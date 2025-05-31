Россияне атакуют Украину ударными БПЛА, - Воздушные силы
Вечером 31 мая российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы.
Движение ударных беспилотников
- Группа вражеских БпЛА из Донецкой области на Днепропетровщину.
- Вражеский БпЛА на Сумщине в юго-западном направлении.
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Портнов, такі СХЕМИ закрутив, на млн дол щодо підсанкційних ворогів України!! У Костіна з РНБОУ, аж лоби помокріли…. Тому й утік з посади, за свої із портновим та секретарем РНБОУ, злочини проти України!
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4296411.html Деякі деталі дружби Зеленського, Медведчука і Портнова...
Борислав Береза оприлюднив першу інформацію з архіву Портнова в Іспанії - виявляється, він допоміг зняти арешт з яхти Медведчука у Хорватії і повернути її куму путіна.
Для цього, Портнов домовився з Вовою ЗЕ, і Генпрокурор (тоді ним був Костін) не передав до Спліту Акт обвинувачення. А без цього документу, арешт було знято.
За цю оборудку, Портнов отримав від Медведчука 2 млн доларів. З ким він поділився на Банковій, поки не кажуть.
Україна втратила близько 200 млн дол - в таку суму оцінювали яхту Медведчука. До речі, АРМА Портнову допомагала також.
Далі буде…
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4296411.html
Готують капітуляцію?