Войска РФ атаковали Украину 5 ракетами по 109 дронам. Уничтожено 69 БПЛА, - Воздушные силы

В ночь на 31 мая 2025 года войска РФ атаковали Украину 114-ю средствами воздушного нападения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Чем враг бил по Украине?

По данным Воздушных сил, во время атаки было применено:

107 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов;

2 реактивных ударных БПЛА (неустановленного типа) из Белгородской обл.;

2 зенитные управляемые ракеты С-300 из Курской обл. - рф;

3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 из воздушного пространства Белгородской обл.

Основные направления воздушного удара - Харьковщина, Сумщина и Донетчина.

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Что удалось уничтожить?

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08.30 противовоздушной обороной обезврежено 69 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) и 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 на востоке, юге, севере и в центре страны. 42 - сбиты огневыми средствами поражения, 30 - локально потеряны/подавлены РЭБ.

Последствия атаки

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 13 локациях.

Как сообщалось, войска РФ ударили ракетами по Недригайловской громаде Сумщины, ранен человек. Также Цензор.НЕТ информировал, что Харьков и Изюм находились под атакой дронов: ранен человек, повреждены предприятия.