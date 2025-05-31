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Росіяни атакують Україну ударними БпЛА, - Повітряні Сили (оновлено)
Ввечері 31 травня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили.
Рух ударних безпілотників
- Група ворожих БпЛА з Донеччини на Дніпропетровщину.
- Ворожий БпЛА на Сумщині у південно-західному напрямку.
Оновлення щодо руху БпЛА
- Група БпЛА з Дніпропетровщини на Кіровоградщину.
- Декілька груп БпЛА на сході Дніпропетровщини, курс - західний.
- Декілька груп БпЛА на сході Харківщини, курс - західний.
- БпЛА з Харківщини на Полтавщину та Дніпропетровщину.
- БпЛА на півночі Чернігівщини у південно-західному напрямку.
- Група БпЛА з Херсонщини на Дніпропетровщину та Миколаївщину.
- БпЛА в акваторії Чорного моря курсом на Одещину.
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Портнов, такі СХЕМИ закрутив, на млн дол щодо підсанкційних ворогів України!! У Костіна з РНБОУ, аж лоби помокріли…. Тому й утік з посади, за свої із портновим та секретарем РНБОУ, злочини проти України!
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4296411.html Деякі деталі дружби Зеленського, Медведчука і Портнова...
Борислав Береза оприлюднив першу інформацію з архіву Портнова в Іспанії - виявляється, він допоміг зняти арешт з яхти Медведчука у Хорватії і повернути її куму путіна.
Для цього, Портнов домовився з Вовою ЗЕ, і Генпрокурор (тоді ним був Костін) не передав до Спліту Акт обвинувачення. А без цього документу, арешт було знято.
За цю оборудку, Портнов отримав від Медведчука 2 млн доларів. З ким він поділився на Банковій, поки не кажуть.
Україна втратила близько 200 млн дол - в таку суму оцінювали яхту Медведчука. До речі, АРМА Портнову допомагала також.
Далі буде…
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4296411.html
Готують капітуляцію?
Про це український фахівець з військових технологій Сергій Бескрестнов ("Флеш") https://www.youtube.com/watch?v=hCVjk2rj1jU сказав в інтерв'ю Times of Ukraine, опублікованому 30 травня.
Ведуча запитала, чи можуть українські засоби радіоелектронної боротьби глушити мобільні модеми всередині ворожих дронів.
"Ці модеми працюють на тих самих частотах, що й пристрої звичайних користувачів, тому ми тоді будемо глушити і всіх користувачів навколо. Ми поки не бачимо в цьому необхідності, доки ми можемо блокувати SIM-карти та в цьому впевнені", - пояснив Бескрестнов.
Він пояснив, що зміни підходу можливі, якщо росіяни почнуть застосовувати певні нові тактики.
За словами "Флеша", зараз обговорюється можливість відключення мобільного передавання даних за траєкторією польоту "Шахедів", щоб повністю позбавити їх зв'язку та можливості працювати.
"Росіяни роблять так само стосовно наших діпстрайків. Коли лунає повітряна тривога в росії, вона вимикає іноді навіть цілком мережі. На 9 травня, коли вони боялися загрози від нас, вони повністю "тушили" весь мобільний зв'язок і весь інтернет у москві та підмосков'ї. Також вони часто по регіонах відключають під час наших діпстрайків мобільний зв'язок", - розповів "Флеш".
За його словами, Україна не робить так само, бо розуміє, що мобільним зв'язком користується чимало критичних інфраструктур і військових. Тому відключення - це крайній захід, до якого не вдаватимуться без гострої потреби.