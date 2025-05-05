Україна не готова до тієї кількості ветеранів, яка з’являється, - Жорін
В Україні є велика проблема в підході до призначень на посади у ветеранському напрямку.
Про це заявив заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін, передає Цензор.НЕТ.
"Очевидний факт, що держава явно не готова до тієї кількості ветеранів, яка зʼявляється. А що буде після демобілізації, взагалі боюсь уявити.
Є, звісно, спроби покращити ситуацію - у вигляді створення служб супроводу, підрозділів у справах ветеранів у місцевих адміністраціях, в залученні ветеранів до підготовки населення", - пояснив він.
Проте, за словами Жоріна, є велика проблема в підході до призначень на посади по ветеранському напрямку.
"Іноді це ніби спеціально "аби тільки не справжній ветеран".
Переконаний, що ветеранські напрямки - і на державному, і на місцевому рівнях - мають бути закріплені за ветеранами повномасштабної війни. Які розуміють сьогоднішню ситуацію та актуальні проблеми учасників бойових дій. Не афганці, не миротворці, не представники якихось спілок. Про омбудсменів-юристів взагалі не хочу говорити", - додав воїн.
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Ви чиновники менше жерти будете!
лише готова красти і нищити
будівництво зате триває, заповідні Карпати вирубують і на вершинах гір будують маєтки
"На думку експертів, окрему загрозу для режиму Путіна становлять ветерани війни."
была достойная власть и достойный народ, отвечающий за выбор этой власти.
Країна в якій охлос обирав президентом олігархів ,злочинці та блазнів - не сильно змінилася - вона і далі готова голосувати - чергових Зеленських Які маскуються під "волонтерів ", " воєнних " і так далі.
Історичний приклад показує, що демократії-охлократії - завжди закінчуються тираніями-війнами.
Свідомих та розумних завжди було набагато менше чим недалеких та дурних
Недаремне Лікург Лакадемонський - на вимогу встановити демократію у місті - сказав - спочатку встанови демократію в себе вдома ..
До речі!
Щодо лісу!
Мрію отримати від Держави десь на верховині Карпат маленьку ділянку, викопати там собі бліндаж, і взагалі щоб нікого не бачити та не чути!
А не виділять землю, так куплю.
Привладні, своєю бездіяльністю або примітивним дотриманням отих, нікчемних Регламентів КМУ та ВРУ, намагаються утриматися на посадах, щоб не нести відповідальності за себе і свої дії та рішення, що наносять шкоду Україні!!
ветерани повернуться до своїх міст, сел.
у ветеранів особливе відчуття справедливості.
людина яка заглядала смерті в очі, має багато контузій та випалену нервову систему, почне ставити питання, голові сільради, мєнту, прокурору, чиновнику тцк.
ой, що буде що буде....
Просто цікаво - як це, жити без гідності?
Аналогічно про наших чиновників, депутатів, суддів, прокурорів та іншої еліти. Вони відгороджені від нашої реальності повністю - парканами, охороною, автомобілями.
На люди вони виходять тільки коли виїжджають за кордон. Тому їм усім насрати. Вони або продовжать тут жити відгороджені від усього, або виїдуть за кордон.
Прокурор Рівненської районної прокуратури Андрій Таргоній потрапив у СІЗО за вимагання з підозрюваних 50 тисяч гривень. «Світової слави» Таргоній набув на початку минулого року, коли у Інтернет потрапило відео, де Олександр Музичко тягає того за краватку, звинувачуючи у бездіяльності.
Как она должна готовиться?
Какие такие ветеранские должности?
Есть простое решение - меньше пистететь и делать свою работу!