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Новости Обстрелы Запорожской области
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Россияне значительно увеличили количество обстрелов Запорожской области, фиксируется более 600 ударов за сутки, - ОВА

Разрушения в Запорожской области

Темп российских обстрелов Запорожской области значительно вырос, насчитывается более 600 ударов за сутки.

Об этом сообщил спикер ОВА Александр Коваленко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

Он отметил, что темп вражеских обстрелов резко возрос - если еще неделю назад насчитывалось около 400 атак за сутки, то сейчас эта цифра превышает 600. Кроме артиллерии, россияне все чаще используют авиацию.

"Имеем более 40 авиаударов ежесуточно - это уже второй день подряд. Ранее таких обстрелов было 4-7 в день", - рассказал Коваленко.

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Следствием таких атак стали значительные разрушения в прифронтовых громадах. Представитель ОВА уточнил, что основная эвакуация гражданских из этих районов состоялась еще в 2022-2023 годах. Сейчас на местах осталось не более 5-7% населения - преимущественно пожилые люди, которые отказались выезжать.

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обстрел (27716) Запорожская область (3179) война в Украине (4569)


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І яка дієва реакція/відповідь, на дії окупантів московських, у отих, стефанчука+зеленського+шмигаля, з їх Урядом(ніяким), РНБОУ, СТАВКОЮ, ГПУ, МОУ…. СРАТЬєхі заклякли???
Портнов, із суддівськими та прокурорськими і адвокатськими, заблокували виконання ними функціональних обов'язків за Конституцією??
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31.05.2025 23:16 Ответить
 
 