Украина не готова к тому количеству ветеранов, которое появляется, - Жорин

В Украине есть большая проблема в подходе к назначениям на должности в ветеранском направлении.

Об этом заявил заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин, передает Цензор.НЕТ.

"Очевидный факт, что государство явно не готово к тому количеству ветеранов, которое появляется. А что будет после демобилизации, вообще боюсь представить.



Есть, конечно, попытки улучшить ситуацию - в виде создания служб сопровождения, подразделений по делам ветеранов в местных администрациях, в привлечении ветеранов к подготовке населения", - пояснил он.

Однако, по словам Жорина, есть большая проблема в подходе к назначениям на должности по ветеранскому направлению.

"Иногда это как бы специально "лишь бы только не настоящий ветеран".



Убежден, что ветеранские направления - и на государственном, и на местном уровнях - должны быть закреплены за ветеранами полномасштабной войны. Которые понимают сегодняшнюю ситуацию и актуальные проблемы участников боевых действий. Не афганцы, не миротворцы, не представители каких-то союзов. Об омбудсменах-юристах вообще не хочу говорить", - добавил воин.

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