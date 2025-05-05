В 2024 году поступило почти 30 тыс. заявлений о защите прав человека в секторе безопасности и обороны, - Лубинец
Офис Омбудсмена получил 123 тысячи обращений за 2024 год, из них почти 30 тысяч касались защиты прав человека в секторе безопасности и обороны.
Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, самая многочисленная категория заявителей - семьи военнопленных и пропавших без вести граждан (это 27,3% от всех обращений в Офис). Поступали обращения и от военнослужащих, ветеранов войны.
По каким вопросам обращались ветераны войны
В частности, подавляющее большинство вопросов, с которыми обращались именно ветераны и их родные в течение прошлого года:
- предоставление статусов участникам боевых действий;
- сроки начисления и уплата причитающихся социальных выплат;
- условия и качество предоставления медицинских услуг и другие вопросы.
Лубинец рассказал, что в Офис поступило 445 обращений о нарушении прав, связанных с предоставлением статусов УБД, лица с инвалидностью вследствие войны и члена семьи погибших Защитников и Защитниц Украины. Причины обращений - затягивание рассмотрения документов и допущение ошибок в уже оформленных документах.
Также он напомнил, что с начала этого года предусмотрена возможность автоматического предоставления статуса УБД на основе данных из реестра ветеранов войны, куда сведения вносятся на основании справок о непосредственном участии в боевых действиях.
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