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Новини Обстріли Запорізької області
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Росіяни значно збільшили кількість обстрілів Запорізької області, фіксується понад 600 ударів на добу, - ОВА

Руйнування в Запорізькій області

Темп російських обстрілів Запорізької області значно зріс, нараховується понад 600 ударів за добу.

Про це повідомив речник ОВА Олександр Коваленко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA.

Він зазначив, що темп ворожих обстрілів різко зріс — якщо ще тиждень тому нараховувалося близько 400 атак на добу, то нині ця цифра перевищує 600. Окрім артилерії, росіяни дедалі частіше використовують авіацію.

"Маємо понад 40 авіаударів щодоби — це вже другий день поспіль. Раніше таких обстрілів було 4–7 на день", - розповів Коваленко.

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Наслідком таких атак стали значні руйнування у прифронтових громадах. Речник ОВА уточнив, що основна евакуація цивільних із цих районів відбулася ще у 2022–2023 роках. Зараз на місцях залишилось не більше ніж 5–7% населення — переважно літні люди, які відмовились виїжджати.

Автор: 

обстріл (29037) Запорізька область (3710) війна в Україні (4620)


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І яка дієва реакція/відповідь, на дії окупантів московських, у отих, стефанчука+зеленського+шмигаля, з їх Урядом(ніяким), РНБОУ, СТАВКОЮ, ГПУ, МОУ…. СРАТЬєхі заклякли???
Портнов, із суддівськими та прокурорськими і адвокатськими, заблокували виконання ними функціональних обов'язків за Конституцією??
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31.05.2025 23:16 Відповісти
 
 