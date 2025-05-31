Войска РФ атаковали Украину 5 ракетами по 109 дронам. Уничтожено 69 БПЛА, - Воздушные силы
В ночь на 31 мая 2025 года войска РФ атаковали Украину 114-ю средствами воздушного нападения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Чем враг бил по Украине?
По данным Воздушных сил, во время атаки было применено:
- 107 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов;
- 2 реактивных ударных БПЛА (неустановленного типа) из Белгородской обл.;
- 2 зенитные управляемые ракеты С-300 из Курской обл. - рф;
- 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 из воздушного пространства Белгородской обл.
Основные направления воздушного удара - Харьковщина, Сумщина и Донетчина.
Что удалось уничтожить?
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 08.30 противовоздушной обороной обезврежено 69 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) и 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 на востоке, юге, севере и в центре страны. 42 - сбиты огневыми средствами поражения, 30 - локально потеряны/подавлены РЭБ.
Последствия атаки
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 13 локациях.
Как сообщалось, войска РФ ударили ракетами по Недригайловской громаде Сумщины, ранен человек. Также Цензор.НЕТ информировал, что Харьков и Изюм находились под атакой дронов: ранен человек, повреждены предприятия.
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