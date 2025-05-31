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С начала года получено более 1080 обращений от ветеранов, членов их семей и семей погибших защитников, - Лубинец

Лубинец об обращении ветеранов

С начала 2025 года Офис Омбудсмена получил более 1080 обращений от ветеранов российско-украинской войны, членов их семей, семей погибших Защитников и Защитниц. Это больше, чем за весь прошлый 2024 год, когда поступило 1033 обращения.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

В частности, ветераны и члены их семей чаще всего задают вопросы относетельно:

  • порядка получения статуса участника боевых действий для тех военнослужащих, которые принимали участие в боевых действиях в период 2022-2024 годов и были уволены с военной службы без предоставления этого статуса;
  • случаев задержки с назначением и выплатой единовременной денежной помощи за погибшего военнослужащего (15 млн грн);
  • предоставления медицинских и реабилитационных услуг.

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"Подчеркиваю: мы открыты к предоставлению необходимой информации, объяснений и поддержки. И всегда рядом, когда речь идет о защите прав ветеранов войны, членов их семей, семей погибших Защитников и Защитниц. Благодарен ветеранскому сообществу за доверие и в дальнейшем продолжаем работать над тем, чтобы права каждого были защищены!" - подчеркнул Лубинец.

Автор: 

ветераны (1118) обращение (765) Лубинец Дмитрий (480)


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я не розумію чому він радіє?бо кожне звернення це скарга,їх більше то виходить держава стала більше ігнорувати та порушувати і закони і права,так в чому радість???в тому що проїгноруєте більше людей чим по тому році??він просто знущається....
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31.05.2025 18:05 Ответить
 
 