ООН скоротить штат на 20% через обмежене фінансування

Організація Об’єднаних Націй має намір найближчим часом скоротити 20% свого персоналу через обмежене фінансування.

Про це повідомив журналістам речник ООН Стефан Дюжаррік, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АР.

Зокрема, за його словами, понад 60 підрозділів ООН, включно з гуманітарними та політичними офісами, а також структурами, що працюють у сфері підтримки біженців, гендерної рівності, міжнародної торгівлі, екології та розвитку міст, мають надати пропозиції щодо скорочення персоналу.

Як зазначається, пропозиції щодо скорочення персоналу мають бути подані до 13 червня. Їх врахують під час формування бюджету на 2026 рік, який буде розглянуто та затверджено Генеральною Асамблеєю цьогоріч у грудні.

Очікується, що зокрема Всесвітня продовольча програма (ВПП) скоротить до 30% свого штату. Голова агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН) має намір зменшити кількість працівників у штаб-квартирі та регіонах на 30%, а також скоротити половину керівних посад. Інші організації, такі як ЮНІСЕФ та Управління гуманітарної допомоги ООН, також готуються до подібних заходів.

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Скорочення персоналу є частиною мети генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша - досягти скорочення поточного бюджету організації в $3,72 мільярда на 15%-20%.

Ці скорочення є частиною ініціативи з реформування "ООН-80", започаткованої Гутеррешем у березні 2025 року, напередодні 80-річчя ООН, яке відзначатимуть наприкінці цього року.

Він також наголосив, що ці зміни не пов’язані зі скороченням програм іноземної допомоги з боку уряду США.

Торік 152 зі 193 країн-членів ООН сплатили свої внески в повному обсязі, включно з Китаєм, але 41 країна, зокрема Сполучені Штати, цього не зробила.