Україна не готова до тієї кількості ветеранів, яка з’являється, - Жорін

В Україні є велика проблема в підході до призначень на посади у ветеранському напрямку.

Про це заявив заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін, передає Цензор.НЕТ.

"Очевидний факт, що держава явно не готова до тієї кількості ветеранів, яка зʼявляється. А що буде після демобілізації, взагалі боюсь уявити.



Є, звісно, спроби покращити ситуацію - у вигляді створення служб супроводу, підрозділів у справах ветеранів у місцевих адміністраціях, в залученні ветеранів до підготовки населення", - пояснив він.

Проте, за словами Жоріна, є велика проблема в підході до призначень на посади по ветеранському напрямку.

"Іноді це ніби спеціально "аби тільки не справжній ветеран".



Переконаний, що ветеранські напрямки - і на державному, і на місцевому рівнях - мають бути закріплені за ветеранами повномасштабної війни. Які розуміють сьогоднішню ситуацію та актуальні проблеми учасників бойових дій. Не афганці, не миротворці, не представники якихось спілок. Про омбудсменів-юристів взагалі не хочу говорити", - додав воїн.

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