухвалює Верховний суд. А там більшість - за консерваторами.
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30.04.2025 08:49 Ответить
А там більшість - назначена Трампом.
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30.04.2025 08:56 Ответить
Так. Але, окрім одного ідіотського рішення, у якому трамп не може бути покараний за свої дії, поки він президент, інші рішення Верховного суду поки що на боці Америки та здорового глузду.
Чи довго це протримається?
Розумні аналітики кажуть, що диктатура починається не з абсурдних наказів і навіть не з керування обома палатами Конгресу, а саме з ігнорування президентом рішення судів. І поки що до цього діло не дійшло (поки є тільки один прецедент - з видворенням до Сальватору людини з легальним дозвілом на проживання, але там процес ще триває).
Але...
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30.04.2025 09:43 Ответить
Адміністративне судочинство мабуть слід передати від людей штучному інтелекту. Людській фактор, політичні вподобання, можливості залякування та корупцію суддів слід виключити.
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30.04.2025 10:45 Ответить
Три судді ВС США з девʼяти призначені Трампом зі схвалення Сенатом США.
Джерело: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%A1%D0%A8%D0%90
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30.04.2025 10:56 Ответить
Тому, найближче завдання для трампона - взяти під свій контроль судову гілку влади США. В Україні це вже зроблено татаровим.
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30.04.2025 11:19 Ответить
Трамп втілює совковий лозунг "пятилетку за три года" по- американськи...😁
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30.04.2025 09:04 Ответить
Можна зекономити ще більше ,розігнати ЦРУ та ФБР...наслідки не забаряться...😁
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30.04.2025 09:07 Ответить
*шановні* американці! У вас там медицина взагалі є? Хіба вам не видно, що при владі моральний виродок лише з однією коміркою пам'яті, що працює по принципу *остання отримана інформація стирає всю попередню*? Іншими словами, довбень пам' ятає тільки те, що йому насцяли у вуха останнім. Це просто дикість якась.
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30.04.2025 09:12 Ответить
коли маск на марс летить ?
точна дата
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30.04.2025 09:18 Ответить
І зекономлені сотні мільярдів доларів ми вклали в мою інфраструктуру для гольфу + додали ще стільки ж.
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30.04.2025 09:23 Ответить
а если вообще ничего не делать, не есть, не пить, то можно еще больше сэкономить
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30.04.2025 11:27 Ответить
 
 