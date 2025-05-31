Россияне значительно увеличили количество обстрелов Запорожской области, фиксируется более 600 ударов за сутки, - ОВА

Темп российских обстрелов Запорожской области значительно вырос, насчитывается более 600 ударов за сутки.

Об этом сообщил спикер ОВА Александр Коваленко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

Он отметил, что темп вражеских обстрелов резко возрос - если еще неделю назад насчитывалось около 400 атак за сутки, то сейчас эта цифра превышает 600. Кроме артиллерии, россияне все чаще используют авиацию.

"Имеем более 40 авиаударов ежесуточно - это уже второй день подряд. Ранее таких обстрелов было 4-7 в день", - рассказал Коваленко.

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Следствием таких атак стали значительные разрушения в прифронтовых громадах. Представитель ОВА уточнил, что основная эвакуация гражданских из этих районов состоялась еще в 2022-2023 годах. Сейчас на местах осталось не более 5-7% населения - преимущественно пожилые люди, которые отказались выезжать.