Росіяни значно збільшили кількість обстрілів Запорізької області, фіксується понад 600 ударів на добу, - ОВА
Темп російських обстрілів Запорізької області значно зріс, нараховується понад 600 ударів за добу.
Про це повідомив речник ОВА Олександр Коваленко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA.
Він зазначив, що темп ворожих обстрілів різко зріс — якщо ще тиждень тому нараховувалося близько 400 атак на добу, то нині ця цифра перевищує 600. Окрім артилерії, росіяни дедалі частіше використовують авіацію.
"Маємо понад 40 авіаударів щодоби — це вже другий день поспіль. Раніше таких обстрілів було 4–7 на день", - розповів Коваленко.
Наслідком таких атак стали значні руйнування у прифронтових громадах. Речник ОВА уточнив, що основна евакуація цивільних із цих районів відбулася ще у 2022–2023 роках. Зараз на місцях залишилось не більше ніж 5–7% населення — переважно літні люди, які відмовились виїжджати.
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