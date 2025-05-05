Украина не готова к тому количеству ветеранов, которое появляется, - Жорин
В Украине есть большая проблема в подходе к назначениям на должности в ветеранском направлении.
Об этом заявил заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин, передает Цензор.НЕТ.
"Очевидный факт, что государство явно не готово к тому количеству ветеранов, которое появляется. А что будет после демобилизации, вообще боюсь представить.
Есть, конечно, попытки улучшить ситуацию - в виде создания служб сопровождения, подразделений по делам ветеранов в местных администрациях, в привлечении ветеранов к подготовке населения", - пояснил он.
Однако, по словам Жорина, есть большая проблема в подходе к назначениям на должности по ветеранскому направлению.
"Иногда это как бы специально "лишь бы только не настоящий ветеран".
Убежден, что ветеранские направления - и на государственном, и на местном уровнях - должны быть закреплены за ветеранами полномасштабной войны. Которые понимают сегодняшнюю ситуацию и актуальные проблемы участников боевых действий. Не афганцы, не миротворцы, не представители каких-то союзов. Об омбудсменах-юристах вообще не хочу говорить", - добавил воин.
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Ви чиновники менше жерти будете!
Реальний підхід - скоротити чиновників в 10 разів. Але під скорочення підуть якраз бабусі з мінімалкою які перекладають папірці з однієї шафи до іншої в регіанальному міністерстві перекладання папірців. І вже 30 років.
Тоді вистачить щоб підняти всім депутатам зарплату в 10 разів і на всіх ветеранів вистачить. І ще на багато іншого. А ті нікому не потрібні чинуші - десятками тисячами подохнуть від голоду. І це правильно. А твій підхід стільки грошей не дасть.
лише готова красти і нищити
будівництво зате триває, заповідні Карпати вирубують і на вершинах гір будують маєтки
"На думку експертів, окрему загрозу для режиму Путіна становлять ветерани війни."
была достойная власть и достойный народ, отвечающий за выбор этой власти.
Країна в якій охлос обирав президентом олігархів ,злочинці та блазнів - не сильно змінилася - вона і далі готова голосувати - чергових Зеленських Які маскуються під "волонтерів ", " воєнних " і так далі.
Історичний приклад показує, що демократії-охлократії - завжди закінчуються тираніями-війнами.
Свідомих та розумних завжди було набагато менше чим недалеких та дурних
Недаремне Лікург Лакадемонський - на вимогу встановити демократію у місті - сказав - спочатку встанови демократію в себе вдома ..
До речі!
Щодо лісу!
Мрію отримати від Держави десь на верховині Карпат маленьку ділянку, викопати там собі бліндаж, і взагалі щоб нікого не бачити та не чути!
А не виділять землю, так куплю.
Привладні, своєю бездіяльністю або примітивним дотриманням отих, нікчемних Регламентів КМУ та ВРУ, намагаються утриматися на посадах, щоб не нести відповідальності за себе і свої дії та рішення, що наносять шкоду Україні!!
ветерани повернуться до своїх міст, сел.
у ветеранів особливе відчуття справедливості.
людина яка заглядала смерті в очі, має багато контузій та випалену нервову систему, почне ставити питання, голові сільради, мєнту, прокурору, чиновнику тцк.
ой, що буде що буде....
Просто цікаво - як це, жити без гідності?
Аналогічно про наших чиновників, депутатів, суддів, прокурорів та іншої еліти. Вони відгороджені від нашої реальності повністю - парканами, охороною, автомобілями.
На люди вони виходять тільки коли виїжджають за кордон. Тому їм усім насрати. Вони або продовжать тут жити відгороджені від усього, або виїдуть за кордон.
Прокурор Рівненської районної прокуратури Андрій Таргоній потрапив у СІЗО за вимагання з підозрюваних 50 тисяч гривень. «Світової слави» Таргоній набув на початку минулого року, коли у Інтернет потрапило відео, де Олександр Музичко тягає того за краватку, звинувачуючи у бездіяльності.
Как она должна готовиться?
Какие такие ветеранские должности?
Есть простое решение - меньше пистететь и делать свою работу!