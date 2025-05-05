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Украина не готова к тому количеству ветеранов, которое появляется, - Жорин

Жорин о кадровой политике в отношении ветеранов

В Украине есть большая проблема в подходе к назначениям на должности в ветеранском направлении.

Об этом заявил заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин, передает Цензор.НЕТ.

"Очевидный факт, что государство явно не готово к тому количеству ветеранов, которое появляется. А что будет после демобилизации, вообще боюсь представить.

Есть, конечно, попытки улучшить ситуацию - в виде создания служб сопровождения, подразделений по делам ветеранов в местных администрациях, в привлечении ветеранов к подготовке населения", - пояснил он.

Однако, по словам Жорина, есть большая проблема в подходе к назначениям на должности по ветеранскому направлению.

"Иногда это как бы специально "лишь бы только не настоящий ветеран".

Убежден, что ветеранские направления - и на государственном, и на местном уровнях - должны быть закреплены за ветеранами полномасштабной войны. Которые понимают сегодняшнюю ситуацию и актуальные проблемы участников боевых действий. Не афганцы, не миротворцы, не представители каких-то союзов. Об омбудсменах-юристах вообще не хочу говорить", - добавил воин.

Читайте: Никакого перемирия в полосе ответственности 3 ОШБр фактически не было, - Жорин

Украина не готова к большому количеству ветеранов после войны. Заявление Жорина

Автор: 

ветераны (1107) Жорин Максим (47) 3-я Отдельная штурмовая бригада (425)


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Топ комментарии
+30
влада зеленського була неготова до війни і неготова утримувати ЗСУ, не готова до кількості переселенців, не готова до ветеранів
лише готова красти і нищити
будівництво зате триває, заповідні Карпати вирубують і на вершинах гір будують маєтки
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05.05.2025 10:40
+27
А до утримання армії чиновників при владі готова?
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05.05.2025 10:40
+19
Чому не готова?
Ви чиновники менше жерти будете!
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05.05.2025 10:39
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Чому не готова?
Ви чиновники менше жерти будете!
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05.05.2025 10:39 Ответить
О да, точно)
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05.05.2025 11:40 Ответить
Кормити депутатів, суддів, прокурорів-інвалідів, мусорів і військових пенсіонерів, з цим все нормально?
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05.05.2025 11:56 Ответить
А до утримання армії чиновників при владі готова?
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05.05.2025 10:40 Ответить
Скоротити ОП, депутатам порізати утримання. Мінімалка + премії за КРІ. Переселити до відомчого готелю, прибрати компенсації за винаймання житла, оренду ТЗ і послуги водіїв, охорони, секретарів, помічників. Прибрати дотації столовок, медстраховки з лікуванням у Феофанії та недержавних закладах. Бо зажерлись вкрай, курви. Тоді на всіх ветеранів вистачить.
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05.05.2025 10:56 Ответить
Совковий підхід. Ти напевне з тих, хто побачивши хлопака на крутому фераррі з відкидним верхом, подумаєшь "Отже ж скотиняка, скільки нап*див, і ще хизується !!!". А нормальні люди, не совки, подумають щось накшталк - "О, яких гарних хлопак, 100 відсотково ******** спортивні тачки..."

Реальний підхід - скоротити чиновників в 10 разів. Але під скорочення підуть якраз бабусі з мінімалкою які перекладають папірці з однієї шафи до іншої в регіанальному міністерстві перекладання папірців. І вже 30 років.
Тоді вистачить щоб підняти всім депутатам зарплату в 10 разів і на всіх ветеранів вистачить. І ще на багато іншого. А ті нікому не потрібні чинуші - десятками тисячами подохнуть від голоду. І це правильно. А твій підхід стільки грошей не дасть.
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05.05.2025 12:09 Ответить
влада зеленського була неготова до війни і неготова утримувати ЗСУ, не готова до кількості переселенців, не готова до ветеранів
лише готова красти і нищити
будівництво зате триває, заповідні Карпати вирубують і на вершинах гір будують маєтки
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05.05.2025 10:40 Ответить
Ще до травневих шашликів ☹️
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05.05.2025 10:56 Ответить
"Очевидний факт, що держава явно не готова до тієї кількості ветеранів, яка зʼявляється. А що буде після демобілізації, взагалі боюсь уявити."

"На думку експертів, окрему загрозу для режиму Путіна становлять ветерани війни."
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05.05.2025 10:48 Ответить
Після другої світової чиновники боялись ветеранів, об'єднаних в ветеранські організації. Нашим ветеранам вже треба створювати ветеранські товариства, щоб потім об'єднатись в партію.
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05.05.2025 12:01 Ответить
Нужно не бояться, а думать, что и как нужно сделать после окончания войны, чтобы в Украине

была достойная власть и достойный народ, отвечающий за выбор этой власти.
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05.05.2025 10:48 Ответить
Єдиний вихід - легалайз.... 😎
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05.05.2025 10:50 Ответить
Так в Україні на відміну від кацапів влада обирається на демократичній основі. Не на папері як у мордорі. Кого виберуть того й терпітимуть.
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05.05.2025 10:56 Ответить
Демократія - це влада "демоса " - влада соціальновідповідальних верств населення. . А те ще в Україні ( та й у всьому світі) продається під виглядом "демократії" в давньому світі називалося - "охлократією" - а бо бидлократією по простому . В країні де голос академіка чи підприємця - має рівне значення з голосом наркомана ,алкоголіка чи засудженого - завжди буде безлад та хаос.

Країна в якій охлос обирав президентом олігархів ,злочинці та блазнів - не сильно змінилася - вона і далі готова голосувати - чергових Зеленських Які маскуються під "волонтерів ", " воєнних " і так далі.
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05.05.2025 11:22 Ответить
А як тоді обирають владу, приміром в Німеччині чи Британії? Там не демокранія? Інша справа в тому, яке суспільство така і влада. А от тут треба звичайно працювати і працювати... Немає у суспільства більшості країн політичного здоров'я, це правда...
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05.05.2025 11:32 Ответить
Авжеж. Всім владам, які тільки і думають цілодобово про благополуччя власного народу, народ трапляється неправильний...
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05.05.2025 11:41 Ответить
А кого вибрали в НІмеччині ? Політиків ,які знищили Бундесвер і обміняли незалежність Німеччини на газ ? В Британії теж свої проблеми . Подивіться на США - оплот демократії
Історичний приклад показує, що демократії-охлократії - завжди закінчуються тираніями-війнами.
Свідомих та розумних завжди було набагато менше чим недалеких та дурних

Недаремне Лікург Лакадемонський - на вимогу встановити демократію у місті - сказав - спочатку встанови демократію в себе вдома ..
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05.05.2025 11:42 Ответить
Коли повернуся (якщо повернуся) - йдуть ці чиновні жіночки усі лісом.
До речі!
Щодо лісу!
Мрію отримати від Держави десь на верховині Карпат маленьку ділянку, викопати там собі бліндаж, і взагалі щоб нікого не бачити та не чути!
А не виділять землю, так куплю.
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05.05.2025 10:50 Ответить
Знов з палати втік?
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05.05.2025 10:58 Ответить
Це тимчасове... Воно пройде через декілька місяців життя на одинці десь в горах... Я теж колись так думав. Місто було задовбало, купив хатину в звичайному селі під дачу, думав поїду та буду там жити, нікого не хочу бачити, не хочу чути міський шум вулиць, сусідів через стіну які іноді шумлять, не буду бачити багато людей, а тільки сусідів в селі. Вже й на пенсії років 5, але більше трьох діб в селі не витримую, їду в місто. Декілька днів у місті потім знову в село їду )))
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05.05.2025 11:02 Ответить
Валаам 2 ?
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05.05.2025 10:50 Ответить
А сподівались на щось інше? Наївні. Зараз захист Батківщини в Україні перетворився з почесного обов"язку на покарання. Майбутніх захисників відловлюють, як собак, і доставляють на полігон під конвоєм. То якого ти відношення до таких відловлених і покараних сподівався?
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05.05.2025 11:50 Ответить
Войне конца-края не видно, а он уже должностя делит. И бюджет прикидывает.
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05.05.2025 10:51 Ответить
Не плутайте Україну, і оту приблудну групу осіб у владі, яка працює на окупантів з 2019 року!! Усі генпрокурори в Україні, про це знають, тому і тікають за КОРДОН, від відповідальності за свою БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ!
Привладні, своєю бездіяльністю або примітивним дотриманням отих, нікчемних Регламентів КМУ та ВРУ, намагаються утриматися на посадах, щоб не нести відповідальності за себе і свої дії та рішення, що наносять шкоду Україні!!
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05.05.2025 10:51 Ответить
ветерани, це самий жахливий жах зе!шобли і особисто зе!гниди!
ветерани повернуться до своїх міст, сел.
у ветеранів особливе відчуття справедливості.
людина яка заглядала смерті в очі, має багато контузій та випалену нервову систему, почне ставити питання, голові сільради, мєнту, прокурору, чиновнику тцк.
ой, що буде що буде....
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05.05.2025 10:51 Ответить
Ніхто владі питання ставити не буде. Могли б - уже ставили.
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05.05.2025 11:42 Ответить
Це здебільшого міф, страшилки для плебсу і спроба протиставити тих, хто воював тим, хто не воював. Мій друг, демобілізований через вік (минуло 60) просто повернувся до роботи і спокійно працює. Форму зняв і не використовує, як маркер "я там був". Ще троє знайомих теж повернулися до роботи після того, як відбули там близько трьох років. Один мав важке поранення, без наслідків для прцездатності, повернувся до роботи. Ще один теж мав важке поранення після влучання FPV-дрона, коли дивом залишився живий, а поряд загинули люди. Цей лікується. Всі ведуть себе, як належить нормальним людям - не дебоширять, не присіли на горілку, чи наркотики. Формою не козиряють. Є звичайно такі, що одягнуть форму і зодять по різних владних кабінетах, вимагаючи преференцій, є такі, що заливають себе спиртним. Але серед моїх знайомих таких нема. Тому проблема не настільки велика.
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05.05.2025 10:54 Ответить
Почитай коментарі. Тут "вояки" після повернення обіцяють ходити вулицями і розбиратись з "ухилянтами". Цивільних українців вони люто ненавидять.
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05.05.2025 11:01 Ответить
Кому ти нахєр треба, чмо? Тебе й так природа обділила.
Просто цікаво - як це, жити без гідності?
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05.05.2025 11:26 Ответить
Ти ж живеш. Чи вже дожився, що і само не усвідомлюєш, наскільки ти деградоване і опущене?
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05.05.2025 11:28 Ответить
До тцк і поліції теж будуть ходити розбиратися? Клоун закордонний.
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05.05.2025 11:34 Ответить
Туди вони не підуть. Сцикотно. Боянови браві лише проти чорноробів. І то гуртом проти одного.
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05.05.2025 11:39 Ответить
Саша Крещатик, це ж ти? Знаю що по віку ти теж потрапляєш під мобілізацію. Чому ухиляєшся?
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05.05.2025 12:04 Ответить
Ну те що зовні ми начебто спокійні - не значить що так у нас всередині. На людей не кидаємося, преференцій не кляньчимо але відчуття справедливості - як оголений нерв. Поки що працює принцип "не так - розвернувся і пішов". Але є відчуття що при певних умовах достатньо одного сірника/слова/вчинку щоб спалахнуло таке, що й самому страшно уявити. Чиновники (починаючи з комунальних) дуже напрягають. А про гетьманцевих з єрмаками стараюся не читати. Але вони самі ж, с*ка, лізуть в наше життя своїми "нововведеннями".
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05.05.2025 11:22 Ответить
Звичайно, нерви, здоров'я все знищене, принаймні частково. Але людина залишиться людиною, гідність війна не забирає.
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05.05.2025 11:52 Ответить
В "кавказская пленница" була чудова фраза, приблизно так - «та що ти там взагалі знаєш, ти все життя бачиш тільки з вікна мого службового автомобіля»
Аналогічно про наших чиновників, депутатів, суддів, прокурорів та іншої еліти. Вони відгороджені від нашої реальності повністю - парканами, охороною, автомобілями.
На люди вони виходять тільки коли виїжджають за кордон. Тому їм усім насрати. Вони або продовжать тут жити відгороджені від усього, або виїдуть за кордон.
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05.05.2025 10:55 Ответить
Щось на кшалт цього.
Прокурор Рівненської районної прокуратури Андрій Таргоній потрапив у СІЗО за вимагання з підозрюваних 50 тисяч гривень. «Світової слави» Таргоній набув на початку минулого року, коли у Інтернет потрапило відео, де Олександр Музичко тягає того за краватку, звинувачуючи у бездіяльності.
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05.05.2025 10:57 Ответить
А взагалі, ця влада до чогось крім красти готова...
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05.05.2025 11:05 Ответить
Україна не була, не є і не буде готовою до зеленої влади.
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05.05.2025 11:17 Ответить
це справді він писав? українською??????????
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05.05.2025 11:26 Ответить
Что значить - не готова?
Как она должна готовиться?
Какие такие ветеранские должности?
Есть простое решение - меньше пистететь и делать свою работу!
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05.05.2025 11:44 Ответить
ветераны никому не будут нужны
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05.05.2025 11:48 Ответить
Почему не нужны, всюду острая нехватка рабочих рук, дохяу всякой разной работы.
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05.05.2025 11:58 Ответить
Ти розумієш, шо справа не в руках. У тебе хоч є руки, та і ніколи не воювавшої людини, без ПТСР. Тут про інше.
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05.05.2025 12:25 Ответить
Та ви шо блд? Та ніхто ж не чекав правда? От уроди
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05.05.2025 12:24 Ответить
 
 