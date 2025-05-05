У 2024 році надійшло майже 30 тис. заяв щодо захисту прав людини в секторі безпеки та оборони, - Лубінець
Офіс Омбудсмана отримав 123 тисячі звернень за 2024 рік, із них майже 30 тисяч стосувалися захисту прав людини в секторі безпеки та оборони.
Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, найчисленніша категорія заявників - родини військовополонених і зниклих безвісти громадян (це 27,3% від усіх звернень до Офісу). Надходили звернення і від військовослужбовців, ветеранів війни.
Щодо яких питань зверталися ветерани війни
Зокрема, переважна більшість питань, з якими зверталися саме ветерани та їхні рідні протягом минулого року:
- надання статусів учасникам бойових дій;
- строки нарахування та сплата належних соціальних виплат;
- умови та якість надання медичних послуг та інші питання.
Лубінець розповів, що до Офісу надійшло 445 звернень щодо порушення прав, пов’язаних із наданням статусів УБД, особи з інвалідністю внаслідок війни та члена сім’ї загиблих Захисників і Захисниць України. Причини звернень - затягування розгляду документів та допущення помилок у вже оформлених документах.
Також він нагадав, що від початку цього року передбачено можливість автоматичного надання статусу УБД на основі даних з реєстру ветеранів війни, куди відомості вносяться на підставі довідок про безпосередню участь в бойових діях.
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