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Новости Атака беспилотников
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Россияне атакуют Украину ударными БПЛА, - Воздушные силы

шахеди

Вечером 31 мая российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы.

Движение ударных беспилотников

  • Группа вражеских БпЛА из Донецкой области на Днепропетровщину.
  • Вражеский БпЛА на Сумщине в юго-западном направлении.

Читайте: Войска РФ атаковали Украину пятью ракетами и 109 дронами. Обезврежено 69 БпЛА, - Воздушные силы

Автор: 

беспилотник (3736) Воздушные силы (2397) Шахед (1136) война в Украине (4569)


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Квартальне "керівництво" з такими ж "полководцями" нездалі захистити Україну. Їхня задача - добити Армію, оборонку, енергетику і економіку і підписати капітуляцію на умовах кацапів. Як і було домовлено. Казали і кричали усім світом (і вороги і партнери) - потрібно було переобрати і посадити на нари цих виродків. Світ (у вороги і партнери )воліли говорити з новим керівництвом України - адекватним, прогнозованим, не продажним, не злодюжним і не брехливим. Але, але...
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31.05.2025 21:27 Ответить
Так.це вже несмішно(
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31.05.2025 21:32 Ответить
Не на часі для зеленського, з Оманськими помічниками ригоАНАЛІВ та ніяким урядом і РНБОУ, захищати Україну!!
Портнов, такі СХЕМИ закрутив, на млн дол щодо підсанкційних ворогів України!! У Костіна з РНБОУ, аж лоби помокріли…. Тому й утік з посади, за свої із портновим та секретарем РНБОУ, злочини проти України!
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4296411.html Деякі деталі дружби Зеленського, Медведчука і Портнова...

Борислав Береза оприлюднив першу інформацію з архіву Портнова в Іспанії - виявляється, він допоміг зняти арешт з яхти Медведчука у Хорватії і повернути її куму путіна.
Для цього, Портнов домовився з Вовою ЗЕ, і Генпрокурор (тоді ним був Костін) не передав до Спліту Акт обвинувачення. А без цього документу, арешт було знято.
За цю оборудку, Портнов отримав від Медведчука 2 млн доларів. З ким він поділився на Банковій, поки не кажуть.
Україна втратила близько 200 млн дол - в таку суму оцінювали яхту Медведчука. До речі, АРМА Портнову допомагала також.
Далі буде…
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4296411.html
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31.05.2025 21:39 Ответить
Жодного дрончика на моську!
Готують капітуляцію?
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31.05.2025 21:53 Ответить
 
 