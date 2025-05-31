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Новини Реформи ООН
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ООН скоротить штат на 20% через обмежене фінансування

ООН

Організація Об’єднаних Націй має намір найближчим часом скоротити 20% свого персоналу через обмежене фінансування.

Про це повідомив журналістам речник ООН Стефан Дюжаррік, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АР.

Зокрема, за його словами, понад 60 підрозділів ООН, включно з гуманітарними та політичними офісами, а також структурами, що працюють у сфері підтримки біженців, гендерної рівності, міжнародної торгівлі, екології та розвитку міст, мають надати пропозиції щодо скорочення персоналу.

Як зазначається, пропозиції щодо скорочення персоналу мають бути подані до 13 червня. Їх врахують під час формування бюджету на 2026 рік, який буде розглянуто та затверджено Генеральною Асамблеєю цьогоріч у грудні.

Очікується, що зокрема Всесвітня продовольча програма (ВПП) скоротить до 30% свого штату. Голова агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН) має намір зменшити кількість працівників у штаб-квартирі та регіонах на 30%, а також скоротити половину керівних посад. Інші організації, такі як ЮНІСЕФ та Управління гуманітарної допомоги ООН, також готуються до подібних заходів.

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Скорочення персоналу є частиною мети генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша - досягти скорочення поточного бюджету організації в $3,72 мільярда на 15%-20%.

Ці скорочення є частиною ініціативи з реформування "ООН-80", започаткованої Гутеррешем у березні 2025 року, напередодні 80-річчя ООН, яке відзначатимуть наприкінці цього року.

Він також наголосив, що ці зміни не пов’язані зі скороченням програм іноземної допомоги з боку уряду США.

Торік 152 зі 193 країн-членів ООН сплатили свої внески в повному обсязі, включно з Китаєм, але 41 країна, зокрема Сполучені Штати, цього не зробила.

Автор: 

ООН (3371) скорочення (215) фінансування (3148)


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Топ коментарі
+10
А чи не краще його взагалі закрити? Від них всеодно жодної користі. А виражати занепокоєність і стурбованість можна і без грошей платників податків
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31.05.2025 11:52
+8
Пора розпустити цю шарашкину контору...
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31.05.2025 11:49
+6
не зупиняйтесь, дайош всі 100%
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31.05.2025 11:57
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Пора розпустити цю шарашкину контору...
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31.05.2025 11:49 Відповісти
А чи не краще його взагалі закрити? Від них всеодно жодної користі. А виражати занепокоєність і стурбованість можна і без грошей платників податків
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31.05.2025 11:52 Відповісти
А що для вас користь? ООН не поліція, а майданчик де різні держави можуть зустрітися і щось обговорити. Не буде ООН, доведеться замість неї іншу подібно організацію створювати.
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31.05.2025 12:14 Відповісти
головне що там в генеральних
не буде кацапів нах...
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31.05.2025 12:31 Відповісти
Ну не буде і що далі? Росія просто проігнорує будь яке рішення, яке її не влаштовує. Як в принципі робить будь-яка незалежна держава по відношенню до рішень міжнародних інституцій, якщо ці рішення йдуть у розріз із їхньою політикою.
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31.05.2025 12:49 Відповісти
ну а от що буває далі то показує таки сама історія.
А історія то погана нянька і зла училка
Запитайте у громадянина шилькгрубера
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31.05.2025 13:08 Відповісти
ООН це майданчик для розпилу великих грошей. ООН плювати на табори біженців Судану де щодня люди мруть з голоду. Вони пилять гроші на "палестинських біженцях", де голоду немає.
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31.05.2025 12:33 Відповісти
Обійдеться циганське весілля без марцепанів. Нехай спілкуються через Zoom спілкуються. Так стурбованість буде коштувати набагато дешевше
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31.05.2025 12:51 Відповісти
не зупиняйтесь, дайош всі 100%
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31.05.2025 11:57 Відповісти
Краще хай порнуху знімають - тоді хоч ніхто дармоїдами не назве.
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31.05.2025 11:58 Відповісти
Я думаю в геях з вʼялими пісюнами мало хто зацікавлений 😅
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31.05.2025 12:12 Відповісти
а може він і не до вас підкатує?))
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31.05.2025 12:30 Відповісти
Организация Обеспокоенных Наций оказалась еще более никчемной, чем Лига Наций.
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31.05.2025 12:03 Відповісти
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31.05.2025 12:04 Відповісти
Жах, порадьте їм хтось стати прокурвами-інвалідами у країні мрій зебіленського чи змінити стать вареника у гендерній рівності.
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31.05.2025 12:09 Відповісти
Ага.
Значить що розпустити вже вказували?
А чому б іще не перевірити законність
усіх коштів і усіх тих хто там працював?
Але перед тим як просто дати підсрачника.
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31.05.2025 12:29 Відповісти
З цієї оони користі ніякої .
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31.05.2025 12:37 Відповісти
Ой горе то какое а то что 75% денег уходило на содержание этих дармоедов раньше никого не волновало?
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31.05.2025 12:50 Відповісти
Давно пора распустить. Раздать всем странам в мире ядерное оружие и все. Никаких войн уже не будет. Или же если будут то только один раз.
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31.05.2025 12:50 Відповісти
 
 