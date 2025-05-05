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Новини Допомога ветеранам
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Україна не готова до тієї кількості ветеранів, яка з’являється, - Жорін

Жорін про кадрову політику щодо ветеранів

В Україні є велика проблема в підході до призначень на посади у ветеранському напрямку.

Про це заявив заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін, передає Цензор.НЕТ.

"Очевидний факт, що держава явно не готова до тієї кількості ветеранів, яка зʼявляється. А що буде після демобілізації, взагалі боюсь уявити.

Є, звісно, спроби покращити ситуацію - у вигляді створення служб супроводу, підрозділів у справах ветеранів у місцевих адміністраціях, в залученні ветеранів до підготовки населення", - пояснив він.

Проте, за словами Жоріна, є велика проблема в підході до призначень на посади по ветеранському напрямку.

"Іноді це ніби спеціально "аби тільки не справжній ветеран".

Переконаний, що ветеранські напрямки - і на державному, і на місцевому рівнях - мають бути закріплені за ветеранами повномасштабної війни. Які розуміють сьогоднішню ситуацію та актуальні проблеми учасників бойових дій. Не афганці, не миротворці, не представники якихось спілок. Про омбудсменів-юристів взагалі не хочу говорити", - додав воїн.

Читайте: Ніякого перемир’я у смузі відповідальності 3 ОШБр фактично не було, - Жорін

Україна не готова до великої кількості ветеранів після війни. Заява Жоріна

Автор: 

ветерани (1071) Жорін Максим (47) 3 Окрема штурмова бригада (438)


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Топ коментарі
+23
влада зеленського була неготова до війни і неготова утримувати ЗСУ, не готова до кількості переселенців, не готова до ветеранів
лише готова красти і нищити
будівництво зате триває, заповідні Карпати вирубують і на вершинах гір будують маєтки
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05.05.2025 10:40
+19
А до утримання армії чиновників при владі готова?
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05.05.2025 10:40
+14
Чому не готова?
Ви чиновники менше жерти будете!
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05.05.2025 10:39
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Чому не готова?
Ви чиновники менше жерти будете!
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05.05.2025 10:39 Відповісти
О да, точно)
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05.05.2025 11:40 Відповісти
А до утримання армії чиновників при владі готова?
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05.05.2025 10:40 Відповісти
Скоротити ОП, депутатам порізати утримання. Мінімалка + премії за КРІ. Переселити до відомчого готелю, прибрати компенсації за винаймання житла, оренду ТЗ і послуги водіїв, охорони, секретарів, помічників. Прибрати дотації столовок, медстраховки з лікуванням у Феофанії та недержавних закладах. Бо зажерлись вкрай, курви. Тоді на всіх ветеранів вистачить.
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05.05.2025 10:56 Відповісти
влада зеленського була неготова до війни і неготова утримувати ЗСУ, не готова до кількості переселенців, не готова до ветеранів
лише готова красти і нищити
будівництво зате триває, заповідні Карпати вирубують і на вершинах гір будують маєтки
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05.05.2025 10:40 Відповісти
Ще до травневих шашликів ☹️
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05.05.2025 10:56 Відповісти
ветераны будут восстанавливать Донбасс за пайку и подсрачник
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05.05.2025 11:46 Відповісти
"Очевидний факт, що держава явно не готова до тієї кількості ветеранів, яка зʼявляється. А що буде після демобілізації, взагалі боюсь уявити."

"На думку експертів, окрему загрозу для режиму Путіна становлять ветерани війни."
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05.05.2025 10:48 Відповісти
Нужно не бояться, а думать, что и как нужно сделать после окончания войны, чтобы в Украине

была достойная власть и достойный народ, отвечающий за выбор этой власти.
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05.05.2025 10:48 Відповісти
Єдиний вихід - легалайз.... 😎
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05.05.2025 10:50 Відповісти
Так в Україні на відміну від кацапів влада обирається на демократичній основі. Не на папері як у мордорі. Кого виберуть того й терпітимуть.
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05.05.2025 10:56 Відповісти
Демократія - це влада "демоса " - влада соціальновідповідальних верств населення. . А те ще в Україні ( та й у всьому світі) продається під виглядом "демократії" в давньому світі називалося - "охлократією" - а бо бидлократією по простому . В країні де голос академіка чи підприємця - має рівне значення з голосом наркомана ,алкоголіка чи засудженого - завжди буде безлад та хаос.

Країна в якій охлос обирав президентом олігархів ,злочинці та блазнів - не сильно змінилася - вона і далі готова голосувати - чергових Зеленських Які маскуються під "волонтерів ", " воєнних " і так далі.
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05.05.2025 11:22 Відповісти
А як тоді обирають владу, приміром в Німеччині чи Британії? Там не демокранія? Інша справа в тому, яке суспільство така і влада. А от тут треба звичайно працювати і працювати... Немає у суспільства більшості країн політичного здоров'я, це правда...
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05.05.2025 11:32 Відповісти
Авжеж. Всім владам, які тільки і думають цілодобово про благополуччя власного народу, народ трапляється неправильний...
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05.05.2025 11:41 Відповісти
А кого вибрали в НІмеччині ? Політиків ,які знищили Бундесвер і обміняли незалежність Німеччини на газ ? В Британії теж свої проблеми . Подивіться на США - оплот демократії
Історичний приклад показує, що демократії-охлократії - завжди закінчуються тираніями-війнами.
Свідомих та розумних завжди було набагато менше чим недалеких та дурних

Недаремне Лікург Лакадемонський - на вимогу встановити демократію у місті - сказав - спочатку встанови демократію в себе вдома ..
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05.05.2025 11:42 Відповісти
Коли повернуся (якщо повернуся) - йдуть ці чиновні жіночки усі лісом.
До речі!
Щодо лісу!
Мрію отримати від Держави десь на верховині Карпат маленьку ділянку, викопати там собі бліндаж, і взагалі щоб нікого не бачити та не чути!
А не виділять землю, так куплю.
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05.05.2025 10:50 Відповісти
Знов з палати втік?
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05.05.2025 10:58 Відповісти
Це тимчасове... Воно пройде через декілька місяців життя на одинці десь в горах... Я теж колись так думав. Місто було задовбало, купив хатину в звичайному селі під дачу, думав поїду та буду там жити, нікого не хочу бачити, не хочу чути міський шум вулиць, сусідів через стіну які іноді шумлять, не буду бачити багато людей, а тільки сусідів в селі. Вже й на пенсії років 5, але більше трьох діб в селі не витримую, їду в місто. Декілька днів у місті потім знову в село їду )))
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05.05.2025 11:02 Відповісти
Валаам 2 ?
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05.05.2025 10:50 Відповісти
Войне конца-края не видно, а он уже должностя делит. И бюджет прикидывает.
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05.05.2025 10:51 Відповісти
Не плутайте Україну, і оту приблудну групу осіб у владі, яка працює на окупантів з 2019 року!! Усі генпрокурори в Україні, про це знають, тому і тікають за КОРДОН, від відповідальності за свою БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ!
Привладні, своєю бездіяльністю або примітивним дотриманням отих, нікчемних Регламентів КМУ та ВРУ, намагаються утриматися на посадах, щоб не нести відповідальності за себе і свої дії та рішення, що наносять шкоду Україні!!
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05.05.2025 10:51 Відповісти
ветерани, це самий жахливий жах зе!шобли і особисто зе!гниди!
ветерани повернуться до своїх міст, сел.
у ветеранів особливе відчуття справедливості.
людина яка заглядала смерті в очі, має багато контузій та випалену нервову систему, почне ставити питання, голові сільради, мєнту, прокурору, чиновнику тцк.
ой, що буде що буде....
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05.05.2025 10:51 Відповісти
Ніхто владі питання ставити не буде. Могли б - уже ставили.
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05.05.2025 11:42 Відповісти
Це здебільшого міф, страшилки для плебсу і спроба протиставити тих, хто воював тим, хто не воював. Мій друг, демобілізований через вік (минуло 60) просто повернувся до роботи і спокійно працює. Форму зняв і не використовує, як маркер "я там був". Ще троє знайомих теж повернулися до роботи після того, як відбули там близько трьох років. Один мав важке поранення, без наслідків для прцездатності, повернувся до роботи. Ще один теж мав важке поранення після влучання FPV-дрона, коли дивом залишився живий, а поряд загинули люди. Цей лікується. Всі ведуть себе, як належить нормальним людям - не дебоширять, не присіли на горілку, чи наркотики. Формою не козиряють. Є звичайно такі, що одягнуть форму і зодять по різних владних кабінетах, вимагаючи преференцій, є такі, що заливають себе спиртним. Але серед моїх знайомих таких нема. Тому проблема не настільки велика.
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05.05.2025 10:54 Відповісти
Почитай коментарі. Тут "вояки" після повернення обіцяють ходити вулицями і розбиратись з "ухилянтами". Цивільних українців вони люто ненавидять.
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05.05.2025 11:01 Відповісти
Кому ти нахєр треба, чмо? Тебе й так природа обділила.
Просто цікаво - як це, жити без гідності?
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05.05.2025 11:26 Відповісти
Ти ж живеш. Чи вже дожився, що і само не усвідомлюєш, наскільки ти деградоване і опущене?
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05.05.2025 11:28 Відповісти
До тцк і поліції теж будуть ходити розбиратися? Клоун закордонний.
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05.05.2025 11:34 Відповісти
Туди вони не підуть. Сцикотно. Боянови браві лише проти чорноробів. І то гуртом проти одного.
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05.05.2025 11:39 Відповісти
Ну те що зовні ми начебто спокійні - не значить що так у нас всередині. На людей не кидаємося, преференцій не кляньчимо але відчуття справедливості - як оголений нерв. Поки що працює принцип "не так - розвернувся і пішов". Але є відчуття що при певних умовах достатньо одного сірника/слова/вчинку щоб спалахнуло таке, що й самому страшно уявити. Чиновники (починаючи з комунальних) дуже напрягають. А про гетьманцевих з єрмаками стараюся не читати. Але вони самі ж, с*ка, лізуть в наше життя своїми "нововведеннями".
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05.05.2025 11:22 Відповісти
В "кавказская пленница" була чудова фраза, приблизно так - «та що ти там взагалі знаєш, ти все життя бачиш тільки з вікна мого службового автомобіля»
Аналогічно про наших чиновників, депутатів, суддів, прокурорів та іншої еліти. Вони відгороджені від нашої реальності повністю - парканами, охороною, автомобілями.
На люди вони виходять тільки коли виїжджають за кордон. Тому їм усім насрати. Вони або продовжать тут жити відгороджені від усього, або виїдуть за кордон.
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05.05.2025 10:55 Відповісти
Щось на кшалт цього.
Прокурор Рівненської районної прокуратури Андрій Таргоній потрапив у СІЗО за вимагання з підозрюваних 50 тисяч гривень. «Світової слави» Таргоній набув на початку минулого року, коли у Інтернет потрапило відео, де Олександр Музичко тягає того за краватку, звинувачуючи у бездіяльності.
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05.05.2025 10:57 Відповісти
А взагалі, ця влада до чогось крім красти готова...
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05.05.2025 11:05 Відповісти
Україна не була, не є і не буде готовою до зеленої влади.
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05.05.2025 11:17 Відповісти
це справді він писав? українською??????????
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05.05.2025 11:26 Відповісти
Что значить - не готова?
Как она должна готовиться?
Какие такие ветеранские должности?
Есть простое решение - меньше пистететь и делать свою работу!
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05.05.2025 11:44 Відповісти
 
 