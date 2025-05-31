Понад 1080 звернень отримано з початку року від ветеранів, членів їхніх родин та сімей загиблих захисників, - Лубінець

З початку 2025 року Офіс Омбудсмана отримав понад 1080 звернень від ветеранів російсько-української війни, членів їхніх родин, сімей загиблих Захисників і Захисниць. Це більше, аніж за весь минулий 2024 рік, коли надійшло 1033 звернення.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, ветерани та члени їхніх родин найчастіше ставлять запитання про:

порядок отримання статусу учасника бойових дій для тих військовослужбовців, які брали участь у бойових діях у період 2022-2024 років й були звільнені з військової служби без надання цього статусу;

що робити у разі затримки із призначенням та виплатою одноразової грошової допомоги за загиблого військовослужбовця (15 млн грн);

надання медичних та реабілітаційних послуг.

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"Наголошую: ми відкриті до надання необхідної інформації, пояснень і підтримки. І завжди поруч, коли йдеться про захист прав ветеранів війни, членів їхніх родин, сімей загиблих Захисників і Захисниць. Вдячний ветеранській спільноті за довіру і надалі продовжуємо працювати над тим, щоб права кожного були захищені!" - наголосив Лубінець.