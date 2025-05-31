Війська РФ атакували Україну п’ятьма ракетами та 109 дронами. Знешкоджено 69 БпЛА, - Повітряні сили

У ніч на 31 травня 2025 року війська РФ атакували Україну 114-ма засобами повітряного нападу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Чим ворог бив по Україні?

За даними Повітряних сил, під час атаки було застосовано:

107 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів;

2 реактивні ударні БпЛА (невстановленого типу) із Бєлгородської обл. – рф;

2 зенітні керовані ракети С-300 із Курської обл. – рф.;

3 керовані авіаційні ракети Х-59/69 із повітряного простору Бєлгородської обл. – рф.

Основні напрямки повітряного удару – Харківщина, Сумщина та Донеччина.

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Що вдалося знищити?

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08.30 протиповітряною обороною знешкоджено 69 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) та 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69 на сході, півдні, півночі та в центрі країни. 42 - збито вогневими засобами ураження, 30 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Наслідки атаки

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 13 локаціях.

Як повідомлялося, війська РФ ударили ракетами по Недригайлівській громаді Сумщини, поранено людину. Також Цензор.НЕТ інформував, що Харків та Ізюм перебували під атакою дронів: поранено людину, пошкоджено підприємства